Во вторник, 10 марта, «Аталанта» примет «Баварию» в рамках 1/8 финала Лиги Чемпионов. Следить за ходом встречи можно в нашей онлайн-трансляции

31' Николас Джексон выведенный Луисом Диасом в убойную позицию в штрафной «Аталанты» пробил низом, спас хозяев вратарь Марко Карнезекки.

29' Игроки «Баварии» разыгрывают мяч на своей половине поля, вытягивая на себя хозяев.

27' Удар Крстовича из пределов штрафной «Баварии», в ближнем углу своих ворот отразил мяч вратарь гостей Йонас Урбиг.

25' Гоол! 0:3. Серж Гнабри выведенный Олисе на хорошую позицию, ворвался в штрафную «Аталанты» и технично послал мяч мимо вратаря хозяев Карнезекки в сетку ворот.

22' Гоол! 0:2. Майкл Олисе сместившись к центу с правого фланга атаки «Баварии» нанёс обводящий удар низом с линии штрафной «Аталанты», прыжок вратаря хозяев Карнезекки не спас.

20' Контролирует «Бавария» мяч и ход игры.

Статистика матча 1 Удары в створ 5 1 Удары мимо 1 28 Владение мячом 72 0 Угловые удары 1 6 Фолы 3

18' Скамакка не сумел головой попасть по мячу после классной подачи в штрафную «Баварии» Дзаппакосты.

17' Подача Дзаппакосты в штрафную «Баварии», но первым на мяче оказался защитник гостей.

16' Высоко «Бавария» встречает развитие атаки «Аталанты».

14' Технично играя в пас, футболисты «Баварии» проводят позиционную атаку.

12' Гоол! 0:1. Быстро разыграли угловой гости, Серж Гнабри прострелил вдоль ворот «Аталанты», Йосип Станишич в одно касание переправил мяч в сетку ворот Карнезекки.

10' Удаётся «Аталанте» за мяч зацепиться и игру тем самым от своих ворот отодвинуть.

08' Олисе пробил с правой ноги из пределов штрафной «Аталанты», успел вратарь хозяев Карнезекки сложиться и отбить мяч.

08' Падение Луиса Диаса в штрафной «Аталанты», но главный арбитр матча Эспен Эскос пенальти не ставит.

07' Удар Олисе со штрафного «Баварии», мяч выше ворот «Аталанты» пролетел.

07' Лаймер заработал фол на себе на подступах к штрафной «Аталанты», готовится опасный штрафной «Баварии».

05' Удар Киммиха из пределов штрафной «Аталанты» после классного розыгрыша «Баварии», сумел один из защитников хозяев преградить путь мяча в ворота.

04' Быстрая атака «Баварии», Майкл Олисе бил из пределов штрафной «Аталанты», в прыжке отбил мяч вратарь хозяев Карнезекки.

03' Прессингуют игроки «Аталанты» гостей, получается хорошо усложнять розыгрыш мяча «Баварией».

01' Сулемана пытался на скорости ворваться в штрафную «Баварии», но чисто его от мяча оттеснил защитник гостей Конрад Лаймер.

01' Матч начался! С центра поля разыграли футболисты «Баварии».

До матча

22:56 Команды появились на поле, скоро матч начнется!

22:50 Матч пройдет на стадионе «Джевисс — Атлети Адзурри д’Италия» в Бергамо, вмещающем 24 000 зрителей.

22:40 Главным судьей матча будет Эспен Эскос из Норвегии.

Cтартовые составы команд

«Аталанта»: Карнезекки, Хин, Сулемана, Пашалич, Скамакка, де Рон, Колашинац, Бернаскони, Залевски, Дзаппакоста, Крстович.

«Бавария»: Урбиг, Юпамекано, Та, Киммих, Гнабри, Джексон, Диас, Олисе, Лаймер, Станишич, Павлович.

«Аталанта»

«Бергамаски» проводят скромный сезон. Команда находится на 7 месте турнирной таблицы. При этом «Аталанта» на 4 очка отстает от зоны еврокубков. А вот забивает команда в среднем чаще гола за матч. Свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Бергамаски» не сумели одолеть «Удинезе» (2:2). До того команда подписала мировую с «Лацио» (2:2). А вот поединок с «Сассуоло» завершился коллизией (1:2). В пяти своих последних матчах «Аталанта» добыла 2 победы. В этих поединках команда забила 11 мячей, пропустив в свои ворота 8.

«Бергамаски» находятся не в лучших кондициях. Команда не побеждает уже 3 матча кряду. Причем «Аталанта» традиционно успешно выступает в родных стенах. До последней ничьей команда победила дома 5 раз кряду.

«Бавария»

«Баварцы» проводят шикарный сезон. Команда пребывает на 1 месте турнирной таблицы. Причем «Бавария» на 11 очков оторвалась от ближайшего преследователя. При этом команда в среднем забивает больше 3 мячей за матч. Предыдущий поединок команда провела удачно. «Баварцы» сумели переиграть «Боруссию» М (4:1). До того команда одолела дортмундскую «Боруссию» (3:2). А вот чуть ранее она нанесла поражение «Айнтрахту» (3:2). При этом «Бавария» в 5 своих последних поединках добыла 5 побед. Команда отличилась 15 забитыми мячами при 5 пропущенных в свои ворота.

«Баварцы» ныне выглядят весьма уверенно. Мюнхенцы победили в 6 своих последних матчах. При этом «Бавария» в среднем пропускает гол за матч. А вот на выезде «баварцы» победили уже дважды кряду. В этом поединке «баварцы» явно будут действовать агрессивно. Вот только в Бергамо не сыграет лидер атак Харри Кейн.

