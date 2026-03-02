3 марта в 1/2 финала Кубка Испании по футболу сыграют «Барселона» и «Атлетико». Начало игры — в 23:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз на матч Барселона — Атлетико с коэффициентом для ставки за 6.50.
«Барселона»
Турнирное положение: «Кулес» борются за успех на всех фронтах. Команда находится на 1 месте турнирной таблицы Ла Лиги.
При этом «Барселона» на 4 очка оторвалась от «Реала». А вот забивает команда в среднем реже 3 мячей за матч.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела блестяще. «Кулес» переиграли «Вильярреал» (4:1).
До того команда уверенно расправилась с «Леванте» (3:0). А вот поединок с «Жироной» завершился досадным поражением (1:2).
В пяти своих последних матчах команда победила 3 раза. В этих поединках «Барселона» забила 11 мячей, пропустив в свои ворота 7.
Состояние команды: «Кулес» нынче выглядят вполне выгодно. Команда победила в двух своих последних матчах кряду.
Причем «Барселона» традиционно удачно противостоит «Атлетико». В пяти последних очных поединках команда победила 3 раза при одном поражении.
«Атлетико»
Турнирное положение: «Матрасники» пытаются вклиниться в чемпионскую гонку. Команда пребывает на 3 месте турнирной таблицы.
Причем «Атлетико» на 9 очков отстает от второй позиции. При этом команда в среднем забивает чаще гола за матч.
Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно. «Матрасники» дожали «Овьедо» (1:0).
До того команда нанесла поражение «Брюгге» (4:1). А вот чуть ранее она уверенно одолела «Эспаньол» (4:2).
При этом «Атлетико» в 5 своих последних поединках добыл 3 победы. Команда отличилась 12 забитыми мячами при 9 пропущенных в свои ворота.
Состояние команды: «Матрасники» нынче заметно прибавили в плане результатов. Да и уверенный успех в первом матче с каталонцами делает шансы мадридцев на выход в финал максимально высокими.
При этом «Атлетико» в среднем пропускает реже одного мяча за матч. Да и нестареющий Антуан Гризманн отличился уже 5 мячами в Кубке Испании.
«Матрасники» явно будут действовать строго по результату первого поединка. Команда Диего Симеоне традиционно надежно обороняется.
Ставка
Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров «Барселона» в этом матче выглядит предпочтительнее. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.58. Ничья оценена в 4.50, а победа оппонента — в скромные 4.75.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.32 и 3.20.
Прогноз: «Атлетико» вполне способен засушить игру и не дать разгуляться мощной атакующей линии каталонцев.
Ставка: ТМ 1.5 за 6.50.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в финал сумеет пробиться «Барселона», разгромно уступившая в первой встрече.
Ставка: Проход «Барселоны» за 8.00
Пять причин, почему ставка зайдет
- «Матрасники» в двух своих последних матчах пропустили всего один мяч
- «Барселона» в среднем пропускает аккурат гол за матч
- «Матрасники» пропускают в среднем реже одного мяча за матч
- «Атлетико» не пропускал в 3 своих последних кубковых поединках
- «Барселона» до последних двух побед уступила дважды кряду