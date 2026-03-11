Первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов состоится на «БайАрене», где «Байер» примет «Арсенал». Лондонцы стали одной из главных сенсаций группового этапа, выиграв все восемь матчей, а «фармацевты» пробивались в плей-офф через дополнительный раунд. Теперь немецкий клуб попытается остановить одну из самых стабильных команд сезона. Следить за ходом встречи можно с нашей онлайн-трансляцией, присоединяйтесь!

Ход матча 20 сек. 20 секунд

1 минута

2 минуты

3 минуты

Отключить автообновление

45+3' Перерыв! Нули на табло после первого тайма, мало моментов у обеих команд, но преимущество по игре, очевидно, у гостей. Отдыхаем 15 минут!

45+1' Маза из-за штрафной пробил с левой, не попал в створ.

45' Добавлено 2 минуты.

45' У Гарсии не получился навес в штрафную, Райя кулаком выбил мяч.

45' Кофане убежал в контратаку, но не смог пробить, накрыл его защитник.

44' Сака сместился с правого фланга в центр и пробил, но попал в Паласиоса.

Статистика матча 1 Удары в створ 1 1 Удары мимо 1 44 Владение мячом 56 5 Фолы 5

42' «Арсенал» вжимает соперника в штрафную, пока что без ударов издали.

40' Поку неудачно обработал мяч в своей штрафной, Инкапье его подхватил и пытался прострелить – неточно.

38' У Гримальдо не прошла передача на Кофане в штрафную.

36' Кофане сфолил на Салиба в борьбе за мяч.

35' Дьёкереш сохранил мяч на половине поля «Байера», но неточно скинул на Сака.

33' Терье упал на газон в район центрального круга после контакта с Инкапье, арбитр не увидел нарушения.

31' Слишком сильно навесил Гарсия на дальнюю штангу, мяч всех в штрафной перелетел.

30' «Байер» несколько минут уже владеет мячом, гости ждут момент для контратаки.

28' Райс сначала сбил Гарсию с ног, потом что-то ему высказал, так ещё и руку не подал! Чем-то очень раздражён полузащитник «Арсенала».

27' Мартинелли откровенно тянул за футболку Паласиоса в центре поля, жёлтую карточку выписал арбитр бразильцу.

25' Инкапье получил мяч в штрафной и с правой пробил в ближний угол, на месте Бласвих.

23' Вернулся в игру бразилец, всё в порядке с ним.

21' Куанса с левой пробил из-за штрафной, Габриэл грудью заблокировал и рухнул на газон – сбилось дыхание у бразильца от силы удара.

20' Дьёкереш скинул под удар Мартинелли, тот подработал мяч и пробил в перекладину с левой ноги! Близко к голу был «Арсенал».

19' Куанса забросил на дальнюю штангу, Райя забрал мяч на выходе.

18' Андрих выбил мяч в аут после навеса Мартинелли.

16' Кофане скинул на линию штрафной, Маза пробил в касание — выше ворот.

15' Паласиос в подкате попал по ногам Мартинелли, арбитр обошёлся без жёлтой.

14' Чуть не накрыл Габриэла Кофане! Райс вовремя вернулся к своей штрафной и не дал убежать нападающему «Байера».

13' Сака сместился в центр и неточно отдал на левый фланг в сторону Мартинелли.

11' Сака прострелил с правого фланга, Паласиос перехватил мяч.

09' «Арсенал» владеет мячом, долго ищут свой момент гости в позиционной атаке.

07' Кофане из-за штрафной пробил по воротам – в руки Райе.

05' Снова жёстко встретил Дьёкереша Андрих, арбитр серьёзно предупреждает немца.

04' Сака неудачно пробил со штрафного, мяч ушёл за лицевую.

03' Сразу же жёлтую карточку получает Андрих за фол на Дьёкереше у своей штрафной. Опасный стандарт заработали гости.

01' «Арсенал» разыграл с центра, поехали!

До матча

20:43 Команды вышли на поле, гимн Лиги Чемпионов прозвучал — всё готово к старту!

20:40 В Леверкузене сегодня обещают дождливый вечер и около 9 градусов, для гостей погода точно максимально привычная.

Игроки «Арсенала» на разминке uefa.com

20:30 Стартовые составы команд:

«Байер»: Бласвих, Куанса, Тапсоба, Андрих, Гримальдо, Гарсия, Паласиос, Поку, Маза, Терье, Кофане.

Игроки «Байера» на разминке uefa.com

«Арсенал»: Райя, Тимбер, Салиба, Магальяйнс, Инкапье, Субименди, Райс, Эзе, Сака, Мартинелли, Дьёкереш.

20:10 Матч обслужит турецкая бригада арбитров: главный судья — Умут Мелер, ассистенты — Ибрагим Чаглар Уярджан и Абдулла Озкара, четвёртый судья — Джихан Айдын, VAR — Роб Диперинк, ассистент VAR — Тьягу Мартинш.

«Байер»

После исторического чемпионства-2023/24 команда заметно изменилась. Уход Хаби Алонсо и неудачный период с Эриком тен Хагом выбили «Байер» из колеи, а ситуацию стабилизировал Каспер Юльманн. Тем не менее, результаты остаются нестабильными: лишь одна победа в пяти последних матчах во всех турнирах.

В Лиге Чемпионов «фармацевты» заняли лишь 16-е место на основном этапе, но уверенно прошли «Олимпиакос» в плей-офф — победа 2:0 на выезде и нулевая ничья дома позволили выйти в 1/8 финала. Несмотря на колебания формы, на «БайАрене» команда выглядит значительно надёжнее. Леверкузенцы не проигрывают дома уже шесть матчей подряд, пропустив всего один гол за 540 минут. Эта серия придаёт уверенности перед встречей с фаворитом.

У хозяев довольно длинный список травмированных. Не сыграют Марк Флеккен, Лоик Баде, Артур, Лукас Васкес, Натан Телла и Элиессе Бен Сегир. Патрик Шик только восстанавливается после мышечной травмы и может начать матч на скамейке. В атаке ожидается выход молодого Кристиана Кофане, а главной креативной угрозой остаётся Алехандро Гримальдо, активно подключающийся к атакам и опасный при стандартах.

«Арсенал»

Команда Микеля Артеты провела выдающийся основной этап турнира, одержав восемь побед в восьми матчах. «Арсенал» стал лучшим и по атаке (23 гола), и по обороне (4 пропущенных мяча). Лондонцы обыграли ряд топ-соперников («Атлетико», «Баварию» и «Интер») и уверенно заняли первое место. Эта форма делает «канониров» одним из главных претендентов на трофей.

«Арсенал» выиграл четыре последних матча во всех турнирах. На выходных в Кубке Англии резервный состав обыграл «Мэнсфилд» (2:1), а несколько лидеров получили отдых и теперь готовы вернуться в основу.

К матчу должны вернуться Давид Райя, Мартин Субименди, Деклан Райс и Габриэл Магальяйнс. В то же время по-прежнему отсутствуют Мартин Эдегор, Бен Уайт и Микель Мерино. Под вопросом участие Уильяма Салибы, хотя он уже тренируется. В атаке главной угрозой остаётся Виктор Дьёкереш, который уже забил 10 голов в Лиге чемпионов.

Эксперты LiveSport.Ru составили прогноз на матч с коэффициентом 1.93.