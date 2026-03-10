11 марта в 1/8 финала плей-офф Лиги чемпионов по футболу сыграют «Буде-Глимт» и «Спортинг». Начало игры — в 23:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз на матч Буде-Глимт — Спортинг с коэффициентом для ставки за 10.00.
«Буде-Глимт»
Турнирное положение: «Глимт» еще не стартовали в своем чемпионате. Зато команда успела пробиться в четвертьфинал Кубка Норвегии.
При этом «Буде-Глимт» уже прыгнул выше головы, добравшись до этой стадии турнира. Проход «Интера» в минувшем раунде плей-офф Лиги чемпионов стал настоящей сенсацией.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Глимт» сумели одолеть «Мольде» (2:1).
До того команда нанесла поражение «Интеру» (2:1). Да и первый поединок с миланцами завершился успехом (3:1).
В пяти своих последних матчах «Буде-Глимт» добыл 5 побед. В этих поединках команда забила 12 мячей, пропустив в свои ворота 5.
Состояние команды: «Глимт» нынче выглядят уверенно. Команда победила в 7 своих последних поединках.
Причем «Буде-Глимт» в Лиге чемпионов в среднем пропускает 2 гола за матч. Вот только в родных стенах команда набрала всего 4 очка в 4 матчах главного клубного турнира Старого Света.
«Спортинг»
Турнирное положение: «Львы» борются за чемпионство в Португалии. Команда пребывает на 2 месте турнирной таблицы.
Причем «Спортинг» на 4 очка отстает от лидера. При этом команда в среднем забивает чаще 2 мячей за матч.
Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Львы» не сумели переиграть «Брагу» (2:2).
До того команда натужно одолела крепкий «Порту» (1:0). А вот чуть ранее она нанесла поражение «Эшторилу» (3:0).
При этом «Спортинг» в 5 своих последних поединках победил 4 раза. Команда отличилась 10 забитыми мячами при 2 пропущенных в свои ворота.
Состояние команды: «Львы» ныне выглядят весьма уверенно. До последней ничьей команда победила 4 раза кряду.
При этом «Спортинг» до битвы с «Брагой» не пропускал 4 раза подряд. К тому же в приличных кондициях находится Франсишку Тринкан.
В этом поединке «львы» явно будут действовать максимально агрессивно. Португальцы мотивированы прервать норвежскую сказку.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров «Спортинг» в этом матче выглядит предпочтительнее. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.54. Ничья оценена в 3.60, а победа оппонента — в скромные 2.57.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.62 и 2.25.
Прогноз: «Спортинг» слишком утомлен борьбой на нескольких фронтах, да и «глимт» не собираются сбавлять обороты.
Ставка: Точный счет 2:1 за 10.00.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке оппоненты на двоих забьют больше пяти мячей.
Ставка: ТБ 5.5 за 8.00
Пять причин, почему ставка зайдет
- «Львы» не смогут рассчитывать на дисквалифицированных хавбека Педру Гонсалвеша и форварда Максимилиано Араухо
- «Буде-Глимт» победил в 4 своих последних домашних поединках
- «Глимт» не проигрывают еще с конца ноября
- «Львы» на выезде в среднем пропускают 2 гола за матч
- В прекрасных кондициях находится форвард норвежцев Енс Хеуге, на счету которого 6 мячей в Лиге чемпионов