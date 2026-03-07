В субботу «Тулуза» и «Марсель» снова сыграют друг с другом — на этот раз в рамках 25-го тура Лиги 1. Всего несколькими днями ранее команды пересекались в Кубке Франции, где матч завершился 2:2, а путёвку дальше «Тулуза» завоевала в серии пенальти. Теперь соперники возвращаются к борьбе в чемпионате, а следить за ходом встречи можно с нашей онлайн-трансляцией, присоединяйтесь!

Ход матча 20 сек. 20 секунд

1 минута

2 минуты

3 минуты

Отключить автообновление

06' Пайшао навешивал с левого фланга – мяч ушёл за боковую линию.

04' Хёйбьерг нарушил правила в центре поля, сбил Гбоо, который рвался в атаку.

03' Павар на газоне, досталось по ногам ему от соперника.

02' Гринвуд не догнал мяч после длинной передачи партнёра, Рест сыграл на выходе.

01' «Марсель» начал с центра, поехали!

До матча

23:00 Около 11 градусов сегодня в Тулузе, хорошие условия для футбола.

Статистика матча 0 Владение мячом 100

22:55 Стартовые составы команд:

«Тулуза»: Рест, Каманзи, Сидибе, Николайсен, Маккензи, Метали, Касерес, Диоп, Дённум, Эмерсонн, Гбоо.

«Марсель»: Рульи, Веа, Балерди, Павар, Медина, Кондогбия, Хёйбьерг, Тимбер, Гринвуд, Пайшао, Обамеянг.

22:40 Судейская бригада матча: Бастьен Дешепи — главный арбитр; Брис Парине Ле Телье — ассистент арбитра; Жюльен Обер — ассистент арбитра; Александр Перро Ньель — четвёртый арбитр; Николя Ренвиль — видеоассистент арбитра (VAR); Мехди Мохтари — ассистент VAR.

«Тулуза»

Команда Карлеса Мартинеса переживает непростой отрезок в Лиге 1. После двух побед в трёх стартовых матчах 2026 года «фиолетовые» не выигрывают уже пять туров подряд. В последнем матче чемпионата они уступили «Ренну» 0:1, из-за чего опустились на 11-е место.

При этом дома «Тулуза» выглядит увереннее. Во всех турнирах она не проигрывает на своём поле четыре матча подряд и за это время пропустила всего два мяча. Однако атакующая эффективность заметно снизилась, в пяти последних матчах чемпионата команда забивала не более одного гола за игру.

Ещё один тревожный показатель — результаты против больших команд. В матчах против клубов, которые сейчас входят в топ-4 Лиги 1, «Тулуза» очков не набирала, проиграв «ПСЖ» (3:6) и «Лансу» (0:3). Перед новой встречей с «Марселем» у команды остаются и кадровые вопросы: под сомнением участие Абу Франсиса и Расмуса Николайсена, травмы есть у Франка Магри, Рафика Мессали и Алекса Домингеса.

«Марсель»

«Марсель» продолжает борьбу за место в Лиге Чемпионов. Команда занимает четвёртую строчку с 43 очками и в прошлом туре сумела сохранить эту позицию благодаря драматичной победе над «Лионом» со счётом 3:2. Решающие голы пришлись на последние десять минут встречи, когда дубль оформил Пьер-Эмерик Обамеянг.

В последних матчах «Марсель» нередко оказывается в роли догоняющего. В трёх из четырёх последних игр чемпионата команда пропускала первой, в том числе уже в первые десять минут в матчах с «Брестом» и «Лионом». Тем не менее, коллектив Хабиба Бея сумел сохранить место в зоне еврокубков.

Хабиб Бей всё ещё ждёт первую гостевую победу в Лиге 1 после своего назначения, а в двух предыдущих выездных матчах чемпионата «Марсель» не забивал. Кроме того, команда не выигрывает гостевые мартовские матчи в лиге с 2024 года. Перед игрой с «Тулузой» под вопросом участие Амина Гуири и Квинтена Тимбера, но Пьер-Эмиль Хёйбьерг сможет вернуться после дисквалификации.

Очные встречи

«Марсель» не проигрывает «Тулузе» уже восемь официальных матчей подряд. В прошлом сезоне «олимпийцы» выиграли эту встречу на выезде со счётом 3:1. В целом история противостояния насчитывает более ста матчей: 50 побед у «Марселя», 21 — у «Тулузы», ещё 31 игра завершилась вничью. На поле «Тулузы» баланс практически равный — 18 побед гостей против 17 у хозяев.