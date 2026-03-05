прогноз на матч чемпионата Саудовской Аравии, ставка за 3.00

6 марта в 25-м туре чемпионата Саудовской Аравии по футболу сыграют «Аль-Ахли» и «Аль-Иттихад». Начало игры — в 22:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз на матч Аль-Ахли — Аль-Иттихад с коэффициентом для ставки за 3.00.

«Аль-Ахли»

Турнирное положение: «Аль-Ахли» борется за чемпионство. Команда находится на 2 месте турнирной таблицы.

При этом «Аль-Ахли» на 2 очка отстает от лидера. А вот забивает команда в среднем 2 мяча за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Аль-Ахли» одолел «Аль-Рияд» (1:0).

До того команда сумела переиграть «Дамак» (1:0). А вот поединок с «Аль-Нажмой» завершился уверенным успехом (4:1).

В пяти своих последних матчах команда победила 5 раз. В этих поединках «Аль-Ахли» забил 15 мячей, пропустив в свои ворота 6.

Состояние команды: «Аль-Ахли» нынче выглядит симпатично. Команда победила в 5 матчах кряду.

Причем «Аль-Ахли» традиционно удачно противостоит «Аль-Иттихаду». В пяти последних очных поединках команда победила 3 раза при двух коллизиях.

«Аль-Иттихад»

Турнирное положение: «Аль-Иттихад» проводит бледноватый сезон. Команда пребывает на 5 месте турнирной таблицы.

Причем «Аль-Иттихад» на 12 очков отстает от четвертой позиции. При этом команда в среднем забивает чаще гола за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно. «Аль-Иттихад» нанес поражение «Аль-Халиджу» (1:0).

До того команда не смогла обыграть «Аль-Хазм» (1:1). А вот чуть ранее она поделила очки с «Аль-Хилялем» (1:1).

При этом «Аль-Иттихад» в 5 своих последних поединках добыл 3 победы. Команда отличилась 9 забитыми мячами при 4 пропущенных в свои ворота.

Состояние команды: «Аль-Иттихад», несмотря на последнюю викторию, выглядит скромненько. Команда уже не вклинится в гонку за самые высокие места.

При этом «Аль-Иттихад» в среднем пропускает чаще гола за матч. Да и потеря опытнейшего Карима Бензема сразу же почувствовалась.

«Аль-Иттихад» намеревается подтянуться к квартету лидеров. Команда вполне способна прибавить в плане реализации, да и дать бой одному из лидеров — уже шикарная мотивация.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров «Аль-Ахли» в этом матче выглядит предпочтительнее. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.81. Ничья оценена в 3.80, а победа оппонента — в скромные 4.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.64 и 2.16.

Прогноз: «Аль-Ахли» намерен подтянуться к лидеру, к тому же оппонент не блещет стабильностью результатов.

Ставка: Фора «Аль-Ахли» -1.5 за 3.00.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этой встрече забить сумеет лишь один из оппонентов.

Ставка: Обе не забьют за 2.20

