1 марта в 26-м туре чемпионата Испании по футболу сыграют «Бетис» и «Севилья». Начало игры — в 20:30 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз на матч Бетис — Севилья с коэффициентом для ставки за 3.10.

«Бетис»

Турнирное положение: «Зелёно-белые» сражаются за попадание в Лигу чемпионов.  Команда находится на 5 месте турнирной таблицы.

При этом «Бетис» на 6 очков отстает от топ-4.  А вот забивает команда в среднем чаще гола за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно.  «Зелёно-белые» не смогли обыграть «Райо Вальекано» (0:0).

До того команда сумела одолеть кризисную «Мальорку» (2:1).  Да и поединок с «Атлетико» завершился успехом (1:0).

В пяти своих последних матчах «Бетис» добыл 3 виктории.  В этих поединках команда забила 6 мячей, пропустив в свои ворота 8.

Состояние команды: «Зелёно-белые» нынче находятся в приличных кондициях.  Команда не проигрывает 3 матча кряду.

Причем «Бетис» традиционно удачно противостоит «Севилье».  В пяти последних очных поединках команда добыла две победы при одной коллизии.

«Севилья»

Турнирное положение: «Красно-белые» осели в середняках.  Команда пребывает на 12 месте турнирной таблицы.

Причем «Севилья» на 8 очков отстает от шестой позиции.  При этом команда в среднем забивает чаще гола за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно.  «Красно-белые» переиграли «Хетафе» (1:0).

До того команда подписала мировую с «Алавесом» (1:1).  А вот чуть ранее она не смогла одолеть «Жирону» (1:1).

При этом «Севилья» в 5 своих последних поединках добыла 2 победы.  Команда отличилась 6 забитыми мячами при 7 пропущенных в свои ворота.

Состояние команды: «Красно-белые» ныне выглядят вполне-себе прилично.  Команда не уступила в 3 своих последних матчах.

При этом «Севилья» в среднем пропускает чаще одного мяча за матч.  А вот в двух последних дерби команда уступила «Бетису».

Вот только лазарет «красно-белых» все никак не опустеет.  К травмированному защитнику Маркану добавился его дисквалифицированный коллега Танги Ньянзу.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров «Бетис» в этом матче выглядит предпочтительнее.  На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.77.  Ничья оценена в 3.75, а победа оппонента — в скромные 4.33.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.95 и 1.80.

Прогноз: «Бетис» явно способен прибавить, к тому же оппонент имеет серьезные пробоины в обороне.

Ставка: Фора «Бетиса» -1.5 за 3.10.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в первом тайме соперники подпишут мирное соглашение.

Ставка: Ничья в 1 тайме за 2.22

Пять причин, почему ставка зайдет

  • «Севилья» уступила в двух последних дерби
  • «Бетис» дома набирает в среднем 2 очка за матч
  • «Севилья» недосчитаются травмированного защитника Маркана и дисквалифицированного Ньянзу
  • Вернулся с строй ведущий форвард «Бетиса», отличившийся 8 голами в чемпионате
  • «Красно-белые» на выезде в среднем пропускают чаще гола за матч