прогноз на матч Чемпионшипа, ставка за 3.40

13 марта в 38-м туре чемпионата Англии по футболу сыграют «Рексхэм» и «Суонси». Начало игры — в 23:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз на матч Рексхэм — Суонси с коэффициентом для ставки за 3.40.

«Рексхэм»

Турнирное положение: «Робинс» бьются за повышение в классе. Команда находится на 6 месте турнирной таблицы.

При этом «Рексхэм» лишь на 3 очка оторвался от идущего седьмым «Дерби». А вот забивает команда в среднем чаще гола за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Робинс» уступили «Халл Сити» (1:2).

... × Реклама. 18+. FON.BET. Erid: 2W5zFGcB89N

До того команда в овертайме проиграла «Челси» (2:4). Зато поединок с «Чарльтоном» принес в копилку три очка (1:0).

В пяти своих последних матчах команда добыла 3 победы. В этих поединках «Рексхэм» забил 11 мячей, пропустив в свои ворота 10.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Робинс» в последних матчах смотрелись бледновато. Команда уступила в двух своих последних матчах.

Причем «Рексхэм» традиционно неудачно противостоит «Суонси». В пяти последних очных поединках команда победила один раз при трех поражениях.

«Суонси»

Турнирное положение: «Лебеди» проводят посредственный сезон. Команда пребывает на 10 месте турнирной таблицы второго по рангу английского дивизиона.

Причем «Суонси» на 5 очков отстает от зоны стыков. При этом команда в среднем забивает чаще гола за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно. «Лебеди» одолели «Портсмут» (2:1).

До того команда уверенно переиграла «Сток Сити» (2:0). А вот чуть ранее она по всем статьям уступила «Ипсвичу» (0:3).

При этом «Суонси» в 5 своих последних поединках одержал 3 победы. Команда отличилась 6 забитыми мячами при 5 пропущенных в свои ворота.

Состояние команды: «Лебеди» находятся на эмоциональном подъеме. Команда победила в 2 своих последних поединках.

При этом «Суонси» в среднем пропускает чаще гола за матч. А вот «Рексхэму» команда не проигрывает уже 23 года.

«Лебеди» всеми силами пытаются подтянуться к топ-6. Да и форвард Жан Випотник отличился 17 забитыми мячами в чемпионате.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров «Рексхэм» в этом матче выглядит предпочтительнее. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.12. Ничья оценена в 3.33, а победа оппонента — в скромные 3.40.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 2.00 и 1.72.

Прогноз: «Лебеди» на данном этапе выглядят весьма симпатично, тогда как «Рексхэм» в последних матчах не преуспевал.

3.40 П2 Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 3.40 на матч «Рексхэм» — «Суонси» принесёт чистый выигрыш 2400₽, общая выплата — 3400₽

Ставка: Победа «Суонси» за 3.40.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих забьют больше двух мячей.

2.00 ТБ 2.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.00 на матч «Рексхэм» — «Суонси» принесёт чистый выигрыш 1000₽, общая выплата — 2000₽

Ставка: ТБ 2.5 за 2.00

Пять причин, почему ставка зайдет