дерзкая ставка за 5.50 на матч Лиги чемпионов

10 марта в 1/8 финала плей-офф Лиги чемпионов по футболу сыграют «Атлетико» и «Тоттенхэм». Начало игры — в 23:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз на матч Атлетико — Тоттенхэм с коэффициентом для ставки за 5.50.

«Атлетико»

Турнирное положение: «Матрасники» нынешний сезон проводят не столь продуктивно. Команда находится на 3 месте турнирной таблицы Ла Лиги.

При этом «Атлетико» на 9 очков отстает от второй позиции. А вот забивает команда в среднем реже 2 мячей за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Матрасники» одолели «Реал Сосьедад» (3:2).

До того команда была бита «Барселоной» (0:3). А вот поединок с «Овьедо» завершился минимальным успехом.

В пяти своих последних матчах «Атлетико» добыл 4 победы. В этих поединках мадридцы забили 12 мячей, пропустив в свои ворота 8.

Прогнозы и ставки на Лигу чемпионов

Состояние команды: «Матрасники» сильны, но не особенно стабильны. Тем не менее, мадридцы продолжают борьбу на трех фронтах.

Весьма неплохо выглядит форвард Хулиан Альварес. Аргентинец уже успел наколотить 8 мячей в Ла Лиге и 5 в Лиге чемпионов.

«Тоттенхэм»

Турнирное положение: «Шпоры» проваливают нынешний сезон. Команда пребывает на 16 месте турнирной таблицы.

Причем «Тоттенхэм» всего на один пункт оторвался от зоны вылета. При этом команда в среднем забивает чаще гола за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Шпоры» были биты «Кристал Пэласом» (1:3).

До того команда уступила «Фулхэму» (1:2). А вот чуть ранее она по всем статьям уступила «Арсеналу» (1:4).

При этом «Тоттенхэм» в 5 своих последних поединках потерпел 5 поражений. Команда отличилась 4 забитыми мячами при 13 пропущенных в свои ворота.

Состояние команды: «Шпоры» сейчас выглядят откровенно удручающе. Лондонцы уступили в пяти своих последних матчах.

При этом «Тоттенхэм» имеет огромные кадровые проблемы. Сразу несколько ведущих игроков пребывают в клубном лазарете.

В этом поединке «шпоры» намерены прервать свою неудачную серию. Лондонцы постараются найти свои шансы в контригре.

Ставка

Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров «Атлетико» в этом матче выглядит предпочтительнее. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.54. Ничья оценена в 4.33, а победа оппонента — в скромные 5.50.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.66 и 2.15.

Прогноз: «Атлетико» пока недостает пресловутой стабильности, да и «шпорам» пора выбираться из затянувшегося кризиса.

Ставка: Победа «Тоттенхэма» за 5.50.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в матче будет забито больше пяти мячей.

Ставка: ТБ 5.5 за 8.50

