8 марта в 23-м туре первенства России по футболу сыграют «Енисей» и «Камаз». Начало игры — в 11:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз на матч Енисей — Камаз с коэффициентом для ставки за 2.35.
«Енисей»
Турнирное положение: Красноярцы борются за выживание в первом дивизионе. Команда находится на 12 месте турнирной таблицы.
При этом «Енисей» на 4 очка опережает опасную зону. А вот забивает команда в среднем реже гола за матч.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. Красноярцы не смогли одолеть «Волгу» (1:1).
До того команда в спарринге переиграла «Сибирь» (1:0). А вот поединок с махачкалинским «Динамо» завершился паритетом (0:0).
В пяти своих последних матчах команда победила 3 раза. В этих поединках «Енисей» забил 7 мячей, пропустив в свои ворота 3.
Состояние команды: Красноярцы в последних своих матчах выглядели симпатично. Команда не проигрывает уже 6 матчей кряду.
Причем «Енисей» традиционно успешно противостоит «Камаз». В пяти последних очных поединках команда победила 2 раза при одном поражении.
«Камаз»
Турнирное положение: Челнинцы привычно преуспевают при минимальных ресурсах. Команда пребывает на 6 месте турнирной таблицы.
Причем «Камаз» на 2 очка отстает от зоны стыков. При этом команда в среднем забивает реже 2 мячей за матч.
Последние матчи: предыдущий поединок команда провела продуктивно. Челнинцы не уступили тульскому «Арсеналу» (1:1).
До того команда нанесла поражение «Женису» (4:1). А вот чуть ранее она сумела переиграть ташкентский «Локомотив» (1:0).
При этом «Камаз» в 5 своих последних поединках добыл 4 победы. Команда отличилась 14 забитыми мячами при 4 пропущенных в свои ворота.
Состояние команды: Челнинцы крепки, вот только пока никак не могут подтянуться к заветным стыкам. Команда до последней ничьей победила 4 раза кряду.
При этом «Камаз» в среднем пропускает чуть чаще гола за матч. А вот «Енисею» команда не проигрывает без малого два года.
Челнинцы едва ли осилят борьбу за стыки. Между тем, команда уже неоднократно доказывала свою состоятельность даже в условиях ощутимых кадровых потерь.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров «Енисей» в этом матче выглядит предпочтительнее. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.20. Ничья оценена в 3.20, а победа оппонента — в скромные 3.15.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 2.35 и 1.53.
Прогноз: И те, и другие нынче выглядят довольно симпатично, и явно способны поднатореть в плане реализации.
Ставка: ТБ 2.5 за 2.35.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих сумеют забить больше трех мячей.
Ставка: ТБ 3.5 за 4.50
Пять причин, почему ставка зайдет
- «Камаз» до последней ничьей победил 4 раза кряду
- «Енисей» не уступил в 6 своих последних спаррингах
- Обе команды в среднем пропускают чаще гола за матч
- «Енисей» в среднем забивает менее гола за матч
- «Камаз» на выезде забивает в среднем чаще гола за матч