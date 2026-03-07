прогноз на матч Серии A, ставка за 2.08

8 марта в 28-м туре чемпионата Италии по футболу сыграют «Лечче» и «Кремонезе». Начало игры — в 14:30 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз на матч Лечче — Кремонезе с коэффициентом для ставки за 2.08.

«Лечче»

Турнирное положение: «Джаллоросси» бьются за выживание. Команда находится на 18 месте турнирной таблицы.

При этом «Лечче» набрал всего 24 очка в 27 матчах. А вот забивает команда в среднем реже гола за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Джаллоросси» уступили «Комо» (1:3).

До того команда была бита «Интером» (0:2). Зато поединок с «Кальяри» завершился уверенным успехом (2:0).

В пяти своих последних матчах «Лечче» добыл 2 победы. В этих поединках команда забила 5 мячей, пропустив в свои ворота 7.

Прогнозы и ставки на Серию А

Состояние команды: «Джаллоросси» нынче выглядят не лучшим образом. В двух своих последних матчах команда уступила.

Причем «Лечче» традиционно сложно противостоит «тиграм». В пяти последних очных поединках команда по 2 раза победила и уступила.

«Кремонезе»

Турнирное положение: «Тигры» бьются за сохранение прописки в элитарном дивизионе. Команда пребывает на 17 месте турнирной таблицы.

Причем «Кремонезе» лишь по дополнительным показателям оторвался от зоны вылета. При этом команда в среднем забивает реже гола за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Тигры» потерпели поражение от «Милана» (0:2).

До того команда была бита сильной «Ромой» (0:3). А вот чуть ранее она не смогла переиграть «Дженоа» (0:0).

При этом «Кремонезе» в 5 своих последних поединках добыла лишь одну ничью. Команда отличилась лишь одним забитым мячом при 9 пропущенных в свои ворота.

Состояние команды: «Тигры» опускаются все ниже и ниже. Ко всему прочему, команда не забивала в трех своих последних матчах.

При этом «Кремонезе» в среднем пропускает чаще одного мяча за матч. А вот на выезде «тигры» разжились всего 12 очками в 14 поединках.

В этом поединке «тигры» твердо намерены добыть хотя бы балл. Команде срочно нужно прибавлять во всех игровых компонентах.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров «Лечче» в этом матче выглядит предпочтительнее. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.08. Ничья оценена в 3.00, а победа оппонента — в скромные 4.25.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.55 и 1.47.

Прогноз: «Лечче», при всех своих проблемах, выглядит куда монолитнее столь проблемного оппонента.

Ставка: Победа «Лечче» за 2.08.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих забьют больше двух мячей.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.55

