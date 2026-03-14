прогноз на матч АПЛ, ставка за 2.51

15 марта в 30-м туре чемпионата Англии по футболу сыграют «Кристал Пэлас» и «Лидс». Начало встречи — в 17:00 мск. Спортивный редактор LiveSport.Ru Иван Романов подготовил прогноз на матч Кристал Пэлас — Лидс с коэффициентом для ставки за 2.51.

«Кристал Пэлас»

Турнирное положение: В таблице АПЛ «Кристал Пэлас» находится на 13-м месте. У клуба 38 набранных очков.

В 29 встречах «Кристал Пэлас» одержал 10 побед, 8 раз сыграл вничью и потерпел 11 поражений. Разница мячей составляет 33-35.

Последние матчи: Текущий месяц «Кристал Пэлас» начал с неудачного визита на «Олд Траффорд». Команда уступила в гостях «Манчестер Юнайтед» 1:2.

... × Реклама. 18+. FON.BET. Erid: 2W5zFGcB89N

Затем «Кристал Пэлас» в гостях победил «Тоттенхэм» со счетом 3:1, а также сыграл вничью с АЕКом из Ларнаки (0:0) в рамках Лиги конференций.

Состояние команды: Вряд ли «Кристал Пэлас» понизится в классе по итогам сезона. Однако игры в еврокубках явно добавляют футболистам дополнительную усталость.

В родных стенах «Кристал Пэлас» не проигрывает уже три матча кряду. Последний раз клуб уступал дома 11 февраля — во встрече АПЛ с «Бернли» (2:3).

В марте «Кристал Пэлас» в трех матчах забил четыре гола и пропустил три мяча.

«Лидс»

Турнирное положение: «Лидс» в чемпионате Англии-2025/26 занимает 15-ю строчку. Команда набрала 31 очко в 29 играх.

У «Лидса» к этому моменту 7 побед, 10 ничьих и 12 поражений. Клуб забил 37 голов и пропустил 48 мячей.

Последние матчи: В марте «Лидс» провел два матча. В рамках Кубка Англии удалось разгромить «Норвич» со счетом 3:0.

3 марта в АПЛ «Лидс» дома неожиданно уступил «Сандерленду» (0:1).

Состояние команды: У «Лидса» непростая ситуация. Команда находится рядом с зоной вылета. Расстояние составляет лишь три очка, поэтому следует сохранять осторожность.

«Лидс» слабо играет в гостях. В чемпионате Англии-2025/26 единственная выездная победа была одержана еще 20 сентября. Тогда «Лидс» на чужом поле взял верх над «Вулверхэмптоном» со счетом 3:1.

В первом круге «Лидс» разгромил «Кристал Пэлас» 4:1. Встреча состоялась 20 декабря 2025 года.

Статистика для ставок

«Лидс» в текущем сезоне АПЛ выиграл в гостях лишь один матч

В первом круге «Кристал Пэлас» уступил на выезде со счетом 1:4

В родных стенах «Кристал Пэлас» не проигрывает уже три матча кряду

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Кристал Пэлас» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.51. Ничья оценена в 3.30, а победа «Лидса» — в 2.94.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются со следующими коэффициентами — 2.07 и 1.76 соответственно.

Прогноз: Букмекеры не выделили явного фаворита, но не стоит забывать, что «Лидс» очень плохо играет в гостях.

Прогноз: еще один прогноз, что команды, как и в матче первого круга, порадуют результативностью.

