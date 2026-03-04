В этот вечер футбол «вернул долг» качеством игры, но не по счёту. «Барселона» втаптывала «Атлетико» в газон, набрала больше 3 xG, попала в штангу уже на второй минуте — и всё равно в финале оказался «Атлетико» благодаря первой встрече. «Барса» почти сделала невозможное, но в итоге вероятное победило невозможное.

Результат матча Барселона Барселона 3:0 Атлетико Мадрид 1:0 Марк Берналь 29' 2:0 Рафаэл Диас 45+5' пен. 3:0 Марк Берналь 72' Барселона: Жоан Гарсия, Жюль Кунде ( Алекс Бальде 13' ), Пау Кубарси, Жерар Мартин, Жоау Канселу, Марк Берналь, Фермин Лопес ( Даниэль Ольмо 64' ), Педри, Ламин Ямаль, Рафаэл Диас, Ферран Торрес ( Маркус Рашфорд 64' ) Атлетико: Хуан Муссо, Маттео Руджери, Давид Ганцко, Марк Пубиль, Джонни Кардозо, Коке ( Александр Сёрлот 58' ), Маркос Льоренте, Хулиан Альварес ( Алекс Баэна 69' ), Антуан Гризманн, Адемола Лукман ( Науэль Молина 58' ), Джулиано Симеоне ( Хосе Хименес 76' ) Жёлтые карточки: Даниэль Ольмо 66', Жоау Канселу 67', Ламин Ямаль 90+3' — Алекс Баэна 90+5'

Статистика матча 9 Удары в створ 2 9 Удары мимо 3 71 Владение мячом 29 15 Угловые удары 0 3 Офсайды 3 9 Фолы 7

Флик перед матчем говорил о том, что хочет «сделать возможным невозможное» и пошёл ва-банк. Без привычной стабильности состава (потери по ходу сезона и без классической «девятки»), он ещё и добавил хулиганства — Канселу вышел в старте слева, ставка была на скорость, риск и хаос, который должен был разнести оборону «Атлетико». У Симеоне план был куда более приземлённый и упирался в контратаки через связку Альварес — Гризманн — Лукман, без Сёрлота в основе.

С первых секунд было ясно, что «Барселона» верит в камбек. Уже на 2-й минуте Фермин зарядил в перекладину и как бы дал сигнал стадиону о том, что сегодня будет штурм. Дальше — волны атак через Рафинью, Ямаля и Феррана, стандарты, быстрые вбросы мяча из аута (даже болбои работали как часть плана, мяч возвращался в игру мгновенно). Но на 11-й минуте механизм дал сбой из-за мышечной травмы Жюля Кунде. Флику пришлось переставлять Канселу направо, а слева вышел Бальде. И всё же «Барса» не сбавила.

Жюль Кунде уходит с поля globallookpress.com

Два гола в первом тайме и вера «Камп Ноу»

Первый гол каталонцы нашли после ошибки Коке и короткого корнера. Ямаль получил мяч на левом фланге, оставил Лукмана зрителем и покатил вдоль ворот, а Берналь не промазал с пары метров. «Атлетико» впервые по-настоящему осознал, трагедия какого масштаба с ним может случиться.

Марк Берналь globallookpress.com

В добавленное к тайму время Пубиль неосторожно сыграл в подкате против Педри и слегка зацепил опорную ногу испанца. Пенальти был достаточно спорным, но факт в том, что Рафинья уложил мяч в сетку и забил половину «требуемых» мячей. Ещё один гол «Барсы» означал огонь на поле до последних секунд.

Пенальти Рафиньи globallookpress.com

После перерыва «Барса» продолжила вести игру так, будто счёт 0:0. Ямаль и Фермин рвались в полуфланги, а мяч быстро возвращался к каталонцам при любой потере. «Атлетико» пытался ожить с помощью замен, но к тому моменту матч уже был на выживание, о контроле речи и не шло. Несколько раз команду Симеоне буквально спасал Хуан Муссо, он вытащил плотный удар Канселу с линии штрафной и постоянно был первым на мяче после опасных прострелов.

И тут — второй удар по структуре «Барсы». Бальде сначала почувствовал боль в ноге, а потом ушёл с поля в слезах — снова мышечная травма. Две травмы ключевых игроков в матче, который «Барса», конечно, выиграла, но заплатила за «ненастоящую» победу слишком дорого. Флик решил, что теперь-то точно терять нечего, и выпустил Араухо… но не в защиту, а буквально «девяткой», чтобы просто добавлять объём в штрафной и давить верхом. Как в своё время Гвардиола выпускал Жерара Пике.

Алехандро Бальде globallookpress.com

Берналь делает дубль, «Атлетико» не дышит до финального свистка

Третий гол снова случился после стандарта. Канселу получил мяч после розыгрыша, поднял голову, идеально навесил на дальнюю — и Берналь во второй раз в матче оказался наконечником, 3:0. Оставалось около двадцати минут, а «Барсе» нужен был всего один. Но проявилась главная причина, почему камбек не случился: кончилось топливо.

Марк Берналь празднует гол globallookpress.com

В концовке «Барселона» будто заколдованная грузила мяч в штрафную снова и снова (в сумме 16 корнеров), и после одной из таких подач Берналь был близок к хет-трику, но не попал в створ с линии штрафной. Педри уже буквально передвигался на морально-волевых, даже Флик потом скажет, что его оставили на поле дольше, чем планировали. Рашфорд и Ольмо вышли на замену, но не дали нужного импульса, а скорее растворились в общем хаосе.

«Атлетико» же просто выживал. Это не выглядело красиво, отважно или убедительно, но сработало. В первом тайме гости почти ничего не создали, зато Гризманн держал команду в сознании своевременными паузами и правильными решениями даже тогда, когда всё вокруг горело.

«Камп Ноу» после финального свистка globallookpress.com

Финальный свисток — и игроки «Барсы» просто легли на газон. Это было похоже на матч, где команда оставила не 100%, а 120%, и именно поэтому не смогла прибавить в концовке. После игры Ханси Флик был одновременно разочарован и горд: он отмечал, что команда создала слишком много, но «не случилось» главного, отдельно выделил Берналя и назвал матч Кубарси «одного из лучших центральных защитников» и признал, что сознательно шёл на риск в контексте травм.

«Барса» не вышла в финал, но устроила «Атлетико» матч, который ему захочется забыть. Однако кубковые истории (сюрприз-сюрприз!) всегда про сумму результатов, а не одну ярчайшую вспышку. В этой дуэли «Барса» сделала всё, чтобы войти в историю, но кошмар в Мадриде в итоге затмил чудо в Каталонии.