11 марта в матче 1/8 финала Лиги чемпионов по футболу сыграют «Байер» и «Арсенал». Начало игры — в 22:45 мск. Редактор отдела Футбол Линар Мансуров подготовил прогноз на матч Байер — Арсенал с коэффициентом для ставки за 1.93.
«Байер»
Турнирное положение: Леверкузенская команда идет на шестой строчке в Бундеслиге, набрав 44 очка за 25 туров. Клуб пока находится вне зоны Лиги чемпионов, однако отставание от четвертого места всего три балла.
Последние матчи: на стадии стыковых матчей Лиги чемпионов «Байер» в двухматчевом противостоянии оказался сильнее греческого «Олимпиакоса». Первый поединок немцы выиграли со счетом 2:0, а в ответной встрече коллективы голов не забили (0:0).
После этого «Байер» провел три матча в Бундеслиге. Команда сыграла вничью против «Майнца» (1:1) и «Фрайбурга» (3:3) и обыграла «Гамбург» со счетом 1:0.
Прогнозы и ставки на Лигу чемпионов
Не сыграют: в лазарете Артур, Патрик Шик, Лукас Васкес, Лоик Баде, Марк Флеккен, Натан Телла и Эльесс Бен Сегир. Из-за перебора желтых не сыграет Алекс Гримальдо.
Состояние команды: «Байер» подходит к матчу с большими кадровыми потерями. При этом команда всего раз проиграла в последних пяти матчах, однако сухая статистика не поможет во встрече с грозным «Арсеналом».
«Арсенал»
Турнирное положение: Лондонский клуб мчится к долгожданному для болельщиков чемпионству в АПЛ. «Арсенал» лидирует в лиге, опережая «Манчестер Сити» на семь очков. Коллектив набрал 67 баллов после 30 туров.
«Арсенал» также без потерь прошел стадию общего этапа Лиги чемпионов. У команды Микеля Артеты восемь побед из восьми, 24 забитых мяча при всего четырех пропущенных.
Последние матчи: в последнем матче «Арсенал» малой кровью добыл победу в поединке 5-го раунда Кубка Англии. Лондонцы были сильнее «Мэнсфилда» со счетом 2:1.
Ранее в АПЛ были обыграны «Брайтон» со счетом 1:0, «Челси» со счетом 2:1, «Тоттенхэм» со счетом 4:1 и была ничья против «Вулверхэмптона» (2:2).
Не сыграют: травмированы Вильям Салиба, Мартин Эдегор и Микель Мерино.
Состояние команды: «Арсенал» выглядит монструозно. В 11 последних матчах у клуба нет поражений. Учитывая выступление команды в Лиге чемпионов, пока сложно сказать с помощью чего обескровленный «Байер» окажет соперничество «Арсеналу». Однако это футбол, в матч играют футболисты, а не статистика.
Статистика для ставок
- «Арсенал» выиграл все матчи в Лиге чемпионов этого сезона
- «Байер» проиграл всего один матч из последних пяти поединков
- «Арсенал» пропускает в среднем один мяч в последних пяти встречах
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Арсенал» является фаворитом у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.58. Ничья оценена в 4.30, а победа «Байера» — в 5.80.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 1.83 и 1.91.
Прогноз: Основной ставкой станет ожидание голов от каждой из команд.
Ставка: Обе команды забьют в матче за 1.93.
Прогноз: Рискнем и сыграем на форе «Арсенала» в матче (-1,5). Это дополнительная ставка.
Ставка: Фора «Арсенала» (-1,5) в матче за 2.49.