10 марта в 37-м туре чемпионата Англии по футболу сыграют «Рексхэм» и «Халл Сити». Начало игры — в 22:45 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз на матч Рексхэм — Халл Сити с коэффициентом для ставки за 3.66.
«Рексхэм»
Турнирное положение: «Красные драконы» сражаются за выход в стыки. Команда находится на 6 месте турнирной таблицы.
При этом «Рексхэм» на 3 очка опережает идущий следом «Дерби». А вот забивает команда в среднем чаще гола за матч.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Красные драконы» в овертайме уступили «Челси» (2:4).
До того команда нанесла поражение «Чарльтону» (1:0). Плюс поединок с «Портсмутом» также завершился успехом (2:1).
В пяти своих последних матчах команда добыла 3 виктории. В этих поединках «Рексхэм» забил 12 мячей, пропустив в свои ворота 10.
Состояние команды: «Красные драконы» заметно улучшили результаты. Команда до вылета из Кубка Англии победила в 3 матчах кряду.
Причем «Рексхэм» традиционно неудачно противостоит «Халл Сити». В пяти последних очных поединках команда уступила 2 раза при одной коллизии.
«Халл Сити»
Турнирное положение: «Тигры» бьются за выход в АПЛ. Команда пребывает на 5 месте турнирной таблицы.
Причем «Халл Сити» на 6 очков отстает от зоны прямого повышения в классе. При этом команда в среднем забивает чаще гола за матч.
Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Тигры» были биты «Миллуоллом» (1:3).
До того команда уступила «Ипсвичу» (0:1). А вот чуть ранее она нанесла поражение «Портсмуту» (1:0).
При этом «Халл Сити» в 5 своих последних поединках одержал 2 победы. Команда отличилась 7 забитыми мячами при 9 пропущенных в свои ворота.
Состояние команды: «Тигры» нынче несколько приуныли. Команда уступила в 2 своих последних поединках.
При этом «Халл Сити» в среднем пропускает чаще одного мяча за матч. А вот «Рексхэму» команда не проигрывает уже 21 год.
«Тигры» пытаются подняться поближе ко второй позиции. До двух последних поражений команда победила дважды кряду.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров «Рексхэм» в этом матче выглядит предпочтительнее. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.88. Ничья оценена в 3.66, а победа оппонента — в скромные 3.80.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с немного разными коэффициентами — 1.81 и 1.88.
Прогноз: «Красные драконы» на данном этапе выглядят весьма симпатично, однако слишком много сил отдали в кубковом матче с «Челси».
Ставка: Ничья за 3.66.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих забьют больше трех мячей.
Ставка: ТБ 3.5 за 3.00
Пять причин, почему ставка зайдет
- «Халл Сити» уступил в 2 своих последних поединках
- «Рексхэм» до вылета из Кубка Англии победил в 3 матчах подряд
- «Тигры» уже 21 год не проигрывают «Рексхэму»
- Обе команды в среднем забивают чаще одного мяча за матч
- «Халл Сити» до последней коллизии победил в 5 выездных поединках кряду