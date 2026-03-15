16 марта в 30-м туре чемпионата Англии по футболу сыграют «Брентфорд» и «Вулверхэмптон». Начало игры — в 23:00 мск. Редактор отдела Футбол Никита Головахин подготовил прогноз на матч Брентфорд — Вулверхэмптон с коэффициентом для ставки за 2.32.

«Брентфорд»

Турнирное положение: «Пчелы» занимают седьмое место в турнирной таблице АПЛ, набрав 44 балла за 29 встреч при разнице мячей 44:40.

Последние матчи: предыдущий поединок «Брентфорд» провел неудачно, вылетев из Кубка Англии после поражения от «Вест Хэма» (2:2, 5:3 по пен.).

До того команда разошлась миром с «Борнмутом» (0:0) и обыграла «Бернли» (4:3) в АПЛ.

Не сыграют: травмированы — Карвалью, Хики, Да Силва, Генри, Янельт и Миламбо.

Состояние команды: «Брентфорд» в текущем сезоне ведет борьбу за место в еврокубках и как никогда близок к историческому выходу на международную арену.

Вылет из Кубка Англии может только помочь «пчелам» в их борьбе за выход в еврокубки.

«Вулверхэмптон»

Турнирное положение: «Волки» занимают последнее, 20-е место в турнирной таблице АПЛ, набрав 16 очков за 29 туров при разнице мячей 22:52.

Последние матчи: предыдущий поединок «Вулверхэмптон» провел неудачно, вылетев из Кубка Англии после поражения от «Ливерпуля» (1:3).

До того команда обыграла тот же «Ливерпуль» (2:1) и «Астон Виллу» (2:0) в АПЛ.

Не сыграют: травмирован — Дэвид.

Состояние команды: «Вулверхэмптон» после ужасного первого круга начал потихоньку набирать очки и уже точно не повторит легендарный антирекорд «Дерби Каунти» в сезоне-2007/2008.

Но на данный момент только чудо может помочь «волкам» спастись от почти неминуемого вылета в Чемпионшип.

Статистика для ставок

«Вулверхэмптон» проиграл только один из пяти последних матчей в АПЛ

«Брентфорд» не побеждал в трех последних встречах на своем поле

Последний матч между командами завершился победой «Брентфорда» со счетом 2:0

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Брентфорд» — безоговорочный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На победу «пчел» ставки принимаются с коэффициентом 1.57. Ничья оценена в 4.40, а победа оппонента — в 5.80.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются со следующими коэффициентами — 1.68 и 2.09 соответственно.

Прогноз: Фаворит в этой встрече очевиден, но «Вулверхэмптон» способен дать бой «пчелам» и способен продлить беспроигрышную серию.

Ставка: «Вулверхэмптон» не проиграет за 2.32.

Прогноз: альтернативный прогноз, что этот матч пройдет на встречных курсах и будет изобиловать забитыми мячами.

Ставка: Тотал больше 3,5 за 2.63