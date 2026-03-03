прогноз на матч Кубка Франции, ставка за 2.16

4 марта в 1/4 финала Кубка Франции по футболу сыграют «Лорьян» и «Ницца». Начало игры — в 22:30 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз на матч Лорьян — Ницца с коэффициентом для ставки за 2.16.

«Лорьян»

Турнирное положение: «Мерлузовые» борются за попадание в еврокубки. Команда находится на 10 месте турнирной таблицы.

При этом «Лорьян» на 7 очков отстает от топ-6. А вот забивает команда в среднем чаще одного мяча за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Мерлузовые» не смогли одолеть «Осер» (2:2).

До того команда расписала боевой паритет с «Ниццей» (3:3). А вот поединок с «Анже» завершился успехом (2:0).

В пяти своих последних матчах команда победила 2 раза. В этих поединках «Лорьян» забил 9 мячей, пропустив в свои ворота 7.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Мерлузовые» нынче выглядят относительно выгодно. Команда не проигрывает 3 матча кряду.

Причем «Лорьян» традиционно сложно противостоит «Ницце». В пяти последних очных поединках команда по разу победила и уступила.

«Ницца»

Турнирное положение: «Орлята» бьются за выживание в элите. Команда пребывает на 15 месте турнирной таблицы.

Причем «Ницца» на 6 очков опережает опасную зону. При этом команда в среднем забивает чаще гола за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Орлята» уступили «Парижу» (0:1).

До того команда не смогла переиграть «Лорьян» (3:3). Плюс чуть ранее она потерпела коллизию от «Лиона» (0:2).

При этом «Ницца» в 5 своих последних поединках добыла одну победу. Команда отличилась 6 забитыми мячами при 8 пропущенных.

Состояние команды: «Орлята» нынче угодили в кризис. Команда не побеждает уже 4 матча подряд.

При этом «Ницца» в среднем пропускает фактически два гола за матч. Да и «Лорьян» команда не обыгрывает уже без малого два года.

«Орлята» намереваются дать бой «мерлузовым». Вот только проблемы с надежностью и тылов и близко не решены.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров «Лорьян» в этом матче выглядит предпочтительнее. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.16. Ничья оценена в 3.40, а победа оппонента — в скромные 3.40.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с немного разными коэффициентами — 1.80 и 1.95.

Прогноз: «Ницца» в последних матчах выглядела не лучшим образом, да и «мерлузовые» смотрятся вполне выгодно.

Ставка: Победа «Лорьяна» за 2.16.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этой встрече соперники на двоих забьют больше трех мячей.

Ставка: ТБ 3.5 за 2.90

