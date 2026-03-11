Будет ли у «Сельты» преимущество перед ответным матчем?

прогноз на матч Лиги Европы, ставка за 2.10

12 марта в матче 1/8 финала Лиги Европы по футболу сыграют «Сельта» и «Лион». Начало игры — в 23:00 мск. Редактор отдела Футбол Сергей Снопов подготовил прогноз на матч Сельта — Лион с коэффициентом для ставки за 2.10.

«Сельта»

Турнирное положение: команда из Виго в чемпионате Испании имеет в своем активе 40 очков и занимает шестое место в турнирной таблице.

В рамках общего этапа Лиги Европы «кельты» заняли лишь 16-ю строчку в турнирной таблице, набрав за восемь матчей 14 очков.

Также коллектив из провинции Понтеведра в автономном сообществе Галисия уже успел пройти ПАОК в плей-офф турнира.

Последние матчи: в прошлых турах «небесные» проиграли «Реалу» (1:2), но выиграли у «Жироны» (2:1) и «Мальорки» (2:0).

Также «Сельта» дважды победила ПАОК в Лиге Европы (2:1, 1:0).

Прогнозы и ставки на Лигу Европы

Не сыграют: травмирован только Пабло Дюран.

Состояние команды: подопечные Клаудио Хиральдеса в Примере борются только за место в зоне еврокубков, но не более того. В Лиге Европы «Сельта» считается топовой командой и вполне может забраться далеко. В этом сезоне команда показывает достаточно содержательный футбол и вполне может рассчитывать на прекрасный результат.

«Лион»

Турнирное положение: лионцы в Лиге 1 пока что занимают четвертую строчку в табеле о рангах, имея в своем активе 46 зачетных баллов.

В общем этапе Лиги Европы «дети» финишировали на первом месте в турнирной таблице с 21 очком в активе.

За восемь матчей лионский коллектив смог забить целых 18 мячей, а пропустил всего 5.

Последние матчи: в прошлых турах команда из одноименного города сыграла вничью с «Парижем» (1:1) и проиграла «Марселю» (2:3) и «Страсбургу» (1:3).

Только до этого коллектив из Лиона смог выиграть у «Ниццы» (2:0) и «Нанта» (1:0).

Также «Лион» был вынужден покинуть Кубок Франции после поражения от «Ланса» по пенальти.

Не сыграют: в лазарете Афонсо Дэниэл, Малик Фофана, Эрнест Нуамэ и Павел Шульц.

Состояние команды: в Лиге 1 подопечные Паулу Фонсеки борются за то место в тройке сильнейших и в Лиге чемпионов на следующий сезон. Добраться же до лидирующих «ПСЖ» и «Ланса» будет крайне сложно.

Безусловно, этот сезон для «Лиона» складывается удачно и команды показывает отличные игру и результаты, но в Лиге Европы команда вряд ли может рассчитывать на что-то стоющее, ведь соперники очень сильны.

Статистика для ставок

«Сельта» выиграла 4 из 5 последних матчей

«Лион» не может выиграть на протяжении 4 матчей подряд

В последнем очном поединке команд в 2023 году «Сельта» победила «Лион» со счетом 1:0

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Сельта» является совсем небольшим фаворитом у букмекеров перед предстоящей игрой. На ее победу ставки принимаются с коэффициентом 2.10. Ничья оценена в 3.50, а победа «Лиона» — в 3.55.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 1.97 и 1.85.

Прогноз: «Сельта» сейчас выглядит сильнее и дома должна одержать победу.

Ставка: победа «Сельты» за 2.10.

Прогноз: команды почти всегда забивают, поэтому должны это сделать и сейчас.

Ставка: обе забьют за 1.80.