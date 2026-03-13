14 марта в 26-м туре чемпионата Германии по футболу сыграют «Айнтрахт» и «Хайденхайм». Начало игры — в 17:30 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз на матч Айнтрахт — Хайденхайм с коэффициентом для ставки за 2.30.
«Айнтрахт»
Турнирное положение: «Орлы» проводят не столь продуктивный сезон. Команда находится на 7 месте турнирной таблицы.
При этом «Айнтрахт» на 9 очков отстает от шестой позиции. А вот забивает команда в среднем 2 гола за матч.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Орлы» не смогли одолеть «Санкт-Паули» (0:0).
До того команда нанесла поражение «Фрайбургу» (2:0). А вот поединок с «Баварией» завершился коллизией (2:3).
В пяти своих последних матчах команда добыла 2 виктории. В этих поединках «Айнтрахт» забил 8 мячей, пропустив в свои ворота 4.
Состояние команды: «Орлы» нынче весьма нестабильны. Команда чередует яркие поединки с откровенно блеклыми.
Причем «Айнтрахт» традиционно успешно противостоит «Хайденхайму». В пяти последних очных поединках команда победила 4 раза при одной ничьей.
«Хайденхайм»
Турнирное положение: «Баденцы» бьются за выживание в элите. Команда пребывает на 20 месте турнирной таблицы.
Причем «Хайденхайм» набрал лишь 14 очков в 25 матчах. При этом команда в среднем забивает гол за матч.
Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Баденцы» уступили «Хоффенхайму» (2:4).
До того команда потерпела поражение от «Вердера» (0:2). А вот чуть ранее она дала знатный бой «Штутгарту» (3:3).
При этом «Хайденхайм» в 5 своих последних поединках добыл всего одну ничью. Команда отличилась 5 забитыми мячами при 12 пропущенных в свои ворота.
Состояние команды: «Баденцы» пытаются выбраться из группы аутсайдеров. Вот только не побеждает команда уже больше 3 месяцев.
При этом «Хайденхайм» в среднем пропускает чаще 2 мячей за матч. Да и вообще, команда видится главным претендентом на вылет.
Команда всего однажды в истории одолела «орлов». Тот локальный успех случился почти одиннадцать лет назад.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров «Айнтрахт» в этом матче выглядит предпочтительнее. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.53. Ничья оценена в 4.50, а победа оппонента — в скромные 5.33.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.57 и 2.30.
Прогноз: «Орлы» всеми силами пытаются подтянуться к еврозоне, да и оппонент находится в явном кризисе.
Ставка: Фора «Айнтрахта» -1.5 за 2.30.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в первом тайме соперники подпишут мирное соглашение.
Ставка: Ничья в 1 тайме за 2.54
Пять причин, почему ставка зайдет
- «Айнтрахт» в среднем забивает 2 мяча за матч
- «Орлы» не пропускали в двух своих последних поединках
- «Баденцы» на выезде забивают в среднем реже гола за матч
- Продуктивный сезон проводит форвард «орлов» Йонатан Буркардт, на счету которого 9 мячей в Бундеслиге
- «Хайденхайм» уже почти 11 лет не обыгрывает «Айнтрахт»