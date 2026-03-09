«Атлетико» все решит в первом матче?

прогноз на матч Лиги чемпионов, ставка за 2.13

10 марта в матче 1/8 финала Лиги чемпионов по футболу сыграют «Атлетико» и «Тоттенхэм». Начало игры — в 23:00 мск. Редактор отдела Футбол Сергей Снопов подготовил прогноз на матч Атлетико — Тоттенхэм с коэффициентом для ставки за 2.13.

«Атлетико»

Турнирное положение: мадридский коллектив в испанском чемпионате идет на третьей строчке в турнирной таблице, имея в своем активе 54 очка.

На общем этапе Лиги чемпионов «матрасники» стали 14-ми, набрав в восьми матчах 13 очков.

После этого мадридцы уже успели пройти «Брюгге» в 1/16 финала турнира.

Последние матчи: на выходных «индейцы» смогли победить в чемпионате страны «Реал Сосьедад» (3:2), а до этого победили «Овьедо» (1:0).

Также команда из Мадрида прошла «Барселону» в Кубке Испании (4:0, 0:3).

В Лиге чемпионов же «Атлетико» достаточно уверенно расправился с «Брюгге» (3:3, 4:1).

Не сыграют: травмирован только Пабло Барриос.

Состояние команды: подопечные Диего Симеоне в чемпионате Испании уже не смогут навязать борьбу «Барселоне» и «Реалу», а вот в Кубке Испании «Атлетико» уже пробился в финал, где сыграет против «Реал Сосьедада». У команды отличные шансы на титул.

В Лиге чемпионов же «Атлетико» может пройти дальше, но вот рассчитывать на победу в турнире не стоит. Уж больно сильные соперники.

«Тоттенхэм»

Турнирное положение: лондонский коллектив находится на грани пропасти в АПЛ, имея в своем активе только 29 очков и занимая 16-е место в турнирной таблице.

А вот в Лиге чемпионов «шпоры» выступили отлично, набрав 17 очков и заняв четвертую строчку в турнирной таблице.

За восемь матчей лондонцы смогли забить 17 мячей, а пропустили всего лишь семь.

Последние матчи: команда из Лондона проиграла пять последних матчей в АПЛ — «Кристал Пэласу» (1:3), «Фулхэму» (1:2), «Арсеналу» (1:4), «Ньюкаслу» (1:2) и «Манчестер Юнайтед» (0:2).

Последняя победа «лилейно-белых» была как раз в Лиге чемпионов в матче против «Айнтрахта» (2:0).

Не сыграют: травмированы Родриго Бентанкур, Ив Биссума, Бен Дэвис, Лукас Бергвалл, Мохамед Кудус, Деян Кулусевски, Джеймс Меддисон и Дестини Удогие.

Состояние команды: в настоящий момент «Тоттенхэм» должен думать о том, как не вылететь из АПЛ, ведь отрыв от зоны вылета составляет всего одно очко.

Скажется ли это на матчах Лиги чемпионов? Конечно, подопечные Игора Тудора будут играть на победу и делать все для того, чтобы выиграть. Но одно можно сказать точно: у «Тоттенхэма» сейчас большой кризис.

Статистика для ставок

«Тоттенхэм» проиграл 5 последних матчей

«Атлетико» выиграл 4 из 5 последних матчей

В последнем очном поединке команд в 2016 году «Атлетико» победил «Тоттенхэм» со счетом 1:0

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Атлетико» является фаворитом у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.55. Ничья оценена в 4.40, а победа «Тоттенхэма» — в 5.90.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 1.69 и 2.13.

Прогноз: скорее всего, команды будут играть осторожно и мы не увидим много забитых мячей.

2.13 тотал меньше 2,5

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.13 на матч «Атлетико» — «Тоттенхэм» принесёт прибыль 1130₽, общая выплата — 2130₽

Ставка: тотал меньше 2,5 за 2.13.

Прогноз: «Атлетико» сейчас выглядит на порядок сильнее и должен побеждать.

1.90 победа Атлетико с форой-1

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 1.90 на матч «Атлетико» — «Тоттенхэм» принесёт чистый выигрыш 900₽, общая выплата — 1900₽

Ставка: победа «Атлетико» с форой-1 за 1.90.

Дерзкая ставка на матч «Атлетико» — «Тоттенхэм» с коэффициентом 5.50.