прогноз на матч Бундеслиги, ставка за 2.30

14 марта в 26-м туре чемпионата Германии по футболу сыграют «Айнтрахт» и «Хайденхайм». Начало игры — в 17:30 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз на матч Айнтрахт — Хайденхайм с коэффициентом для ставки за 2.30.

«Айнтрахт»

Турнирное положение: «Орлы» проводят не столь продуктивный сезон. Команда находится на 7 месте турнирной таблицы.

При этом «Айнтрахт» на 9 очков отстает от шестой позиции. А вот забивает команда в среднем 2 гола за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Орлы» не смогли одолеть «Санкт-Паули» (0:0).

До того команда нанесла поражение «Фрайбургу» (2:0). А вот поединок с «Баварией» завершился коллизией (2:3).

В пяти своих последних матчах команда добыла 2 виктории. В этих поединках «Айнтрахт» забил 8 мячей, пропустив в свои ворота 4.

Прогнозы и ставки на Бундеслигу

Состояние команды: «Орлы» нынче весьма нестабильны. Команда чередует яркие поединки с откровенно блеклыми.

Причем «Айнтрахт» традиционно успешно противостоит «Хайденхайму». В пяти последних очных поединках команда победила 4 раза при одной ничьей.

«Хайденхайм»

Турнирное положение: «Баденцы» бьются за выживание в элите. Команда пребывает на 20 месте турнирной таблицы.

Причем «Хайденхайм» набрал лишь 14 очков в 25 матчах. При этом команда в среднем забивает гол за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Баденцы» уступили «Хоффенхайму» (2:4).

До того команда потерпела поражение от «Вердера» (0:2). А вот чуть ранее она дала знатный бой «Штутгарту» (3:3).

При этом «Хайденхайм» в 5 своих последних поединках добыл всего одну ничью. Команда отличилась 5 забитыми мячами при 12 пропущенных в свои ворота.

Состояние команды: «Баденцы» пытаются выбраться из группы аутсайдеров. Вот только не побеждает команда уже больше 3 месяцев.

При этом «Хайденхайм» в среднем пропускает чаще 2 мячей за матч. Да и вообще, команда видится главным претендентом на вылет.

Команда всего однажды в истории одолела «орлов». Тот локальный успех случился почти одиннадцать лет назад.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров «Айнтрахт» в этом матче выглядит предпочтительнее. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.53. Ничья оценена в 4.50, а победа оппонента — в скромные 5.33.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.57 и 2.30.

Прогноз: «Орлы» всеми силами пытаются подтянуться к еврозоне, да и оппонент находится в явном кризисе.

Ставка: Фора «Айнтрахта» -1.5 за 2.30.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в первом тайме соперники подпишут мирное соглашение.

Ставка: Ничья в 1 тайме за 2.54

