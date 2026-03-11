Будет ли голевая феерия?

прогноз на матч Лиги конференций, ставка за 2.12

«Целе» из Словении сыграет против АЕКа из Греции в первом матче 1/8 финала Лиги конференций. Поединок пройдёт 12 марта, начало — в 23:00 по мск. Эксперт LiveSport.Ru Василий Рошкован подготовил прогноз на матч Целе — АЕК с коэффициентом для ставки за 2.12.

«Целе»

Путь в плей-офф: В стыковом раунде Лиги конференций «Целе» переиграл «Дриту» из Косово (3:2 — дома, 3:2 — в гостях).

В основном этапе Лиги конференций «Целе» занял 13-е итоговое место, набрав 10 очков. Для выхода в стыковой раунд словенцы одержали победы над «Легией» (2:1), «Шемрок Роверс» (2:0), греческим АЕКом (3:1) и сыграли вничью с «Шелбурном» (0:0).

Последние матчи: После матчей стыкового раунда Лиги конференций «Целе» провел две встречи в чемпионате Словении, проиграв «Браво» (0:1) и «Алуминию» (1:2).

Не сыграют: С травмой колена из строя выбыл Марк Забуковник.

Прогнозы и ставки на Лигу конференций

Состояние команды: Победная серия «Целе» в три матча прервалась, включая матчи Лиги конференций и чемпионата Словении. Отметим, что в последних 10 поединках словенцы одержали 5 побед, 2 встречи сыграли вничью и в 3 поединках потерпели поражение.

АЕК

Путь в плей-офф: Греческий клуб вышел в плей-офф Лиги конференций с 3-го места, набрав 13 очков. АЕК одержал победы в матчах против румынской команды «Университатя Крайова» (3:2), турецкого «Самсунспора» (2:1), итальянской «Фиорентины» (1:0), «Абердина» (6:0) и сыграл вничью с ирландским коллективом «Шемрок Роверс» (1:1).

Последние матчи: В рамках 24 тура чемпионата Греции АЕК одержал победу над командой «Лариса» (1:0).

Не сыграют: Из строя выбыл Александр Кайенс из-за травмы.

Состояние команды: АЕК не проигрывает на протяжении 8 матчей, греческий коллектив одержал 5 побед и сыграл 3 раза вничью.

Статистика для ставок

АЕК вышел в 1/8 финала Лиги конференции с 3-го места

«Целе» в стыковом раунде переиграл «Дриту» (6:4)

В 2025-м «Целе» переиграл АЕК (3:1)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: На победу АЕКа ставки принимаются букмекерами с коэффициентом 2.03. Ничья оценена в 3.60, а победа «Целе» — в 3.60.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 1.72 и 2.13.

Прогноз: «Целе» и АЕК в среднем за матч забивают по три мяча, так что ожидаем от команд сверхрезультативной игры. Можно остановить свой выбор на тотал матче.

Ставка: ТБ 3 с коэффициентом 2.12.

Прогноз: Обе команды обладают сильной атакой и вполне способны забить в этом матче.

Ставка: ТБ 3 с коэффициентом 1.80.