«Бавария» не будет любезничать в Бергамо

10 марта в 1/8 финала Лиги чемпионов по футболу сыграют «Аталанта» и «Бавария». Начало встречи — 23:00 мск. Футбольный аналитик LiveSport.Ru Андрей Треквартиста подготовил прогноз на матч Аталанта — Бавария с коэффициентом для ставки за 2.08.

«Аталанта»

Турнирное положение: после 28 матчей «Аталанта» располагается на 7‑м месте в таблице Серии А, набрав 46 очков.

Последние матчи: по сумме двух матчей в 1/16 финала «Аталанта» смогла пройти дортмундскую «Боруссию» (0:2, 4:1). Первая игра не удалась бергамаскам, но в ответной встрече они были на голову сильнее и заслуженно победили. В основное время счёт был 3:1, а в дополнительное время «Аталанта» дожала соперника.

В чемпионате Италии команда сыграла вничью дома с «Удинезе» (2:2), а ранее в Кубке Италии — с «Лацио» (2:2) в первом полуфинале.

... × Реклама. 18+. FON.BET. Erid: 2W5zFGcB89N

Не сыграют: травмированы: Де Кетеларе (н), Эдерсон (п), Распадори (н), Скальвини (з).

Состояние команды: в последних матчах «Аталанта» выглядит очень усталой: тяжелейшие игры идут одна за другой, и перевести дух просто нет времени. Также сказывается короткая скамейка у Рафаэле Палладино. Сейчас команда недосчитается четырёх игроков основы.

«Бавария»

Турнирное положение: в чемпионате Германии «Бавария» уверенно лидирует, набрав 66 очков после 25 туров.

Прогнозы и ставки на Лигу чемпионов

Последние матчи: в заключительной игре группового этапа Лиги чемпионов «Бавария» в гостях переиграла ПСВ со счётом 2:1. Голы в этой встрече забили Мусиала и Кейн. На протяжении всей игры мюнхенцы контролировали ход матча и затратили ровно столько сил, сколько было необходимо.

В чемпионате Германии команда одержала разгромную победу над «Боруссией» М (4:1) на своём поле, а до этого в гостях переиграла «Боруссию» Д (3:2).

Не сыграют: травмированы: Дэвис (з), Ито (з), Кейн (н), Нойер (в).

Состояние команды: весь сезон «Бавария» играет очень ровно и мощно, являясь одним из главных претендентов на победу в Лиге чемпионов. В чемпионате Германии у неё нет конкурентов — осталось лишь оформить успех де‑юре. Стоит также отметить, что команда Венсана Компани играет в более щадящем графике, поэтому сможет спокойно подготовиться к предстоящему противостоянию.

Статистика для ставок

Команды ранее между собой никогда не играли

В трех последних играх «Аталанта» два раза сыграла вничью и один раз проиграла

«Бавария» подходит к этой встрече серией из шести побед кряду

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу «Аталанты» дают 4,40, а на «Баварию» — 1,68, ничью букмекеры оценивают в 4,80.

Тотал меньше 3,5 идет за 1,74, а тотал больше 2,5 можно взять за 2,10.

Прогноз: даже без Кейна и Нойера «Бавария» на голову сильнее «Аталанты», у которой потери значительно серьёзнее. Вряд ли бергамаски смогут устоять даже на своём поле. Мюнхенцы постараются создать себе серьёзный задел перед ответной игрой.

2.08 Победа «Баварии» с форой -1 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.08 на матч «Аталанта» — «Бавария» принесёт прибыль 1080₽, общая выплата — 2080₽

Основная ставка: победа гостей с форой -1 за 2,08.

Прогноз: также можно рискнуть взять другой вариант.

3.30 Победа гостей плюс тотал больше 3,5 Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 3.30 на матч «Аталанта» — «Бавария» принесёт чистый выигрыш 2300₽, общая выплата — 3300₽

Дополнительная ставка: победа «Баварии» плюс тотал больше 3,5 за 3,30.

Дерзкая ставка

Не пропустите дерзкую ставку на матч с коэффициентом для ставки 6.0.