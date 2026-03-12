В четверг, 12 марта, «Фиорентина» примет «Ракув» в рамках 1-го матча 1/8 финала Лиги Конференций. Следить за ходом встречи можно в нашей онлайн-трансляции

До матча 20 сек. 20 секунд

1 минута

2 минуты

3 минуты

Отключить автообновление

22:58 Команды вышли на поле, скоро матч начнется!

22:50 Матч пройдет на стадионе «Артемио Франки» во Флоренции, вмещающем 43 147 зрителей.

22:40 Главным судьей матча будет Георги Кабаков из Болгарии.

Стартовые составы команд

«Фиорентина»: Кристенсен, Комуццо, Раньери, Фортини, Паризи, Госенс, Фаццини, Фаббьян, Мандрагора, Ндур, Пикколи.

«Ракув»: Зых, Раковицан, Сварнас, Репка, Тудор, Струски, Лопес, Амеяв, Макух, Брунес, Пенько.

«Фиорентина»

«Фиалки» бьются за сохранение прописки в Серии A. Команда находится на 17 месте турнирной таблицы. При этом «Фиорентина» всего на один балл опережает зону вылета. А вот забивает команда в среднем чуть чаще гола за матч. Свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Фиалки» не смогли одолеть «Парму» (0:0). До того команда была бита «Удинезе» (0:3). Плюс поединок с «Ягеллонией» завершился поражением (2:4). В пяти своих последних матчах «Фиорентина» добыла 2 победы. В этих поединках команда забила 6 мячей, пропустив в свои ворота 7.

«Фиалки» в последних матчах не преуспевали. В двух своих последних поединках команда не сумела отличиться. Причем «Фиорентина» не побеждает уже три матча кряду. Плюс неизвестно, сумеет ли восстановиться от повреждения Мойзе Кен.

«Ракув»

«Красно-синие» бьются за чемпионство. Команда пребывает на 4 месте турнирной таблицы чемпионата Польши. Причем «Ракув» на 4 очка отстает от лидера. При этом команда в среднем забивает чаще гола за матч. Предыдущий поединок команда провела удачно. «Красно-синие» сумели переиграть «Погонь» (2:0). До того команда в овертайме переиграла «Авиа» Свидник (2:1). А вот чуть ранее она в перестрелке уступила «Леху» (3:4). При этом «Ракув» в 5 своих последних поединках добыл 3 виктории. Команда отличилась 8 забитыми мячами при 5 пропущенных в свои ворота.

«Красно-синие» ныне выглядят вполне себе выгодно. Команда победила два раза подряд. При этом «Ракув» в среднем пропускает чаще одного мяча за матч. А вот на выезде «красно-синие» разжились 19 очками в 12 поединках польского чемпионата. В этом поединке «красно-синие» твердо намерены дать бой «фиалкам». Команда вполне способна успешно сыграть вторым номером.

Эксперты LiveSport.Ru составили прогноз на матч с коэффициентом 2.00