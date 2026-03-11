В среду, 11 марта, состоится первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором норвежский «Будё-Глимт» примет португальский «Спортинг». Игра начнётся в 23:00 МСК. Следить за ходом встречи можно в нашей онлайн-трансляции.

11' Контролирует мяч в спокойном темпе «Будё-Глимт» после осторожного начала.

10' Берг вошёл в штрафную «Спортинга» слева и пытался найти передачей Хёга — защита гостей отбилась.

09' Ваяннидис пытался прострелить в штрафную норвежцев, мяч попал в Бьоркана и прилетел в руки к Хайкину.

08' Шикарной атакой ответили хозяева — Хауге бил с лёта после подачи справа от Эвьена, мяч рядом со штангой просвистел!

07' Опасно пробивал после корнера Суарес из пределов штрафной! Мяч после рикошета от защитника отправился на ещё один угловой.

06' Луис Суарес с правого фланга влетел в штрафную «Будё» и выполнил прострел — его прервал защитник, будет угловой.

05' Катаму больно досталось по ноге от Бьоркана. Страдает от боли игрок «Спортинга», приходится медикам гостевой команды выйти на поле.

04' Впервые доставили мяч в штрафную соперника лиссабонцы. Эвьен просто вынес его за боковую.

03' Активно действует в прессинге «Будё-Глимт» на первых минутах. С трудом выбираются в атаку гости.

02' Сразу же «Спортинг» грубо ошибся на своей половине при розыгрыше мяча, но «Будё» этим не воспользовался, совершив фол в атаке.

01' Матч начался!

До матча

22:58 Команды вышли на поле, звучит гимн Лиги чемпионов. Ждём стартового свистка!

22:52 В Будё сегодня вечером +6 и без осадков. Поверьте, для этих краёв это очень тепло, особенно для начала марта.

Стадион «Аспмюра» перед матчем uefa.com

22:46 Главный арбитр встречи — 41-летний Иван Кружляк из Словакии.

22:40 Сегодняшний матч пройдёт на стадионе «Аспмюра» в городе Будё, что за полярным кругом. Уютная домашняя арена «Будё-Глимт» вмещает всего 8 270 зрителей.

Стартовые составы команд

«Будё-Глимт»: Хайкин, Шоволд, Бьортуфт, Гундерсен, Бьоркан, Эвьен, Берг, Фет, Бломберг, Хауге, Хёг.

«Спортинг»: Силва, Ваяннидис, Диоманде, Инасиу, Фреснеда, Юльманн, Симойнш, Катаму, Тринкау, Луис Гильерме, Суарес.

«Будё-Глимт»

Норвежский клуб продолжает шокировать всю футбольную Европу выступлением в Лиге чемпионов. За пять стартовых туров общего этапа «Будё-Глимт» набрал жалкие два очка и практически потерял шансы пробиться в плей-офф, но в трёх заключительных матчах сначала сыграл вничью с «Боруссией» (2:2), а затем победил «Манчестер Сити» (3:1) и «Атлетико» (2:1) — в итоге норвежцы героически заползли в топ-24, заняв 23-е место.

В 1/16 финала «Будё» попал на «Интер», финалиста прошлогоднего розыгрыша — и сенсационно его выбил, выиграв и дома (3:1), и в гостях (2:1). В домашних матчах за полярным кругом у норвежцев есть довольно весомое дополнительное преимущество в виде непривычного и неприятного для всех грандов искусственного газона, а также бесконечного холода (тепло здесь не бывает практически никогда) — «Сити» и «Интер» прошедшей зимой уже успели оценить.

Состав «Будё-Глимт» как минимум в шесть раз дешевле, чем у всех остальных участников 1/8 финала, и почти в 12 раз дешевле, чем у поверженного на предыдущей стадии «Интера» — норвежцы берут не звёздными фамилиями и индивидуальным мастерством, а идеально отлаженной командной работой. И, что самое важное, к матчу со «Спортингом» команда Кьетиля Кнутсена подходит вообще без потерь — в старте появляются ровно те же 11 игроков, что выходили с первых минут в ответной встрече с «Интером».

«Спортинг»

«Спортинг» однозначно стал самым неожиданным клубом в топ-8 общего этапа: лиссабонцы с 16 очками заняли седьмую строчку, в том числе обыграв действующего победителя Лиги чемпионов — «ПСЖ» (2:1). Хотя попадание португальцев в первую восьмёрку подвисало до последнего: путёвку туда им обеспечил гол в ворота «Атлетика» аж на 94-й минуте игры восьмого тура, который принёс победу со счётом 3:2.

Да и в целом «Спортинг» пока проводит 2026-й максимально мощно — серия без поражений во всех турнирах достигла уже 12 матчей. Последний раз команда Руя Боржеса уступила ещё 6 января в Кубке Португалии «Витории Гимарайнш» (1:2), после чего выиграла 9 из 12 встреч и только трижды сыграла вничью. На выезде лиссабонцы вообще проиграли всего 1 из 14 матчей с середины октября — на «Альянц Арене» «Баварии» (1:3), причём даже там именно «Спортинг» открыл счёт.

Главная проблема португальцев перед поездкой в Норвегию касается состава: из-за дисквалификаций игру пропустят два важнейших игрока — Гонсалвеш и Араухо. Травмированы Кенда, Иоаннидис, Мангаш и Кочорашвили.

Эксперты LiveSport.Ru составили прогноз на матч с коэффициентом 2.49.