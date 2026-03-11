12 марта в 1/8 финала плей-офф Лиги конференций по футболу сыграют «Фиорентина» и «Ракув». Начало игры — в 23:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз на матч Фиорентина — Ракув с коэффициентом для ставки за 2.00.

«Фиорентина»

Турнирное положение: «Фиалки» бьются за сохранение прописки в Серии A.  Команда находится на 17 месте турнирной таблицы.

При этом «Фиорентина» всего на один балл опережает зону вылета.  А вот забивает команда в среднем чуть чаще гола за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно.  «Фиалки» не смогли одолеть «Парму» (0:0).

До того команда была бита «Удинезе» (0:3).  Плюс поединок с «Ягеллонией» завершился поражением (2:4).

В пяти своих последних матчах «Фиорентина» добыла 2 победы.  В этих поединках команда забила 6 мячей, пропустив в свои ворота 7.

Состояние команды: «Фиалки» в последних матчах не преуспевали.  В двух своих последних поединках команда не сумела отличиться.

Причем «Фиорентина» не побеждает уже три матча кряду.  Плюс неизвестно, сумеет ли восстановиться от повреждения Мойзе Кен.

«Ракув»

Турнирное положение: «Красно-синие» бьются за чемпионство.  Команда пребывает на 4 месте турнирной таблицы чемпионата Польши.

Причем «Ракув» на 4 очка отстает от лидера.  При этом команда в среднем забивает чаще гола за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно.  «Красно-синие» сумели переиграть «Погонь» (2:0).

До того команда в овертайме переиграла «Авиа» Свидник (2:1).  А вот чуть ранее она в перестрелке уступила «Леху» (3:4).

При этом «Ракув» в 5 своих последних поединках добыл 3 виктории.  Команда отличилась 8 забитыми мячами при 5 пропущенных в свои ворота.

Состояние команды: «Красно-синие» ныне выглядят вполне себе выгодно.  Команда победила два раза подряд.

При этом «Ракув» в среднем пропускает чаще одного мяча за матч.  А вот на выезде «красно-синие» разжились 19 очками в 12 поединках польского чемпионата.

В этом поединке «красно-синие» твердо намерены дать бой «фиалкам».  Команда вполне способна успешно сыграть вторым номером.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров «Фиорентина» в этом матче выглядит предпочтительнее.  На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.68.  Ничья оценена в 3.80, а победа оппонента — в скромные 5.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с немного разными коэффициентами — 1.86 и 1.95.

Прогноз: «Ракув» выглядит вполне симпатично, и явно способен сдержать натиск «фиалок».

Ставка: «Ракув» не проиграет за 2.00.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники забьют больше трех мячей.

Ставка: ТБ 3.5 за 3.10

Пять причин, почему ставка зайдет

  • «Красно-синие» добыли 2 победы кряду
  • «Фиорентина» не забивала в 2 своих последних поединках
  • «Ракув» на выезде набрал 19 очков в 12 матчах чемпионата Польши
  • «Фиалки» не могут победить уже 3 матча подряд
  • «Ракув» пропустил всего один мяч в двух своих последних матчах