«Барселона» принимает «Атлетико» в ответном полуфинале Кубка Испании. После поражения 0:4 в Мадриде каталонцам нужен почти идеальный матч, чтобы сохранить шансы на финал. Команда Диего Симеоне, напротив, подходит к игре с комфортным преимуществом и понимает, что только серьёзный провал может лишить её прохода дальше. Следить за ходом встречи можно с нашей онлайн-трансляцией, присоединяйтесь«

До матча 20 сек. 20 секунд

1 минута

2 минуты

3 минуты

Отключить автообновление

22:45 Стартовые составы команд:

«Барселона»: Ж. Гарсия, Канселу, Кубарси, Берналь, Кунде, Педри, Фермин, Мартин, Ямаль, Рафинья, Торрес.

«Атлетико»: Муссо, Руджери, Льоренте, Ганцко, Пубиль, Джонни, Коке, Джулиано, Гризманн, Альварес, Лукман.

22:20 Судейская бригада матча: Рикардо де Бургос Бенгоэчеа — главный арбитр; Икер де Франсиско — ассистент арбитра; Асьер Перес де Мендиола — ассистент арбитра; Франсиско Хосе Ортега — четвёртый арбитр; Даниэль Хесус Трухильо — видеоассистент арбитра (VAR); Хавьер Иглесиас — ассистент VAR

«Барселона»

Первый матч на «Метрополитано» стал для команды Ханси Флика катастрофой. «Барса» уступала в интенсивности, проигрывала подборы и ключевые единоборства, а итоговые 0:4 стали самым тяжёлым поражением сезона. Эрик Гарсия тогда получил красную карточку и пропустит ответную встречу.

Ситуация осложняется потерями. Роберт Левандовский выбыл из-за перелома левой глазницы, Френки де Йонг не готов из-за травмы бедра, Андреас Кристенсен продолжает восстановление после разрыва крестообразной связки. Гави вернулся к тренировкам, но рисковать им не планируют. При этом важное усиление — возвращение Маркуса Рашфорда, Рафиньи и Педри, которые пропускали первую игру.

На выходных «Барселона» обыграла «Вильярреал» 4:1 и сохранила лидерство в Ла Лиге. Ламин Ямаль оформил первый хет-трик в карьере — именно такой уровень агрессии и темпа потребуется во вторник. В отсутствие Левандовского ожидается, что Ферран Торрес выйдет в роли центрального нападающего.

«Атлетико»

В первой встрече «Атлетико» сыграл максимально прагматично и эффективно. Всё началось с автогола Эрика Гарсии, затем отличился Антуан Гризманн, а Адемола Лукман оформил гол и ассист на Хулиана Альвареса. Уже к перерыву счёт стал разгромным, и мадридцы фактически сделали шаг в финал.

Форма команды Симеоне стабильна: три победы в пяти последних матчах при одной ничьей и одном поражении. В минувшем туре Ла Лиги «Атлетико» обыграл «Овьедо» 1:0 — решающий мяч в компенсированное время забил Альварес. В Кубке команда идёт на серии из четырёх побед подряд.

Есть и потери: Джонни Кардосо травмировал заднюю поверхность бедра, Пабло Барриос вне игры из-за проблемы с приводящей мышцей. Тем не менее, атакующая линия доступна — Альварес и Александер Сёрлот готовы начать с первых минут, Лукман точно выйдет на поле, а баланс в центре обеспечат Коке и Маркос Льоренте.

Очные встречи

Последняя игра завершилась разгромной победой «Атлетико» — 4:0, а четырёх последних очных матчах между этими соперниками не было ни одной ничьей. Теперь «Барселоне» предстоит попытка перевернуть противостояние, которое после первого матча выглядит решённым.

Эксперты LiveSport.Ru составили прогноз на матч с коэффициентом 2.65.