15 марта в 30-м туре чемпионата Англии по футболу сыграют «Кристал Пэлас» и «Лидс». Начало встречи — в 17:00 мск. Спортивный редактор LiveSport.Ru Иван Романов подготовил прогноз на матч Кристал Пэлас — Лидс с коэффициентом для ставки за 2.51.
«Кристал Пэлас»
Турнирное положение: В таблице АПЛ «Кристал Пэлас» находится на 13-м месте. У клуба 38 набранных очков.
В 29 встречах «Кристал Пэлас» одержал 10 побед, 8 раз сыграл вничью и потерпел 11 поражений. Разница мячей составляет 33-35.
Последние матчи: Текущий месяц «Кристал Пэлас» начал с неудачного визита на «Олд Траффорд». Команда уступила в гостях «Манчестер Юнайтед» 1:2.
Затем «Кристал Пэлас» в гостях победил «Тоттенхэм» со счетом 3:1, а также сыграл вничью с АЕКом из Ларнаки (0:0) в рамках Лиги конференций.
Состояние команды: Вряд ли «Кристал Пэлас» понизится в классе по итогам сезона. Однако игры в еврокубках явно добавляют футболистам дополнительную усталость.
В родных стенах «Кристал Пэлас» не проигрывает уже три матча кряду. Последний раз клуб уступал дома 11 февраля — во встрече АПЛ с «Бернли» (2:3).
В марте «Кристал Пэлас» в трех матчах забил четыре гола и пропустил три мяча.
«Лидс»
Турнирное положение: «Лидс» в чемпионате Англии-2025/26 занимает 15-ю строчку. Команда набрала 31 очко в 29 играх.
У «Лидса» к этому моменту 7 побед, 10 ничьих и 12 поражений. Клуб забил 37 голов и пропустил 48 мячей.
Последние матчи: В марте «Лидс» провел два матча. В рамках Кубка Англии удалось разгромить «Норвич» со счетом 3:0.
3 марта в АПЛ «Лидс» дома неожиданно уступил «Сандерленду» (0:1).
Состояние команды: У «Лидса» непростая ситуация. Команда находится рядом с зоной вылета. Расстояние составляет лишь три очка, поэтому следует сохранять осторожность.
«Лидс» слабо играет в гостях. В чемпионате Англии-2025/26 единственная выездная победа была одержана еще 20 сентября. Тогда «Лидс» на чужом поле взял верх над «Вулверхэмптоном» со счетом 3:1.
В первом круге «Лидс» разгромил «Кристал Пэлас» 4:1. Встреча состоялась 20 декабря 2025 года.
Статистика для ставок
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Кристал Пэлас» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.51. Ничья оценена в 3.30, а победа «Лидса» — в 2.94.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются со следующими коэффициентами — 2.07 и 1.76 соответственно.
Прогноз: Букмекеры не выделили явного фаворита, но не стоит забывать, что «Лидс» очень плохо играет в гостях.
Ставка: победа «Кристал Пэлас» за 2.51.
Прогноз: еще один прогноз, что команды, как и в матче первого круга, порадуют результативностью.
Ставка: тотал больше 2,5 за 2.07