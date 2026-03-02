Смогут ли «сине-гранатовые» совершить чудо и отыграться?

прогноз на матч Кубка Испании, ставка за 2.65

3 марта в рамках ответного матча 1/2 финала Кубка Испании сыграют «Барселона» и «Атлетико». Начало встречи — в 23:00 мск. Редактор новостей, аналитик Сергей Писцов подготовил прогноз на матч Барселона — Атлетико с коэффициентом для ставки за 2.65.

«Барселона»

Путь к 1/2 финала: «Сине-гранатовые» начали свое выступление в Кубке Испании с 1/16 финала, где обыграли «Гвадалахару» со счетом 2:0. В следующей стадии «Барселона» одолела «Расинг» (2:0).

В четвертьфинале турнира каталонская команда одержала победу над «Альбасете» со счетом 2:1. В первом матче полуфинала Кубка Испании «Барселона» крупно проиграла «Атлетико» (0:4).

Последние матчи: В прошлом туре Примеры «сине-гранатовые» разгромили «Вильярреал» со счетом 4:1. Матчем ранее «Барселона» уверенно обыграла «Леванте» (3:0).

В последних 5-и встречах во всех турнирах команда трижды победила и дважды проиграла. За этот отрезок «Барселона» сумела забить 11 голов при 7-и пропущенных.

Не сыграют: Гарсия (красная карточка), Кристенсен, Де Йонг, Гави и Левандовский (у всех — травмы).

Состояние команды: «Барселона» в Кубке Испании находится на краю пропасти, ведь отыграть 4 мяча не самая простая задача. К тому же, «сине-гранатовым» будет противостоять «Атлетико» с мощной обороной.

В последних встречах «Барселона» показала, что может забивать много голов, но соперники были проще, нежели «Атлетико». Получится ли совершить чудо и отыграть 4 мяча? На своем поле больше шансов на успех.

«Атлетико»

Путь к 1/2 финала: «Матрасники» также начали свое выступление на турнире с 1/16 финала, где обыграли «Балеарес» со счетом 3:2. В 1/8 финала «Атлетико» достался «Депортиво», который был обыгран со счетом 1:0.

В четвертьфинале Кубка Испании мадридская команда разгромила «Бетис» со счетом 5:0, а в 1-м матче полуфинала забила 4 безответных гола «Барселоне». Осталось только удержать это огромное преимущество в ответном поединке.

Последние матчи: В прошедшей встрече «Атлетико» обыграл «Овьедо» со счетом 1:0, забив победный гол на 90+4-й минуте. До этого «матрасники» разгромили «Брюгге» (4:1) в Лиге чемпионов.

У команды продолжается победная серия во всех турнирах, которая насчитывает 3 матча подряд. За этот отрезок «Атлетико» также одолел «Эспаньол» со счетом 4:2.

Не сыграет: Барриос из-за травмы.

Состояние команды: Ответный матч «Атлетико» начнет с огромной форой в 4 мяча, но в противостоянии с «Барселоной» нельзя расслабляться ни на секунду, ведь «сине-гранатовые» могут сыграть супер-результативно.

У «Атлетико» есть мощная атакующая линия, которая способна забить парочку голов и похоронить интригу. Антуан Гризманн и Хулиан Альварес вновь будут пытаться взломать оборону каталонской команды.

Статистика для ставок

В последних 2-х встречах «Барселона» забила 7 голов

«Атлетико» выиграл 3 последних матча во всех турнирах

В последних 3-х очных встречах «Барселона» дважды обыграла «Атлетико»

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Перед предстоящим матчем букмекеры отдают предпочтение «Барселоне» с коэффициентом 1.50. Ничья оценена в 5.20, а победа «Атлетико» — в 5.30.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.25 и 3.50.

Прогноз: «Барселона» начнет встречу активно, попытаясь обескуражить «Атлетико».

Ставка: Индивидуальный тотал «Барселоны» 1.5 больше в 1-м тайме за 2.65.

Прогноз: Можно предположить, что голов будет много в предстоящем матче. «Барселона» будет раскрываться, а «Атлетико» пытаться ловить на контратаках.

Ставка: Тотал 4 больше за 2.02.

Дерзкая ставка на матч «Барселона» — «Атлетико» с коэффициентом 6.50.