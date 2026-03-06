7 марта в 25-м туре чемпионата Франции по футболу сыграют «Тулуза» и «Марсель». Начало игры — в 23:05 мск. Редактор отдела Футбол Линар Мансуров подготовил прогноз на матч Тулуза — Марсель с коэффициентом для ставки за 1.91.
«Тулуза»
Турнирное положение: Команда набрала 31 балл и находится на 11-м месте турнирной таблицы. В активе клуба восемь побед, семь матчей вничью и девять поражений. Общая разница мячей — 33:28.
Последние матчи: в последнем матче клуб смог пройти стадию 1/4 финала Кубка Франции. «Тулуза» была сильнее «Марселя» по пенальти (4:3). Основное время завершилось со счетом 2:2.
Ранее клуб проиграл «Ренну» в чемпионате Франции со счетом 0:1 и поделил очки с «Парижем», завершив поединок со счетом 1:1.
Состояние команды: «Тулуза» идет на серии из пяти матчей без побед. При этом клуб отлично смотрится в Кубке Франции и смог обеспечить себе участие в 1/2 финала. В последнем поединке «фиолетовые» смогли побороть «Марсель». Что будет сейчас?
«Марсель»
Турнирное положение: «Марсель» находится на четвертой строчке в турнирной таблице Лиги 1, имея в активе 43 очка при 13 победах, четырех матчах вничью и семи поражений. Общая разница мячей — 51:33.
Последние матчи: в последнем поединке клуб вылетел из розыгрыша Кубка Франции. В серии пенальти «Марсель» уступил «Тулузе».
Ранее команда в упорной борьбе вырвала победу у «Лиона» в чемпионате Франции со счетом 3:2 и проиграла «Бресту» со счетом 0:2.
Состояние команды: «Марсель» в последнем очном противостоянии против «Тулузы» имел преимущество во владении мячом (61 против 39), однако на общей картине матча это не ощущалось. Соперник прекрасно работал в обороне и обострял через игру на флангах. Конечно, здесь не будет серии пенальти, однако стоит отметить общий спад клуба: одна победа в последних пяти матчах.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров «Марсель» в этом матче выглядит предпочтительнее. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.35. Ничья оценена в 3.55, а победа оппонента — в 3.00.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентами — 1.83 и 1.91.
Прогноз: Сыграем на ожидании тотала мячей в поединке меньше 2,5.
Ставка: Тотал меньше 2,5 мячей в поединке за 1.91.
Прогноз: Можно рискнуть и поставить на исход поединка в пользу гостей. «Марсель» более мотивирован в борьбе за медали чемпионата.
Ставка: Победа «Марселя» в матче за 2.35.