Вылетит ли «Лидс» из Кубка Англии?

прогноз на матч Кубка Англии, ставка за 4.20

8 марта в 1/8 финала Кубка Англии по футболу сыграют «Лидс» и «Норвич». Начало игры — в 19:30 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз на матч Лидс — Норвич с коэффициентом для ставки за 4.20.

«Лидс»

Турнирное положение: «Павлины» проводят посредственный сезон. Команда находится на 15 месте турнирной таблицы.

При этом «Лидс» лишь на 3 очка оторвался от зоны вылета. А вот забивает команда в среднем чаще гола за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Павлины» уступили «Сандерленду» (0:1).

До того команда потерпела поражение от «Манчестер Сити» (0:1). А вот поединок с «Астон Виллой» завершился паритетом (1:1).

В пяти своих последних матчах команда добыла 3 ничьи. В этих поединках «Лидс» забил 4 мяча, пропустив в свои ворота 6.

Состояние команды: «Павлины» никак не поднатореют в плане результатов. Команда уступила дважды кряду.

Причем «Лидс» традиционно удачно противостоит «Норвичу». В пяти последних очных поединках команда победила 3 раза при двух ничьих.

«Норвич»

Турнирное положение: «Канарейки» проводят откровенно блеклый сезон. Команда пребывает на 7 месте турнирной таблицы второго по рангу английского дивизиона.

Причем «Норвич» на 10 очков опережает опасную зону. При этом команда в среднем забивает чаще гола за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела продуктивно. «Канарейки» переиграли «Лестер» (2:0).

До того команда уверенно расправилась с «Шеффилд Уэнсдей» (2:0). А вот чуть ранее она уступила «Бирмингему» (1:2).

При этом «Норвич» в 5 своих последних поединках одержал 4 победы. Команда отличилась 11 забитыми мячами при 3 пропущенных в свои ворота.

Состояние команды: «Канарейки» находятся на эмоциональном подъеме. Команда победила в 2 своих последних поединках.

При этом «Норвич» в среднем пропускает чаще гола за матч. А вот «павлинов» команда не обыгрывает уже семь лет.

«Канарейки» не пропускали в двух своих последних матчах. Да и вообще, команда в феврале заметно прибавила во всех компонентах.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров «Лидс» в этом матче выглядит предпочтительнее. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.45. Ничья оценена в 4.75, а победа оппонента — в скромные 6.50.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.62 и 2.25.

Прогноз: «Канарейки» на данном этапе выглядят весьма симпатично, тогда как «Лидс» находится не в лучших кондициях.

Ставка: Проход «Норвича» за 4.20.

Прогноз: более рискованный прогноз, что «канарейки» в основное время не уступят «Лидсу».

Ставка: «Норвич» не проиграет за 2.45

