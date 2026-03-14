прогноз на матч Первой лиги, ставка за 3.05

15 марта в 24-м туре первенства России по футболу сыграют «Шинник» и «Енисей». Начало игры — в 16:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз на матч Шинник — Енисей с коэффициентом для ставки за 3.05.

«Шинник»

Турнирное положение: Ярославцы ходят в середняках первенства. Команда находится на 10 месте турнирной таблицы.

При этом «Шинник» на 9 очков оторвался от опасной зоны. А вот забивает команда в среднем реже гола за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. Ярославцы переиграли «Уфу» (1:0).

... × Реклама. 18+. FON.BET. Erid: 2W5zFGcB89N

До того команда с боем уступила «Родине» (1:2). Зато контрольный поединок с «Кыргызалтыном» завершился успехом (1:0).

В пяти своих последних матчах команда победила 4 раза. В этих поединках «Шинник» забил 9 мячей, пропустив в свои ворота 2.

Состояние команды: Ярославцы в последних поединках выглядели симпатично. Команда вполне способна побороться даже за стыки.

Причем «Шинник» традиционно сложно противостоит «Енисею». В пяти последних очных поединках команда победила один раз при одном поражении.

«Енисей»

Турнирное положение: Красноярцы постепенно улучшают свои позиции. Команда пребывает на 12 месте турнирной таблицы.

Причем «Енисей» на 7 очков оторвался от зоны вылета. При этом команда в среднем забивает менее гола за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно. Красноярцы сумели одолеть неуступчивый «Камаз» (1:0).

До того команда подписала мировую с «Волгой» (1:1). А вот чуть ранее она в спарринге минимально переиграла «Сибирь».

При этом «Енисей» в 5 своих последних поединках добыл 3 победы. Команда отличилась 5 забитыми мячами при 2 пропущенных в свои ворота.

Состояние команды: Красноярцы ныне пребывают в приличных кондициях. Команда не проигрывает уже 7 матчей кряду.

При этом «Енисей» в среднем пропускает чаще гола за матч. Да и под руководством опытного Сергея Ташуева красноярцы активно набирают обороты.

Красноярцы стараются подняться как можно выше в таблице. Вот только ярославцев команда не обыгрывает уже более двух лет.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров «Шинник» в этом матче выглядит предпочтительнее. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.45. Ничья оценена в 3.05, а победа оппонента — в скромные 2.95.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 2.50 и 1.44.

Прогноз: «Шинник» всеми силами пытается отдалиться от опасной зоны, да и красноярцы не собираются лишь обороняться.

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 3.05 на матч «Шинник» — «Енисей» принесёт чистый выигрыш 2050₽, общая выплата — 3050₽

Ставка: Ничья за 3.05.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих забьют больше двух мячей.

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.50 на матч «Шинник» — «Енисей» позволит вывести на карту выигрыш 1500₽, общая выплата — 2500₽

Ставка: ТБ 2.5 за 2.50

Пять причин, почему ставка зайдет