4 марта в матче 1/4 финала Пути Регионов Кубка России сыграют «Ростов» и махачкалинское «Динамо». Начало игры — в 18:30 мск. Редактор отдела Футбол Линар Мансуров подготовил прогноз на матч Ростов — Динамо Мх с коэффициентом для ставки за 2.26.

«Ростов»

Путь к 1/4 финала «Ростов» завершил групповой этап Кубка России на третьем месте в квартете С, набрав семь очков после шести матчах. Команда вышла в первый этап 1/4 финала турнира, где был пройден «Нефтехимик».

Последние матчи: в последнем матче турнира ростовская команда смогла обыграть «Нефтехимик» со счетом 3:1.

Ранее в Российской премьер-лиге клуб уступил «Краснодару» со счетом 1:2 и крупно уступил «Спартаку» в товарищеском поединке со счетом 2:5.

Не сыграют: Степан Мельников в списке травмированных.

Состояние команды: «Ростов» в текущем сезоне трижды играл против махачкалинского «Динамо». Общий счет в этих поединках не в пользу южан: две ничьи и одно поражение. Плюсом новый год клуб начал ужасно: поражение «Краснодару» в РПЛ, поражение «Спартаку» и ЦСКА в товарищеских матчах.

«Динамо» Мх

Путь к 1/4 финала: «Динамо» заняло вторую строчку в квартете С, набрав в шести матчах 13 очков. В двух встречах с ЦСКА клуб проиграл на стадии 1/4 финала Пути РПЛ.

Последние матчи: в последнем матче махачкалинцы уступили ЦСКА в ответной игре 1/4 финала Кубка России Пути РПЛ со счетом 2:1. Первый поединок «Динамо» выиграло со счетом 1:0. В серии пенальти московский коллектив был сильнее со счетом 5:4.

Ранее команда выиграла «Рубин» в чемпионате РПЛ со счетом 2:1 и смогла обыграть Азербайджанский клуб «Андижан» в товарищеском поединке со счетом 2:1.

Не сыграют: Александр Сандрачук в списке травмированных.

Состояние команды: «Динамо» в трех поединках против «Ростова» в текущем сезоне. В первом матче группового этапа Кубка клуб обыграл южан со счетом 3:1, во втором матче была зафиксирована ничья (1:1). В матче РПЛ клубы также поделили очки, завершив поединок со счетом 1:1.

Статистика для ставок

«Динамо» не проиграло «Ростову» в этом сезоне

«Ростов» не знает побед против махачкалинского клуба в этом сезоне

«Динамо» имеет одну победу в последних шести матчах

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Ростов» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.98. Ничья оценена в 3.25, а победа оппонента — в 4.40.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с разными коэффициентами — 2.51 и 1.47.

Прогноз: Сыграем на ожидании забитых мячей в поединке. Это основная ставка.

Ставка: Обе команды забьют в матче за 2.26.

Прогноз: Можно рискнуть и поставить на ничейный исход матча в основное время. Это самый популярный результат в очных поединках у этих команд.

Ставка: Ничья в матче за 3.25.