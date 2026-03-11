АЗ из Нидерландов сыграет против «Спарты» из Чехии в первом матче 1/8 финала Лиги конференций. Поединок пройдёт 12 марта, начало — в 20:45 по мск. Эксперт LiveSport.Ru Василий Рошкован подготовил прогноз на матч АЗ — Спарта с коэффициентом для ставки за 1.80.

АЗ

Путь в плей-офф: АЗ вышел в стыковой раунд Лиги конференций с 14-го места, набрав 10 очков. В основном этапе «Алкмар» одержал победы в матчах против «Шелбурна» (2:0), «Дриты» (3:0), «Слована» (1:0) и сыграл вничью с «Ягеллонией» (0:0).

В первом раунде плей-офф клуб из Нидерландов сумел совершить камбэк в противостоянии с армянским «Ноа». тметим, что в первой игре АЗ уступил «Ноа» (0:1), а в ответной встрече «Алкмар» переиграл клуб из Еревана (4:0). Дубль в поединке оформил Свен Мийнанс, ещё по голу забили Ро-Занджело Даал и Исак Йенсен.

Последние матчи: После матча в Лиге конференций футболисты АЗ провели три поединка на внутренней арене, выиграв в Кубке у команды «Телстар» (2:1) и проиграв ПСВ (1:2), «Утрехту» (0:2) в рамках чемпионата Нидерландов.

Не сыграют: В лазарете АЗ находятся Йорди Класи, Гарсия Чавез, Сейя Майкума.

Прогнозы и ставки на Лигу конференций

Состояние команды: «Алкмар» в последних 7 матчах не сыграл ни одной встречи вничью, одержав 4 победы и потерпев 3 поражения.

«Спарта»

Путь в плей-офф: В основном этапе Лиги конференций «Спарта» финишировала на 4-м месте, набрав 13 очков. Выше в турнирной таблице расположились «Страсбург», «Ракув» и АЕК из Греции.

В рамках групповой стадии пражский клуб переиграл шотландский «Абердин» (3:0), румынскую «Университатю Крайову» (2:1), польскую «Легию» (1:0), ирландский «Шемрок Роверс» (4:1) и сыграл вничью с польским клубом «Ракув» (0:0)

Последние матчи: После выступления в Лиге конференций «Спарта» провела 11 матчей в чемпионате и Кубке Чехии, а также в контрольных играх. В последнем поединке внутреннего первенства пражане проиграли «Славии» (1:3).

Не сыграют: Пражская «Спарта» не сможет рассчитывать на травмированных Асгера Серенсена, Патрика Выдра, Магнуса Андерсена.

Состояние команды: В последних матчах «Спарта» одержала 6 побед, 2 встречи сыграла вничью и потерпела 3 поражения.

Статистика для ставок

«Спарта» вышла в плей-офф Лиги конференций с 4-го места

В стыковом раунде Лиги конференции АЗ переиграл «Ноа» из Армении (4:1 — по сумме двух матчей)

АЗ и «Спарта» ранее в еврокубках не встречались

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: На победу АЗ ставки принимаются букмекерами с коэффициентом 2.15. Ничья оценена в 3.45, а победа «Спарты» — в 3.45.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 1.85 и 1.95.

Прогноз: У «Спарты» и АЗ с линией атаки нет проблем, обе команды забивают практически в каждом матче. Пражский клуб в среднем забивает по 2 мяча, «Алкмар» забивает около одного мяча за игру. Не исключаем, что соперники смогут поразить ворота друг друга.

Ставка: Обе забьют с коэффициентом 1.80.

Прогноз: В матчах АЗ и «Спарты» как правило забивается по три мяча. Оставим наш выбор на результативности матча.

Ставка: ТБ 2.5 с коэффициентом 1.85.