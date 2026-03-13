14 марта в 26-м туре чемпионата Германии по футболу сыграют «Гамбург» и «Кельн». Начало игры — в 20:30 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз на матч Гамбург — Кельн с коэффициентом для ставки за 2.08.
«Гамбург»
Турнирное положение: «Красноштанники» пытаются укорениться в середняках лиги. Команда находится на 10 месте турнирной таблицы.
При этом «Гамбург» на 5 очков оторвался от опасной зоны. А вот забивает команда в среднем чуть чаще гола за матч.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Красноштанники» сумели одолеть «Вольфсбург» (2:1).
До того команда потерпела поражение от «Байера» (0:1). Да и поединок с «РБ Лейпцигом» завершился неудачей (1:2).
В пяти своих последних матчах команда добыла 2 виктории. В этих поединках «Гамбург» забил 7 мячей, пропустив в свои ворота 7.
Прогнозы и ставки на Бундеслигу
Состояние команды: «Красноштанники» нынче весьма нестабильны. Команда до последней победы уступила дважды кряду.
Причем «Гамбург» традиционно сложно противостоит «Кельну». В пяти последних очных поединках команда победила 2 раза при двух поражениях.
«Кельн»
Турнирное положение: «Козлы» сражаются за выживание. Команда пребывает на 14 месте турнирной таблицы.
Причем «Кельн» опережает опасную зону лишь по дополнительным показателям. При этом команда в среднем забивает чаще гола за матч.
Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Козлы» уступили «Боруссии» Д (1:2).
До того команда потерпела поражение от «Аугсбурга» (0:2). А вот чуть ранее она расписала мировую с «Хоффенхаймом» (2:2).
При этом «Кельн» в 5 своих последних поединках добыл лишь одну ничью. Команда отличилась 5 забитыми мячами при 11 пропущенных в свои ворота.
Состояние команды: «Козлы» угодили в кризис. Команда проиграла в двух своих последних матчах.
При этом «Кельн» в среднем пропускает реже 2 мячей за матч. Да и вообще, команда не может победить уже 5 матчей кряду.
«Козлы» постараются оторваться от опасной зоны. Вот только проблемы с надежностью тылов никуда не делись.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров «Гамбург» в этом матче выглядит предпочтительнее. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.08. Ничья оценена в 3.50, а победа оппонента — в скромные 3.40.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.74 и 2.05.
Прогноз: «Гамбург» пытается закрепиться в середняках лиги, да и «козлы» нынче находятся в кризисе.
Ставка: Победа «Гамбурга» за 2.08.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этой встрече отличиться сумеет лишь один из оппонентов.
Ставка: Обе не забьют за 2.20
Пять причин, почему ставка зайдет
- «Гамбург» дома в среднем забивает чаще гола за матч
- «Кельн» проиграл в трех своих последних выездных поединках
- «Козлы» уступили в двух своих последних матчах
- «Гамбург» одолел «Кельн» в двух последних домашних поединках
- «Кельн» уже 8 лет не забивает на поле «красноштанников»