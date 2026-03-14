прогноз на матч Серии А, ставка за 1.95

15 марта в рамках 29-го тура итальянской Серии А сыграют «Лацио» и «Милан». Начало встречи — в 22:45 мск. Редактор новостей, аналитик Сергей Писцов подготовил прогноз на матч Лацио — Милан с коэффициентом для ставки за 1.95.

«Лацио»

Турнирное положение: Команда занимает 10-е место в таблице Серии А с 37-ю очками в активе после 28-и туров. «Лацио» отстает от зоны еврокубков на 13 пунктов.

При этом, команда может ощущать себя довольно комфортно, опережая зону вылета на 13 баллов. Наверняка «Лацио» так и сохранит свое место в середине турнирной таблицы.

Последние матчи: В прошедшей встрече команда обыграла «Сассуоло» со счетом 2:1, забив победный гол на 90+2-й минуте. Матчем ранее «Лацио» сыграла вничью с «Аталантой» (2:2) в Кубке Италии.

В последних 5-и встречах в Серии А команда победила только однажды, а также по 2 раза сыграла вничью и проиграла. За этот отрезок «Лацио» сумела забить 4 гола при 7-и пропущенных.

Не сыграют: Катальди, Жиго, Проведель и Ровелла (у всех — травмы).

Состояние команды: «Лацио» проводит не самый удачный сезон, ведь команда уже вряд-ли будет бороться за попадание в еврокубки, для этого необходимо побеждать практически в каждом матче.

В последних 3-х очных встречах «Лацио» дважды обыгрывал «Милан» (2:1 и 1:0). Получится ли на сей раз добиться победы? «Россонери» сейчас в хорошей форме, будет тяжеловато...

«Милан»

Турнирное положение: Теоретически команда еще борется за чемпионство в Серии А, но отставание от «Интера» пока велико. После 28-и туров «Милан» занимает 2-е место с 60-ю очками в активе, отставая от лидерства на 7 пунктов.

Интересно, что команда выступает лучше именно в гостях, нежели дома. «Милан» занимает по этому показателю 2-е место в лиге, набрав 32 очка из 42-х возможных.

Последние матчи: В прошлой встрече «россонери» обыграли «Интер» со счетом 1:0, забив решающий гол на 35-й минуте. Матчем ранее «Милан» одолел «Кремонезе» (2:0).

В последних 5-и поединках команда проиграла только «Парме» (0:1), трижды победила и однажды сыграла вничью с «Комо» (1:1). За этот период «Милан» забил 6 голов при 3-х пропущенных.

Не сыграют: Рабьо (перебор желтых карточек), Габбия и Лофтус-Чик (у обоих — травмы).

Состояние команды: Получится ли у «Милана» догнать «Интер»? Такой шанс есть только в теории, а вот 2-е место нужно еще и удержать, ведь «Наполи» составляет конкуренцию, отставая только на 4 балла.

Нападающий «россонери» Рафаэл Леау продолжает держать стабильно высокий уровень. За 21 матч в Серии А форвард забил 9 голов при 2-х голевых передачах.

Статистика для ставок

В последних 5-х встречах в Серии А «Лацио» выиграл только 1 раз

«Милан» выиграл 2 последних матча, не пропустив ни одного гола

В последних двух очных матчах «Лацио» дважды обыгрывал «Милан»

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Перед предстоящим матчем букмекеры отдают предпочтение «Милану» с коэффициентом 1.95. Ничья оценена в 3.45, а победа «Лацио» — в 4.10.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 2.15 и 1.70.

Прогноз: Можно предположить, что «Милан» одержит важную победу, продолжая борьбу за чемпионство в Серии А.

Ставка: Победа «Милана» за 1.95.

Прогноз: В 1-м тайме одна из команд откроет счет в матче.

Ставка: Тотал 1 больше в 1-м тайме за 1.95.