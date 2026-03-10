дерзкая ставка за 6.00 на матч Лиги чемпионов

11 марта в 1/8 финала плей-офф Лиги чемпионов по футболу сыграют «Байер» и «Арсенал». Начало игры — в 20:45 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз на матч Байер — Арсенал с коэффициентом для ставки за 6.00.

«Байер»

Турнирное положение: «Фармацевты» нынешний сезон проводят скромно. Команда находится на 6 месте турнирной таблицы Бундеслиги.

При этом «Байер» на 3 очка отстает от топ-4. А вот забивает команда в среднем 2 гола за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Фармацевты» не смогли одолеть «Фрайбург» (3:3).

До того команда нанесла поражение «Гамбургу» (1:0). А вот поединок с «Майнцем» завершился паритетом (1:1).

В пяти своих последних матчах «Байер» добыл одну победу. В этих поединках команда забила 5 мячей, пропустив в свои ворота 5.

Прогнозы и ставки на Лигу чемпионов

Состояние команды: «Фармацевты» крайне нестабильны. Команде чересчур натужно даются победы.

Причем «Байер» традиционно неудачно противостоит «Арсеналу». В трех очных поединках команда уступила 2 раза при одной ничьей.

«Арсенал»

Турнирное положение: «Канониры» бьются за успех на всех фронтах. Команда пребывает на 1 месте турнирной таблицы АПЛ.

Причем «Арсенал» на 7 очков оторвался от ближайшего преследователя. При этом команда в среднем забивает 2 мяча за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно. «Канониры» сумели переиграть «Мансфилд Таун» (2:1).

До того команда одолела колючий «Брайтон» (1:0). А вот чуть ранее она нанесла поражение «Челси» (2:1).

При этом «Арсенал» в 5 своих последних поединках победил 4 раза. Команда отличилась 11 забитыми мячами при 5 пропущенных в свои ворота.

Состояние команды: «Канониры» ныне выглядят весьма уверенно. Подопечные Микеля Артеты победили в 4 своих последних матчах.

При этом «Арсенал» в двух своих последних поединках пропустил всего один раз. А вот «Байер» команда в двух последних матчах одолела с одинаковым счетом 4:1.

В этом поединке «канониры» явно будут действовать максимально агрессивно. Вот только лондонцы привычно проседают в начале весеннего игрового цикла.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров «Арсенал» в этом матче выглядит предпочтительнее. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.52. Ничья оценена в 4.20, а победа оппонента — в скромные 6.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с немного разными коэффициентами — 1.86 и 1.95.

Прогноз: «Арсенал» слишком утомлен борьбой на нескольких фронтах, да и «фармацевты» явно способны прибавить.

Ставка: Победа «Байера» за 6.00.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке оппоненты на двоих настреляют больше четырех мячей.

Ставка: ТБ 4.5 за 6.00

Пять причин, почему ставка зайдет