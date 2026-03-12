13 марта в 38-м туре чемпионата Англии по футболу сыграют «Рексхэм» и «Суонси». Начало игры — в 23:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз на матч Рексхэм — Суонси с коэффициентом для ставки за 3.40.
«Рексхэм»
Турнирное положение: «Робинс» бьются за повышение в классе. Команда находится на 6 месте турнирной таблицы.
При этом «Рексхэм» лишь на 3 очка оторвался от идущего седьмым «Дерби». А вот забивает команда в среднем чаще гола за матч.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Робинс» уступили «Халл Сити» (1:2).
До того команда в овертайме проиграла «Челси» (2:4). Зато поединок с «Чарльтоном» принес в копилку три очка (1:0).
В пяти своих последних матчах команда добыла 3 победы. В этих поединках «Рексхэм» забил 11 мячей, пропустив в свои ворота 10.
Состояние команды: «Робинс» в последних матчах смотрелись бледновато. Команда уступила в двух своих последних матчах.
Причем «Рексхэм» традиционно неудачно противостоит «Суонси». В пяти последних очных поединках команда победила один раз при трех поражениях.
«Суонси»
Турнирное положение: «Лебеди» проводят посредственный сезон. Команда пребывает на 10 месте турнирной таблицы второго по рангу английского дивизиона.
Причем «Суонси» на 5 очков отстает от зоны стыков. При этом команда в среднем забивает чаще гола за матч.
Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно. «Лебеди» одолели «Портсмут» (2:1).
До того команда уверенно переиграла «Сток Сити» (2:0). А вот чуть ранее она по всем статьям уступила «Ипсвичу» (0:3).
При этом «Суонси» в 5 своих последних поединках одержал 3 победы. Команда отличилась 6 забитыми мячами при 5 пропущенных в свои ворота.
Состояние команды: «Лебеди» находятся на эмоциональном подъеме. Команда победила в 2 своих последних поединках.
При этом «Суонси» в среднем пропускает чаще гола за матч. А вот «Рексхэму» команда не проигрывает уже 23 года.
«Лебеди» всеми силами пытаются подтянуться к топ-6. Да и форвард Жан Випотник отличился 17 забитыми мячами в чемпионате.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров «Рексхэм» в этом матче выглядит предпочтительнее. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.12. Ничья оценена в 3.33, а победа оппонента — в скромные 3.40.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 2.00 и 1.72.
Прогноз: «Лебеди» на данном этапе выглядят весьма симпатично, тогда как «Рексхэм» в последних матчах не преуспевал.
Ставка: Победа «Суонси» за 3.40.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих забьют больше двух мячей.
Ставка: ТБ 2.5 за 2.00
Пять причин, почему ставка зайдет
- «Рексхэм» уступил в 2 своих последних матчах
- «Суонси» победил в 2 своих последних поединках
- «Лебеди» уже 23 года не проигрывают «Рексхэму»
- Обе команды в среднем забивают чаще гола за матч
- В отличной форме находится форвард «Суонси» Жан Випотник, с 17 голами возглавляющий гонку бомбардиров