8 марта в 1/8 финала Кубка Англии по футболу сыграют «Лидс» и «Норвич». Начало игры — в 19:30 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз на матч Лидс — Норвич с коэффициентом для ставки за 4.20.

Роман ПетренкоРоман ПетренкоФутбольный эксперт LiveSport.RuПодписаться в ТелеграмеПодписаться+

«Лидс»

Турнирное положение: «Павлины» проводят посредственный сезон.  Команда находится на 15 месте турнирной таблицы.

При этом «Лидс» лишь на 3 очка оторвался от зоны вылета.  А вот забивает команда в среднем чаще гола за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно.  «Павлины» уступили «Сандерленду» (0:1).

Реклама. 18+. FON.BET. Erid: 2W5zFGcB89N

До того команда потерпела поражение от «Манчестер Сити» (0:1).  А вот поединок с «Астон Виллой» завершился паритетом (1:1).

В пяти своих последних матчах команда добыла 3 ничьи.  В этих поединках «Лидс» забил 4 мяча, пропустив в свои ворота 6.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Павлины» никак не поднатореют в плане результатов.  Команда уступила дважды кряду.

Причем «Лидс» традиционно удачно противостоит «Норвичу».  В пяти последних очных поединках команда победила 3 раза при двух ничьих.

«Норвич»

Турнирное положение: «Канарейки» проводят откровенно блеклый сезон.  Команда пребывает на 7 месте турнирной таблицы второго по рангу английского дивизиона.

Причем «Норвич» на 10 очков опережает опасную зону.  При этом команда в среднем забивает чаще гола за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела продуктивно.  «Канарейки» переиграли «Лестер» (2:0).

До того команда уверенно расправилась с «Шеффилд Уэнсдей» (2:0).  А вот чуть ранее она уступила «Бирмингему» (1:2).

При этом «Норвич» в 5 своих последних поединках одержал 4 победы.  Команда отличилась 11 забитыми мячами при 3 пропущенных в свои ворота.

Состояние команды: «Канарейки» находятся на эмоциональном подъеме.  Команда победила в 2 своих последних поединках.

При этом «Норвич» в среднем пропускает чаще гола за матч.  А вот «павлинов» команда не обыгрывает уже семь лет.

«Канарейки» не пропускали в двух своих последних матчах.  Да и вообще, команда в феврале заметно прибавила во всех компонентах.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров «Лидс» в этом матче выглядит предпочтительнее.  На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.45.  Ничья оценена в 4.75, а победа оппонента — в скромные 6.50.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.62 и 2.25.

Прогноз: «Канарейки» на данном этапе выглядят весьма симпатично, тогда как «Лидс» находится не в лучших кондициях.

4.20Проход «Норвича»Ставка на матч #1Поставить
Ставка 1000  с коэффициентом 4.20 на матч «Лидс» — «Норвич»  позволит вывести на карту выигрыш 3200₽, общая выплата — 4200₽

Ставка: Проход «Норвича» за 4.20.

Прогноз: более рискованный прогноз, что «канарейки» в основное время не уступят «Лидсу».

2.45«Норвич» не проиграетСтавка на матч #2Поставить
Ставка 1000  с коэффициентом 2.45 на матч «Лидс» — «Норвич»  позволит вывести на карту выигрыш 1450₽, общая выплата — 2450₽

Ставка: «Норвич» не проиграет за 2.45

Пять причин, почему ставка зайдет

  • «Норвич» в 2 своих последних поединках сохранил свои владения сухими
  • «Лидс» не забивал в 2 своих последних поединках
  • «Канарейки» победили в двух своих последних выездных матчах
  • «Павлины» уступили в 2 своих последних домашних матчах
  • «Лидс» не побеждает уже 5 матчей кряду