дерзкая ставка за 10.00 на матч Лиги чемпионов

11 марта в 1/8 финала плей-офф Лиги чемпионов по футболу сыграют «Буде-Глимт» и «Спортинг». Начало игры — в 23:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз на матч Буде-Глимт — Спортинг с коэффициентом для ставки за 10.00.

«Буде-Глимт»

Турнирное положение: «Глимт» еще не стартовали в своем чемпионате. Зато команда успела пробиться в четвертьфинал Кубка Норвегии.

При этом «Буде-Глимт» уже прыгнул выше головы, добравшись до этой стадии турнира. Проход «Интера» в минувшем раунде плей-офф Лиги чемпионов стал настоящей сенсацией.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Глимт» сумели одолеть «Мольде» (2:1).

... × Реклама. 18+. FON.BET. Erid: 2W5zFGcB89N

До того команда нанесла поражение «Интеру» (2:1). Да и первый поединок с миланцами завершился успехом (3:1).

В пяти своих последних матчах «Буде-Глимт» добыл 5 побед. В этих поединках команда забила 12 мячей, пропустив в свои ворота 5.

Состояние команды: «Глимт» нынче выглядят уверенно. Команда победила в 7 своих последних поединках.

Причем «Буде-Глимт» в Лиге чемпионов в среднем пропускает 2 гола за матч. Вот только в родных стенах команда набрала всего 4 очка в 4 матчах главного клубного турнира Старого Света.

«Спортинг»

Турнирное положение: «Львы» борются за чемпионство в Португалии. Команда пребывает на 2 месте турнирной таблицы.

Причем «Спортинг» на 4 очка отстает от лидера. При этом команда в среднем забивает чаще 2 мячей за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Львы» не сумели переиграть «Брагу» (2:2).

До того команда натужно одолела крепкий «Порту» (1:0). А вот чуть ранее она нанесла поражение «Эшторилу» (3:0).

При этом «Спортинг» в 5 своих последних поединках победил 4 раза. Команда отличилась 10 забитыми мячами при 2 пропущенных в свои ворота.

Состояние команды: «Львы» ныне выглядят весьма уверенно. До последней ничьей команда победила 4 раза кряду.

При этом «Спортинг» до битвы с «Брагой» не пропускал 4 раза подряд. К тому же в приличных кондициях находится Франсишку Тринкан.

В этом поединке «львы» явно будут действовать максимально агрессивно. Португальцы мотивированы прервать норвежскую сказку.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров «Спортинг» в этом матче выглядит предпочтительнее. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.54. Ничья оценена в 3.60, а победа оппонента — в скромные 2.57.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.62 и 2.25.

Прогноз: «Спортинг» слишком утомлен борьбой на нескольких фронтах, да и «глимт» не собираются сбавлять обороты.

10.00 Точный счет 2:1 Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 10.00 на матч «Буде-Глимт» — «Спортинг» принесёт чистый выигрыш 9000₽, общая выплата — 10 000₽

Ставка: Точный счет 2:1 за 10.00.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке оппоненты на двоих забьют больше пяти мячей.

8.00 ТБ 5.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 8.00 на матч «Буде-Глимт» — «Спортинг» принесёт чистый выигрыш 7000₽, общая выплата — 8000₽

Ставка: ТБ 5.5 за 8.00

Пять причин, почему ставка зайдет