Матч 26-го тура Бундеслиги между «Байером» и «Баварией» оказался одним из самых драматичных в сезоне. Встреча на «БайАрене» вместила почти всё: ранний гол хозяев, два удаления у гостей, сразу несколько вмешательств ВАР и отменённые мячи с обеих сторон. В какой-то момент «Бавария» осталась вдевятером, однако даже это не помогло Леверкузену дожать соперника, команда Венсана Компани увезла ничью 1:1.

Результат матча Байер Леверкузен 1:1 Бавария Мюнхен 1:0 Алейш Гарсия 6' 1:1 Луис Диас 69' 2:1 Йонас Хофман 90+3' Байер: Янис Бласвих, Джарелл Куанса, Эдмон Тапсоба, Роберт Андрих, Эсекиэль Фернандес, Алейш Гарсия ( Эксекиэль Паласиос 77' ), Мартен Терье ( Ибрахим Маца 46' ), Эрнест Поку ( Нейтан Телла 87' ), Малик Тилльман, Патрик Шик ( Кристиан Мишель Кофане 61' ), Montrell Culbreath ( Йонас Хофман 77' ) Бавария: Свен Ульрайх, Йозуа Киммих, Жонатан Та, Деотшанкюль Юпамекано, Йосип Штанишич, Луис Диас, Леннарт Карл ( Леон Горецка 61' ), Майкл Олисе ( Ким Мин Джэ 88' ), Александар Павлович ( Гарри Кейн 61' ), Конрад Лаймер ( Том Бишоф 88' ), Николас Джексон Жёлтые карточки: Эсекиэль Фернандес 56', Роберт Андрих 74', Эдмон Тапсоба 90+5' — Жонатан Та 32', Луис Диас 74', Свен Ульрайх 90+7' Красные карточки: Николас Джексон 42' (Бавария), Луис Диас 84' (Бавария)

Статистика матча 6 Удары в створ 5 11 Удары мимо 3 45 Владение мячом 56 4 Угловые удары 1 2 Офсайды 1 12 Фолы 13

Хозяева начали матч агрессивно и сразу навязали высокий темп, а уже на шестой минуте «Байер» открыл счёт. Молодой правый защитник Монтрелл Калбрет перехватил мяч у Луиса Диаса и запустил быструю атаку, в которой Патрик Шик вывел на ударную позицию Алейша Гарсию. Испанец ворвался в штрафную и мощно пробил по воротам — мяч с рикошетом от Джонатана Та изменил траекторию и оказался в сетке.

Гол Гарсии globallookpress.com

Для «Баварии» это был неприятный старт, особенно с учётом кадровых проблем. Из-за травм Мануэля Нойера и Йонаса Урбига место в воротах впервые за долгое время занял Свен Ульрайх, для которого это был редкий матч в основе. После пропущенного мяча мюнхенцы быстро забрали инициативу. Команда Компани начала больше владеть мячом, активно использовать фланги и искать пространство между линиями обороны «Байера». Однако до по-настоящему опасных моментов дело долго не доходило, леверкузенцы грамотно закрывали зоны и почти не позволяли сопернику бить из выгодных позиций.

Тем не менее, один раз мяч всё же оказался в сетке ворот хозяев. После штрафного Киммиха мяч заметался в штрафной и от Джонатана Та отскочил в ворота, но ВАР вмешался и зафиксировал игру рукой — пусть и непреднамеренную. Гол отменён.

Отменённый гол Та globallookpress.com

Красная карточка Джексона меняет игру

Главный эпизод первого тайма произошёл незадолго до перерыва. Нападающий «Баварии» Николас Джексон в центре поля грубо пошёл в подкат против Мартина Террье. Сначала арбитр показал жёлтую, однако после просмотра поменял решение — фол оказался гораздо опаснее, чем показалось вживую. Джексон попал шипами в голеностоп соперника, и жёлтая превратилась в прямую красную. «Бавария» осталась вдесятером и вынуждена была перестраивать игру. Террье после жёсткого столкновения доиграл первый тайм, но в перерыве был заменён.

Подкат Джексона на красную карточку globallookpress.com

Несмотря на численное преимущество, «Байер» не смог быстро добить соперника. Более того, в начале второго тайма именно гости создали первый по-настоящему опасный момент — Майкл Олисе вывел Луиса Диаса один на один, однако колумбиец не сумел правильно обработать мяч и упустил отличный шанс.

После часа игры Компани выпустил Гарри Кейна, который только восстановился после травмы. И англичанин едва не сравнял счёт буквально через несколько секунд после выхода на поле. В эпизоде с длинным выносом Яниса Бласвиха Кейн заблокировал передачу, мяч подхватил Диас, после чего последовала передача на пустые ворота, а Кейн спокойно отправил мяч в сетку. Однако радость гостей снова прервал ВАР, арбитр усмотрел игру рукой у Кейна в момент перехвата передачи вратаря. После просмотра повтора судья отменил и этот гол.

Гарри Кейн с арбитром globallookpress.com

«Байер» в это время имел несколько отличных возможностей увеличить преимущество. Малик Тилльман и Патрик Шик выходили на ударные позиции, но оба раза спас Ульрайх. Опытный голкипер провёл один из лучших своих матчей за долгое время и не позволил хозяевам наказать «Баварию» за игру в меньшинстве.

Ошибка Андриха и ещё одна красная «Баварии»

Когда казалось, что Леверкузен всё контролирует, игра внезапно перевернулась. Роберт Андрих допустил грубую ошибку в центре поля, отдав неточный пас прямо на Майкла Олисе. Француз мгновенно воспользовался подарком, вывел Луиса Диаса на ударную позицию, а колумбиец спокойно разобрался в эпизоде и отправил мяч мимо Бласвиха — 1:1.

Гол Луиса Диаса globallookpress.com

Драма на этом вообще не закончилась. За шесть минут до конца основного времени Луис Диас ворвался в штрафную и упал после контакта с Бласвихом, уж очень хотел вингер заработать пенальти. Судья посчитал эпизод симуляцией и показал колумбийцу вторую жёлтую карточку — так «Бавария» осталась уже вдевятером.

Удаление Луиса Диаса globallookpress.com

Концовка превратилась в настоящий штурм. «Байер» давил, подавал, бил и искал победный мяч. На последних минутах Йонас Хофманн всё-таки отправил мяч в сетку, весь Леверкузен готовился праздновать победу над лидером, но и здесь вмешался ВАР. На повторе судьи заметили минимальный офсайд, которого хватило для отмены гола. Потом у хозяев были ещё моменты, Ульрайху даже пришлось спасать, но эмоции от победного мяча уже были потрачены зря.

Йонас Хофманн празднует отменённый гол globallookpress.com

«Бавария» выживает, «Байер» жалеет об упущенном шансе

Для «Баварии» эта ничья почти равна победе, несмотря на статус лидера чемпионата. Команда Компани большую часть матча играла в меньшинстве, а концовку так и вовсе вдевятером, но всё равно сумела набрать очки. Огромная заслуга в этом у Свена Ульрайха, который не заржавел на скамейке и уверенно встроился в игру команды в важный момент.

«Байер» же наверняка будет вспоминать эту игру как упущенную возможность. У Леверкузена было преимущество, он создал достаточно моментов и даже забил победный гол в концовке — если бы не ВАР.