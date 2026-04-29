30 апреля в 1/8 финала Кубка Казахстана по футболу сыграют «Актобе» и «Елимай». Начало игры — в 18:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз на матч Актобе — Елимай с коэффициентом для ставки за 2.29.

«Актобе»

Турнирное положение: «Актобе» стартовал бледновато. Команда находится на 9 месте турнирной таблицы.

При этом «Актобе» на 3 очка отстает от медальной зоны. А вот забивает команда в среднем один гол за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Актобе» одолел павлодарский «Иртыш» (1:0).

До того команда уступила «Женису» (0:1). Зато поединок с «Каспием» принес непростую викторию (1:0).

В пяти своих последних матчах «Актобе» победил 3 раза. В этих поединках команда забила 7 мячей, пропустив в свои ворота 2.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Актобе» нынче находится в приличных кондициях. Команда победила в 2 своих последних домашних поединках.

Причем «Актобе» традиционно неудачно противостоит «Елимаю». В пяти последних очных поединках команда победила один раз при четырех коллизиях.

«Елимай»

Турнирное положение: «Елимай» стартовал довольно успешно. Команда пребывает на 3 месте турнирной таблицы.

Причем «Елимай» лишь на 2 очка отстает от лидера. При этом команда в среднем забивает 2 гола за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно. «Елимай» не уступил «Кайрату» (2:2).

До того команда разошлась миром с «Астаной» (2:2). А вот чуть ранее она с минимальным счетом переиграла «Жетысу».

При этом «Елимай» в 5 своих последних поединках добыл 3 победы. Команда отличилась 10 забитыми мячами при 5 пропущенных в свои ворота.

Состояние команды: «Елимай» нынче выглядит вполне выгодно. До двух последних ничьих семейчане победили 4 раза кряду.

При этом «Елимай» имеет относительно надежные тылы. Пропускает команда в среднем аккурат один мяч за матч.

Команда весьма успешно выступает на полях соперников. В четырех выездных поединках чемпионата она не потерпела ни одного поражения.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров «Актобе» в этом матче выглядит предпочтительнее. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.29. Ничья оценена в 3.32, а победа оппонента — в скромные 2.76.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с почти идентичными коэффициентами — 1.86 и 1.84.

Прогноз: «Актобе» имеет в своем составе качественных атакующих исполнителей, к тому же проводит весьма продуктивный отрезок.

Ставка: Победа «Актобе» за 2.29.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке отличиться сумеет лишь один из оппонентов.

