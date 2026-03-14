15 марта в 24-м туре первенства России по футболу сыграют «Шинник» и «Енисей». Начало игры — в 16:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз на матч Шинник — Енисей с коэффициентом для ставки за 3.05.
«Шинник»
Турнирное положение: Ярославцы ходят в середняках первенства. Команда находится на 10 месте турнирной таблицы.
При этом «Шинник» на 9 очков оторвался от опасной зоны. А вот забивает команда в среднем реже гола за матч.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. Ярославцы переиграли «Уфу» (1:0).
До того команда с боем уступила «Родине» (1:2). Зато контрольный поединок с «Кыргызалтыном» завершился успехом (1:0).
В пяти своих последних матчах команда победила 4 раза. В этих поединках «Шинник» забил 9 мячей, пропустив в свои ворота 2.
Состояние команды: Ярославцы в последних поединках выглядели симпатично. Команда вполне способна побороться даже за стыки.
Причем «Шинник» традиционно сложно противостоит «Енисею». В пяти последних очных поединках команда победила один раз при одном поражении.
«Енисей»
Турнирное положение: Красноярцы постепенно улучшают свои позиции. Команда пребывает на 12 месте турнирной таблицы.
Причем «Енисей» на 7 очков оторвался от зоны вылета. При этом команда в среднем забивает менее гола за матч.
Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно. Красноярцы сумели одолеть неуступчивый «Камаз» (1:0).
До того команда подписала мировую с «Волгой» (1:1). А вот чуть ранее она в спарринге минимально переиграла «Сибирь».
При этом «Енисей» в 5 своих последних поединках добыл 3 победы. Команда отличилась 5 забитыми мячами при 2 пропущенных в свои ворота.
Состояние команды: Красноярцы ныне пребывают в приличных кондициях. Команда не проигрывает уже 7 матчей кряду.
При этом «Енисей» в среднем пропускает чаще гола за матч. Да и под руководством опытного Сергея Ташуева красноярцы активно набирают обороты.
Красноярцы стараются подняться как можно выше в таблице. Вот только ярославцев команда не обыгрывает уже более двух лет.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров «Шинник» в этом матче выглядит предпочтительнее. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.45. Ничья оценена в 3.05, а победа оппонента — в скромные 2.95.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 2.50 и 1.44.
Прогноз: «Шинник» всеми силами пытается отдалиться от опасной зоны, да и красноярцы не собираются лишь обороняться.
Ставка: Ничья за 3.05.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих забьют больше двух мячей.
Ставка: ТБ 2.5 за 2.50
Пять причин, почему ставка зайдет
- Обе команды в среднем забивают реже одного мяча за матч
- «Шинник» уже больше двух лет не проигрывает «Енисею»
- Красноярцы не проигрывают уже 7 матчей кряду
- Две последние очные встречи этих соперники завершились вничью
- «Енисей» в 4 своих последних матчах пропустил всего один раз