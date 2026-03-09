10 марта в матче 1/8 финала Лиги чемпионов по футболу сыграют «Атлетико» и «Тоттенхэм». Начало игры — в 23:00 мск. Редактор отдела Футбол Сергей Снопов подготовил прогноз на матч Атлетико — Тоттенхэм с коэффициентом для ставки за 2.13.
«Атлетико»
Турнирное положение: мадридский коллектив в испанском чемпионате идет на третьей строчке в турнирной таблице, имея в своем активе 54 очка.
На общем этапе Лиги чемпионов «матрасники» стали 14-ми, набрав в восьми матчах 13 очков.
После этого мадридцы уже успели пройти «Брюгге» в 1/16 финала турнира.
Последние матчи: на выходных «индейцы» смогли победить в чемпионате страны «Реал Сосьедад» (3:2), а до этого победили «Овьедо» (1:0).
Также команда из Мадрида прошла «Барселону» в Кубке Испании (4:0, 0:3).
Прогнозы и ставки на Лигу чемпионов
В Лиге чемпионов же «Атлетико» достаточно уверенно расправился с «Брюгге» (3:3, 4:1).
Не сыграют: травмирован только Пабло Барриос.
Состояние команды: подопечные Диего Симеоне в чемпионате Испании уже не смогут навязать борьбу «Барселоне» и «Реалу», а вот в Кубке Испании «Атлетико» уже пробился в финал, где сыграет против «Реал Сосьедада». У команды отличные шансы на титул.
В Лиге чемпионов же «Атлетико» может пройти дальше, но вот рассчитывать на победу в турнире не стоит. Уж больно сильные соперники.
«Тоттенхэм»
Турнирное положение: лондонский коллектив находится на грани пропасти в АПЛ, имея в своем активе только 29 очков и занимая 16-е место в турнирной таблице.
А вот в Лиге чемпионов «шпоры» выступили отлично, набрав 17 очков и заняв четвертую строчку в турнирной таблице.
За восемь матчей лондонцы смогли забить 17 мячей, а пропустили всего лишь семь.
Последние матчи: команда из Лондона проиграла пять последних матчей в АПЛ — «Кристал Пэласу» (1:3), «Фулхэму» (1:2), «Арсеналу» (1:4), «Ньюкаслу» (1:2) и «Манчестер Юнайтед» (0:2).
Последняя победа «лилейно-белых» была как раз в Лиге чемпионов в матче против «Айнтрахта» (2:0).
Не сыграют: травмированы Родриго Бентанкур, Ив Биссума, Бен Дэвис, Лукас Бергвалл, Мохамед Кудус, Деян Кулусевски, Джеймс Меддисон и Дестини Удогие.
Состояние команды: в настоящий момент «Тоттенхэм» должен думать о том, как не вылететь из АПЛ, ведь отрыв от зоны вылета составляет всего одно очко.
Скажется ли это на матчах Лиги чемпионов? Конечно, подопечные Игора Тудора будут играть на победу и делать все для того, чтобы выиграть. Но одно можно сказать точно: у «Тоттенхэма» сейчас большой кризис.
Статистика для ставок
- «Тоттенхэм» проиграл 5 последних матчей
- «Атлетико» выиграл 4 из 5 последних матчей
- В последнем очном поединке команд в 2016 году «Атлетико» победил «Тоттенхэм» со счетом 1:0
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Атлетико» является фаворитом у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.55. Ничья оценена в 4.40, а победа «Тоттенхэма» — в 5.90.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 1.69 и 2.13.
Прогноз: скорее всего, команды будут играть осторожно и мы не увидим много забитых мячей.
Ставка: тотал меньше 2,5 за 2.13.
Прогноз: «Атлетико» сейчас выглядит на порядок сильнее и должен побеждать.
Ставка: победа «Атлетико» с форой-1 за 1.90.
Не пропустите
Дерзкая ставка на матч «Атлетико» — «Тоттенхэм» с коэффициентом 5.50.