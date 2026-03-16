17 марта в ответной игре 1/8 финала Лиги чемпионов по футболу сыграют «Арсенал» и «Байер» (Леверкузен). Начало встречи — 23:00 мск. Футбольный аналитик LiveSport.Ru Андрей Треквартиста подготовил прогноз на матч Арсенал — Байер с коэффициентом для ставки за 1.78.

«Арсенал»

Турнирное положение: после 31 матча «Арсенал» уверенно лидирует в таблице АПЛ с 70 очками.

Последние матчи: первая встреча в Леверкузене получилась очень непростой для команды Микеля Артеты. «Арсенал» играл острее, но и соперник выглядел немногим хуже. В итоге «Байер» открыл счёт на 46‑й минуте, а «канониры» смогли уйти от поражения лишь на 89‑й минуте после гола с пенальти в исполнении Хаверца.

В чемпионате Англии «Арсенал» выиграл дома у «Эвертона» (2:0), а до этого обыграл в Кубке страны «Мансфилд» (2:1).

Не сыграют: травмированы — Мерино (п), Эдегор (п), Троссард (п); под вопросом выход Тимбера (з).

Состояние команды: после небольшого спада «Арсенал» снова набрал ход и увеличил отрыв в чемпионате Англии. Пусть игра с «Эвертоном» (2:0) и была непростой, она подняла боевой дух команды, дала возможность закрепиться в турнирной таблице и временно сместить акцент на Лигу чемпионов.

«Байер»

Турнирное положение: сейчас «Байер» (Леверкузен) занимает шестое место в таблице чемпионата Германии с 45 очками.

Последние матчи: домашняя игра против «Арсенала» (1:1) команде удалась. «Фармацевты» смотрелись ничуть не хуже фаворита и были близки к победе, но на 89‑й минуте допустили досадную ошибку в своей штрафной, которая привела к точному удару с пенальти. Гол за «Байер» забил Андрих в начале второго тайма.

В 26‑м туре Бундеслиги «Байер» на своём поле сыграл почётную ничью с «Баварией» (1:1), а до этого в гостях тоже поделил очки с «Фрайбургом» (3:3).

Не сыграют: травмированы — Флеккен (в), Артур (з), Баде (з), Бен Сегир (п), Лукас Васкес (з).

Состояние команды: этот сезон для «Байера» получается очень непростым и неровным, но всё‑таки главному тренеру Касперу Хьюлманну (пришёл по ходу сезона) удалось стабилизировать обстановку. Состав постепенно становится всё более грозной силой. Команда и против «Баварии» смотрелась очень достойно — что мало кому удавалось в нынешнем сезоне.

Статистика для ставок

Первая игра в Леверкузене завершилась вничью со счетом 1:0

В 2024 году в товарищеской игре «Арсенал» был сильнее (4:1)

В 2002 году на групповом этапе Лиги чемпионов «Арсенал» выиграл (4:1) и сыграл вничью (1:1)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу «Арсенала» дают 1,27, а на «Байер» — 11,0, ничью букмекеры оценивают в 6,0.

Тотал меньше 2,5 идет за 2,26, а тотал больше 2,5 можно взять за 1,64.

Прогноз: вряд ли стоит ждать много забитых мячей в этом матче. «Байер» сосредоточится на обороне и будет стараться ловить «Арсенал» на контратаках, а хозяева не станут раскрываться большими силами — они понимают, что это чревато. Также не стоит сбрасывать со счетов усталость команд после плотного графика и тот факт, что «Арсенал» сейчас не в оптимальных кондициях: его результативность резко упала.

Основная ставка: тотал меньше 3,0 за коэффициент 1,78.

Дополнительный прогноз: можно рискнуть и поставить на ничейный результат — коэффициент весьма привлекательный. Счёт 0:0 или 1:1 не станет огромным сюрпризом.

Дополнительная ставка: ничья за коэффициент 6,0.