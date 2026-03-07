8 марта в 1/8 финала Кубка Англии по футболу сыграют «Лидс» и «Норвич». Начало игры — в 19:30 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз на матч Лидс — Норвич с коэффициентом для ставки за 4.20.
«Лидс»
Турнирное положение: «Павлины» проводят посредственный сезон. Команда находится на 15 месте турнирной таблицы.
При этом «Лидс» лишь на 3 очка оторвался от зоны вылета. А вот забивает команда в среднем чаще гола за матч.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Павлины» уступили «Сандерленду» (0:1).
До того команда потерпела поражение от «Манчестер Сити» (0:1). А вот поединок с «Астон Виллой» завершился паритетом (1:1).
В пяти своих последних матчах команда добыла 3 ничьи. В этих поединках «Лидс» забил 4 мяча, пропустив в свои ворота 6.
Состояние команды: «Павлины» никак не поднатореют в плане результатов. Команда уступила дважды кряду.
Причем «Лидс» традиционно удачно противостоит «Норвичу». В пяти последних очных поединках команда победила 3 раза при двух ничьих.
«Норвич»
Турнирное положение: «Канарейки» проводят откровенно блеклый сезон. Команда пребывает на 7 месте турнирной таблицы второго по рангу английского дивизиона.
Причем «Норвич» на 10 очков опережает опасную зону. При этом команда в среднем забивает чаще гола за матч.
Последние матчи: предыдущий поединок команда провела продуктивно. «Канарейки» переиграли «Лестер» (2:0).
До того команда уверенно расправилась с «Шеффилд Уэнсдей» (2:0). А вот чуть ранее она уступила «Бирмингему» (1:2).
При этом «Норвич» в 5 своих последних поединках одержал 4 победы. Команда отличилась 11 забитыми мячами при 3 пропущенных в свои ворота.
Состояние команды: «Канарейки» находятся на эмоциональном подъеме. Команда победила в 2 своих последних поединках.
При этом «Норвич» в среднем пропускает чаще гола за матч. А вот «павлинов» команда не обыгрывает уже семь лет.
«Канарейки» не пропускали в двух своих последних матчах. Да и вообще, команда в феврале заметно прибавила во всех компонентах.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров «Лидс» в этом матче выглядит предпочтительнее. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.45. Ничья оценена в 4.75, а победа оппонента — в скромные 6.50.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.62 и 2.25.
Прогноз: «Канарейки» на данном этапе выглядят весьма симпатично, тогда как «Лидс» находится не в лучших кондициях.
Ставка: Проход «Норвича» за 4.20.
Прогноз: более рискованный прогноз, что «канарейки» в основное время не уступят «Лидсу».
Ставка: «Норвич» не проиграет за 2.45
Пять причин, почему ставка зайдет
- «Норвич» в 2 своих последних поединках сохранил свои владения сухими
- «Лидс» не забивал в 2 своих последних поединках
- «Канарейки» победили в двух своих последних выездных матчах
- «Павлины» уступили в 2 своих последних домашних матчах
- «Лидс» не побеждает уже 5 матчей кряду