В первом матче 1/8 финала Лиги Европы «Сельта» сыграет дома с «Лионом». Галисийцы пробились в эту стадию через плей-офф, тогда как французский клуб напрямую вышел в 1/8 финала, выиграв общий этап турнира. Следить за ходом встречи можно с нашей онлайн-трансляцией, присоединяйтесь!

22:45 Стартовые составы команд:

«Сельта»: Раду, Хави Родригес, Старфельт, Алонсо, Руэда, Вечино, Мориба, Мингеса, Аспас (к), Сведберг, Борха Иглесиас.

«Лион»: Грейф, Тальяфико, Ниакате, Мата, Канго, Мортон, Толиссо (к), Абнер Винисиус, Нарти, Эндрик, Яремчук.

Эндрик на разминке

22:35 Судейская бригада матча: главный арбитр — Эрик Ламбрехтс; ассистенты — Йо де Вирдт, Матиас Хилларт; четвёртый арбитр — Натан Вербумен; VAR — Брам ван Дрисше; ассистент VAR — Ян Ботерберг.

«Сельта»

«Сельта» добралась до этой стадии благодаря двум победам над ПАОКом — 2:1 в Греции и 1:0 дома. Для команды Клаудио Хиральдеса это первое попадание в плей-офф Лиги Европы с сезона-2016/17, тогда галисийцы дошли до полуфинала турнира.

В последние недели матчи с участием «Сельты» редко получаются особенно голевыми. Четыре из пяти последних игр завершились с разницей в один мяч, причём в трёх случаях команда из Виго победила. В Лиге Европы она не проигрывает уже четыре встречи подряд, уступив очки лишь в выездной игре с «Црвеной Звездой» (1:1).

На своём поле в этом розыгрыше турнира «Сельта» играет уверенно: четыре победы в пяти матчах. В Виго уже обыгрывали французские команды — в общем этапе были побеждены «Лилль» и «Ницца» (оба раза по 2:1). Единственная кадровая проблема хозяев — травма колена у Пабло Дурана, его участие в игре под вопросом.

«Лион»

«Лион» начинает европейскую весну напрямую с 1/8 финала, заняв первое место в общем этапе турнира. Команда Паулу Фонсеки выиграла семь из восьми матчей, но к игре в Виго подходит на фоне не самой удачной серии: в четырёх последних официальных встречах у неё нет побед.

При этом в Лиге Европы у французского клуба довольно стабильная статистика на выезде в плей-офф — шесть таких матчей подряд без поражений в основное время. Единственное поражение на этом отрезке случилось в Манчестере в прошлом сезоне, когда «Лион» уступил «Юнайтед» в дополнительное время ответного четвертьфинала.

Единственный проигрыш «Лиона» в нынешнем турнире пришёлся как раз на Испанию — 0:2 от «Бетиса» в ноябре. К матчу в Галисии команда подходит с рядом кадровых потерь: из-за травм могут не сыграть Афонсу Морейра, Павел Шульц, Эйнсли Мейтленд-Найлз, Малик Фофана, Рубен Клюйверт и Эрнест Нуама.

Эксперты LiveSport.Ru составили прогноз на матч с коэффициентом 2.10.