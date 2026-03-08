Голов будет много!

дерзкая ставка за 6.00 на матч Лиги чемпионов

10 марта в 1/8 финала плей-офф Лиги чемпионов по футболу сыграют «Аталанта» и «Бавария». Начало игры — в 23:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз на матч Аталанта — Бавария с коэффициентом для ставки за 6.00.

«Аталанта»

Турнирное положение: «Бергамаски» проводят скромный сезон. Команда находится на 7 месте турнирной таблицы.

При этом «Аталанта» на 4 очка отстает от зоны еврокубков. А вот забивает команда в среднем чаще гола за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Бергамаски» не сумели одолеть «Удинезе» (2:2).

До того команда подписала мировую с «Лацио» (2:2). А вот поединок с «Сассуоло» завершился коллизией (1:2).

В пяти своих последних матчах «Аталанта» добыла 2 победы. В этих поединках команда забила 11 мячей, пропустив в свои ворота 8.

Состояние команды: «Бергамаски» находятся не в лучших кондициях. Команда не побеждает уже 3 матча кряду.

Причем «Аталанта» традиционно успешно выступает в родных стенах. До последней ничьей команда победила дома 5 раз кряду.

«Бавария»

Турнирное положение: «Баварцы» проводят шикарный сезон. Команда пребывает на 1 месте турнирной таблицы.

Причем «Бавария» на 11 очков оторвалась от ближайшего преследователя. При этом команда в среднем забивает больше 3 мячей за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно. «Баварцы» сумели переиграть «Боруссию» М (4:1).

До того команда одолела дортмундскую «Боруссию» (3:2). А вот чуть ранее она нанесла поражение «Айнтрахту» (3:2).

При этом «Бавария» в 5 своих последних поединках добыла 5 побед. Команда отличилась 15 забитыми мячами при 5 пропущенных в свои ворота.

Состояние команды: «Баварцы» ныне выглядят весьма уверенно. Мюнхенцы победили в 6 своих последних матчах.

При этом «Бавария» в среднем пропускает гол за матч. А вот на выезде «баварцы» победили уже дважды кряду.

В этом поединке «баварцы» явно будут действовать агрессивно. Вот только в Бергамо не сыграет лидер атак Харри Кейн.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров «Бавария» в этом матче выглядит предпочтительнее. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.60. Ничья оценена в 4.75, а победа оппонента — в скромные 4.50.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.41 и 2.70.

Прогноз: «Бавария», даже без Кейна, имеет качественный подбор атакующих исполнителей, да и итальянцы не собираются отсиживаться в тылах.

Ставка: ТБ 5.5 за 6.00.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке «Аталанта» уверенно одолеет «баварцев».

Ставка: Фора «Аталанты» -1.5 за 8.58

Пять причин, почему ставка зайдет