Во вторник, 10 марта, состоится первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором мадридский «Атлетико» примет лондонский «Тоттенхэм». Игра начнётся в 23:00 МСК. Следить за её ходом можно в нашей онлайн-трансляции.

29' Облак спас после удара Ришарлисона головой, но судья всё равно ранее зафиксировал фол в атаке.

28' Коло-Муани заработал штрафной на правом фланге — прихватил его Ганцко. Хороший стандарт подадут англичане.

26' ГОООЛ! 4:1! Педро Порро! Пошёл камбэк! Быстрая атака получилась у гостей, Ришарлисон отдал пас в штрафной на Порро, который поразил дальний угол.

25' Чуть ослабил давление «Атлетико», переходят хозяева к спокойному контролю мяча в центре поля.

24' В полном шоке на гостевом секторе болельщики «Тоттенхэма». Кажется, они думают, уходить или всё же остаться до конца.

22' ГОООЛ! 4:0! Робен ле Норман! Со стандарта забил «Атлетико» теперь. Викарио вытащил тяжёлый первый удар головой от своего же, но после добивания ле Нормана мяч всё же пересёк линию ворот.

21' Альварес получил по ногам от Сарра на правом фланге. Штрафной выполнят испанцы.

20' Прервал ван де Вена прострел низом от Льоренте, это ещё один корнер для хозяев.

19' Продолжает «Атлетико» давить, навешивать, катать мяч около штрафной «Тоттенхэма». Прижаты к воротам гости.

17' И замена вратаря у «Тоттенхэма»! Викарио выходит вместо Кински на 17-й минуте!

16' ГОООЛ! 3:0! Хулиан Альварес! Полное уничтожение «Тоттенхэма»! И опять грубейшая ошибка Кински, который выбил мяч себе же в ногу. Альварес подкараулил отскок и закатил в пустые.

15' ГОООЛ! 2:0! Антуан Гризманн! Теперь уже ван де Вен поскользнулся и позволил передаче Льоренте дойти до Гризманна, который на паузе убрал Дансо и легко переиграл Кински.

14' Ришарлисон получил мяч в штрафной «Атлетико» и в падении бил с разворота — не попал.

13' Коло-Муани слишком далеко отпустил от себя мяч в попытке уйти в лицевую на правом фланге.

12' Едва не ворвался слева в штрафную «Атлетико» Спенс, вовремя успели его остановить защитники.

11' С нарушением правил отобрал мяч Гризманн у ван де Вена.

10' Тель издали пробил низом по центру, Облак забрал без труда.

09' Продолжает высоко прессинговать гостей «Атлетико». Снова «Тоттенхэм» на своей половине мяч потерял.

08' Ещё один удар Льоренте с подбора после углового на этот раз принял на себя защитник «шпор».

07' Угловой заработал Руджери, заблокировали его подачу с левого края.

06' ГОООЛ! 1:0! Маркос Льоренте! Поскользнулся Кински при выносе мяча из штрафной, перехватил его Лукман и покатил на Льоренте, который чётко попал низом в угол!

05' Лукман простреливал слева на Гризманна, защитники «Тоттенхэма» не позволили пробить по воротам.

04' Первая жёлтая карточка уже на четвёртой минуте показана Джеду Спенсу за грубый фол против Гризманна.

03' В первую позиционную атаку выходят хозяева, держится мяч у «Атлетико» в средней зоне.

02' Прошла подача от Теля в центр на Коло-Муани, француз в суете внутри штрафной «Атлетико» едва не затолкал мяч в ворота.

01' Матч начался! «Тоттенхэм» развёл с центра.

До матча

22:59 Под гимн Лиги чемпионов игроки «Атлетико» и «Тоттенхэма» выстроились на поле — это значит, что через несколько минут прозвучит стартовый свисток!

22:52 +9 в Мадриде, дождя нет и не ожидается — ждём отличной игры!

Предматчевая разминка x.com

22:46 Главный судья — 40-летний Сердар Гёзюбююк из Нидерландов.

22:40 Сегодняшний матч пройдёт на стадионе «Метрополитано» в Мадриде. Арена вмещает 70 460 зрителей.

Стартовые составы команд

«Атлетико»: Облак, Пубиль, Ле Норман, Ганцко, Руджери, Симеоне, Льоренте, Кардосо, Лукман, Альварес, Гризманн.

«Тоттенхэм»: Кински, Ромеро, Дансо, ван де Вен, Порро, Сарр, Грей, Спенс, Коло-Муани, Тель, Ришарлисон.

«Атлетико»

Команда Диего Симеоне заняла только 14-е место на общем этапе, из-за чего была вынуждена играть в феврале стыковые матчи против бельгийского «Брюгге». И там всё складывалось не так уж и гладко: после трёх таймов противостояния общий счёт был 4:4 — лишь во втором тайме ответной встречи на «Метрополитано» «Атлетико» вонзил три мяча и всё же победил 4:1 (7:4 по сумме двух игр).

К началу марта мадридцы решили большую часть своих задач в Ла Лиге — чемпионами не станут, но и из зоны ЛЧ почти наверняка не вылетят — поэтому теперь могут полностью сосредоточиться на кубковых турнирах. В Кубке Короля «Атлетико» уже дошёл до финала, который состоится 18 апреля, а в 1/8 финала ЛЧ попал на «Тоттенхэм».

В последние недели мадридская команда выглядит достаточно стабильно: за пять матчей — четыре победы и только одно поражение от «Барселоны» в ответном кубковом матче (0:3), где «Атлетико» мог позволить себе проиграть. Кроме того, перед первой встречей со «шпорами» в Мадриде у Симеоне почти нет недоступных игроков — травмирован разве что приобретённый месяц назад у «Эльче» полузащитник Родриго Мендоса.

«Тоттенхэм»

Лондонский клуб проваливает второй сезон АПЛ подряд, но если в прошлом он довольно рано обеспечил себе сохранение прописки в элите, то в этом реально ведёт борьбу за выживание и находится на расстоянии всего одного очка от зоны вылета. В Премьер-лиге «Тоттенхэм» сейчас 16-й, проиграл в пяти турах подряд и не одержал ни единой победы в 2026 году за 11 матчей. Приход Игора Тудора пока вообще ничего не поменял — все три матча на новом посту хорват проиграл: «Арсеналу» (1:4), «Фулхэму» (1:2) и «Кристал Пэлас» (1:3).

Тем удивительнее, насколько хороши были «шпоры» на общем этапе Лиги чемпионов: они завершили его на четвёртом месте с 17 очками — выше «Барселоны», «Манчестер Сити» и «Реала». «Тоттенхэм» одержал пять побед, дважды сыграл вничью и только один матч проиграл — в гостях против «ПСЖ» (3:5), действующего обладателя трофея. Шесть встреч из восьми англичане вовсе выиграли всухую.

Главная беда «Тоттенхэма», во многом из-за которой он и оказался в таком глубоком кризисе — немыслимых масштабов кадровые проблемы, которые преследуют команду весь сезон. Перед каждой игрой у «шпор» в списке недоступных по разным причинам значатся от 10 до 15 футболистов, многие из которых — основные: так, против «Атлетико» в Мадриде не сыграют Бентанкур, Бергвалль, Биссума, Кулушевски, Кудус, Дэвис, Одоберт, Удоджи, Соуза и Мэддисон.

Личные встречи

Команды пересекались друг с другом всего однажды в XXI веке, причём на товарищеском турнире — Международном кубке чемпионов 10 лет назад. Тогда минимальную победу одержал «Атлетико» — 1:0.

