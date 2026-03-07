прогноз на матч Примеры, ставка за 2.65

8 марта в рамках 27-го тура испанской Примеры сыграют «Вильярреал» и «Эльче». Начало встречи — в 16:00 мск. Редактор новостей, аналитик Сергей Писцов подготовил прогноз на матч Вильярреал — Эльче с коэффициентом для ставки за 2.65.

«Вильярреал»

Турнирное положение: Команда занимает 4-е место в таблице Примеры с 51-м очком в активе после 26-и туров. «Вильярреал» ведет борьбу с «Атлетико» за 3-ю строчку, у «матрасников» также 51 балл.

Команда уверенно находится в зоне Лиги чемпионов (топ-4), опережая ближайшего преследователя на 8 пунктов.

Последние матчи: В прошлом туре «Вильярреал» крупно уступил «Барселоне» со счетом 1:4, пропустив по 2 гола в каждом тайме. До этого команда обыграла «Валенсию» (2:1).

В последних 5-и очных встречах «Вильярреал» трижды победил и дважды проиграл. За этот отрезок команда также одержала победу над «Леванте» (1:0) и «Эспаньолом» (4:1).

Не сыграют: Кабанес, Коста и Фойт (у всех — травмы).

Состояние команды: «Вильярреал» проводит успешных сезон, команда вероятно останется в зоне Лиги чемпионов, но для этого необходимо продолжать стабильно набирать очки.

У «Вильярреала» есть грузинский нападающий Жорж Микаутадзе, который может решить исход матча. В последних 5-и встречах форвард забил 3 гола и сделал голевую передачу.

«Эльче»

Турнирное положение: Команда продолжает отчаянную борьбу за выживание в Примере. После 26-и туров «Эльче» занимает 17-е место в таблице с 26-ю очками в активе.

Команда опережает «Мальорку», которая находится в зоне вылета, на 2 балла. Вся борьбу у «Эльче» еще впереди. К тому же, команда является худшей в лиге по результатам гостевых встреч, набрав всего 4 балла из 36-и возможных.

Последние матчи: В прошедшей встрече Примере «Эльче» сыграл вничью с «Эспаньолом» (2:2). Матчем ранее команда уступила «Атлетику», пропустив решающий гол на 89-й минуте.

«Эльче» не может победить в рамках Примеры на протяжении 9-и последних матчей. За этот период команда сыграла вничью 4 раза при 5-и поражениях.

Не сыграют: Форт (травма) и Сантьяго (красная карточка).

Состояние команды: «Эльче» довольно сильно опустился в турнирной таблице из-за отсутствия побед. Команда потеряла уверенность, а теперь может и вовсе оказаться в зоне вылета.

В последних 4-х очных встречах «Эльче» дважды обыгрывал «Вильярреал» и столько же раз проиграл. Получится ли на сей раз доставить проблемы сопернику? На чужом поле это будет сделать тяжело...

Статистика для ставок

«Вильярреал» в последних 5-и встречах трижды победил

«Эльче» не может победить в Примере на протяжении 9-и последних матчей

В последних 4-х очных встречах «Эльче» дважды обыгрывал «Вильярреал»

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Перед предстоящим матчем букмекеры отдают предпочтение «Вильярреалу» с коэффициентом 1.48. Ничья оценена в 4.70, а победа «Эльче» — в 6.30.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.60 и 2.35.

Прогноз: Можно предположить, что «Эльче» не сможет взломать оборону противника.

Ставка: Забьет только «Вильярреал» за 2.65.

Прогноз: «Вильярреал» начнет встречу активно, открыв счет уже в 1-м тайме.

Ставка: Индивидуальный тотал «Вильярреала» 1 больше в 1-м тайме за 2.25.