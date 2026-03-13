прогноз на матч АПЛ, ставка за 3.35

14 марта в рамках 30-го тура английской Премьер-лиги сыграют «Сандерленд» и «Брайтон». Начало встречи — в 18:00 мск. Редактор новостей, аналитик Сергей Писцов подготовил прогноз на матч Сандерленд — Брайтон с коэффициентом для ставки за 3.35.

«Сандерленд»

Турнирное положение: Команда закрепилась в середине таблицы АПЛ. После 29-и туров «Сандерленд» занимает 11-е место с 40 очками в активе, отставая от зоны еврокубков на 8 баллов.

При этом, команда может себя ощущать вполне спокойно, опережая зону вылета на 12 баллов. Хотя в последнее время «Сандерленд» начал терять важные очки.

Последние матчи: В прошлом поединке команда уступила «Порт Вэйлу» (0:1) в Кубке Англии. Матчем ранее «Сандерленд» обыграл «Лидс» со счетом 1:0 в АПЛ, забив победный гол на 70-й минуте.

В последних 5-и встречах в рамках чемпионата Англии команда трижды проиграла, однажды победила и 1 раз сыграла вничью с «Борнмутом» (1:1). За этот период «Сандерленд» уступил «Фулхэму» (1:3), «Ливерпулю» (0:1) и «Арсеналу» (0:3).

Не сыграют: Мандава, Мукиеле, Мандл, Руфс и Траоре (у всех — травмы).

Состояние команды: До недавнего времени «Сандерленд» стабильно набирал очки и поднимался по турнирной таблице, а в последних 5-7 встречах команда стала куда чаще проигрывать.

В последних 3-х очных встречах «Сандерленд» дважды сыграл вничью с «Брайтоном». На сей раз команде будет тяжелее набрать очки, ведь у хозяев продолжается не очень удачная серия матчей.

«Брайтон»

Турнирное положение: «Чайки» проводят не самый удачный сезон, команда уже не претендует на зону еврокубков. «Брайтон» занимает 14-е место в таблице АПЛ с 37-ю очками в активе.

Команде приходится оглядываться, ведь «Вест Хэм» теоретически может начать наступать на пятки, отставание пока составляет 9 баллов.

Последние матчи: В прошедшей встрече АПЛ «Брайтон» уступил «Арсеналу» (0:1), пропустив решающий гол на 9-й минуте. Матчем ранее «чайки» обыграли «Ноттингем Форест» (2:1).

В последних 5-и поединках «Брайтон» трижды проиграл и дважды победил. За этот период команда сумела забить 4 гола при таком же количестве пропущенных.

Не сыграет: Уэбстер из-за травмы.

Состояние команды: «Брайтон» уже попрощался с еврокубками по итогам нынешнего сезона. Сейчас главная задача команды — избежать зоны вылета и закрепиться в середине турнирной таблицы.

Английский форвард Дэнни Уэлбек в 35 лет расцвел в «Брайтоне». За 28 встреч в рамках АПЛ нападающий забил 10 голов, занимая 8-е место в списке лучших бомбардиров лиги.

Статистика для ставок

В последних 5-и встречах в рамках АПЛ «Сандерленд» победил только 1 раз

«Брайтон» забил только 4 гола в последних 5-и матчах в рамках АПЛ

В последних 3-х очных встречах команды дважды сыграли вничью

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Перед предстоящим матчем букмекеры отдают предпочтение «Брайтону» с коэффициентом 2.20. Ничья оценена в 3.35, а победа «Сандерленда» — в 3.40.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 2.10 и 1.75

Прогноз: Можно рискнуть и предположить, что команды сыграют вничью. «Сандерленд» будет максимально настроен на то, чтобы реабилитироваться после прошлого поражения.

Ставка: Ничья за 3.35.

Прогноз: Команды сыграют не очень результативно. В последнее время «Брайтон» частенько выдает низовые матчи в АПЛ.

Ставка: Тотал 2 меньше за 2.45.