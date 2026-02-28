прогноз на матч Ла Лиги, ставка за 3.10

1 марта в 26-м туре чемпионата Испании по футболу сыграют «Бетис» и «Севилья». Начало игры — в 20:30 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз на матч Бетис — Севилья с коэффициентом для ставки за 3.10.

«Бетис»

Турнирное положение: «Зелёно-белые» сражаются за попадание в Лигу чемпионов. Команда находится на 5 месте турнирной таблицы.

При этом «Бетис» на 6 очков отстает от топ-4. А вот забивает команда в среднем чаще гола за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Зелёно-белые» не смогли обыграть «Райо Вальекано» (0:0).

... × Реклама. 18+. FON.BET. Erid: 2W5zFGcB89N

До того команда сумела одолеть кризисную «Мальорку» (2:1). Да и поединок с «Атлетико» завершился успехом (1:0).

В пяти своих последних матчах «Бетис» добыл 3 виктории. В этих поединках команда забила 6 мячей, пропустив в свои ворота 8.

Прогнозы и ставки на чемпионат Испании по футболу

Состояние команды: «Зелёно-белые» нынче находятся в приличных кондициях. Команда не проигрывает 3 матча кряду.

Причем «Бетис» традиционно удачно противостоит «Севилье». В пяти последних очных поединках команда добыла две победы при одной коллизии.

«Севилья»

Турнирное положение: «Красно-белые» осели в середняках. Команда пребывает на 12 месте турнирной таблицы.

Причем «Севилья» на 8 очков отстает от шестой позиции. При этом команда в среднем забивает чаще гола за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно. «Красно-белые» переиграли «Хетафе» (1:0).

До того команда подписала мировую с «Алавесом» (1:1). А вот чуть ранее она не смогла одолеть «Жирону» (1:1).

При этом «Севилья» в 5 своих последних поединках добыла 2 победы. Команда отличилась 6 забитыми мячами при 7 пропущенных в свои ворота.

Состояние команды: «Красно-белые» ныне выглядят вполне-себе прилично. Команда не уступила в 3 своих последних матчах.

При этом «Севилья» в среднем пропускает чаще одного мяча за матч. А вот в двух последних дерби команда уступила «Бетису».

Вот только лазарет «красно-белых» все никак не опустеет. К травмированному защитнику Маркану добавился его дисквалифицированный коллега Танги Ньянзу.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров «Бетис» в этом матче выглядит предпочтительнее. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.77. Ничья оценена в 3.75, а победа оппонента — в скромные 4.33.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.95 и 1.80.

Прогноз: «Бетис» явно способен прибавить, к тому же оппонент имеет серьезные пробоины в обороне.

3.10 Фора «Бетиса» -1.5 Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 3.10 на матч «Бетис» — «Севилья» принесёт чистый выигрыш 2100₽, общая выплата — 3100₽

Ставка: Фора «Бетиса» -1.5 за 3.10.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в первом тайме соперники подпишут мирное соглашение.

2.22 Ничья в 1 тайме Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.22 на матч «Бетис» — «Севилья» принесёт чистый выигрыш 1220₽, общая выплата — 2220₽

Ставка: Ничья в 1 тайме за 2.22

Пять причин, почему ставка зайдет