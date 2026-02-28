1 марта в 24-м туре чемпионата Франции по футболу сыграют «Мец» и «Брест». Начало игры — в 19:15 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз на матч Мец — Брест с коэффициентом для ставки за 2.14.
«Мец»
Турнирное положение: «Граулли» отчаянно сражаются за выживание. Команда находится на 18 месте турнирной таблицы.
При этом «Мец» на 10 очков отстает от спасительной 15 позиции. А вот забивает команда в среднем гол за матч.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Граулли» вчистую уступили ПСЖ (0:3).
До того команда была бита «Осером» (1:3). А вот поединок с «Лиллем» завершился подписанием мировой (0:0).
В пяти своих последних матчах команда разжилась всего одной ничьей. В этих поединках «Мец» забил 3 мяча, пропустив в свои ворота 12.
Состояние команды: «Граулли» нынче выглядят бледно. Команда уступила в двух своих последних поединках.
Причем «Мец» традиционно неудачно противостоит «Бресту». В пяти последних очных поединках команда победила один раз при четырех коллизиях.
«Брест»
Турнирное положение: «Пираты» окопались на экваторе табели о рангах. Команда пребывает на 11 месте турнирной таблицы.
Причем «Брест» на 7 очков отстает от шестой позиции. При этом команда в среднем забивает чаще гола за матч.
Последние матчи: предыдущий поединок команда провела продуктивно. «Пираты» одолели «Марсель» (2:0).
До того команда не уступила «Лиллю» (1:1). А вот чуть ранее она сумела переиграть крепкий «Лорьян» (2:0).
При этом «Брест» в 5 своих последних поединках добыл 2 победы. Команда отличилась 7 забитыми мячами при 5 пропущенных в свои ворота.
Состояние команды: «Пираты» нынче несколько поднаторели в плане результатов. Команда не знает горечи поражений уже 4 матча кряду.
При этом «Брест» в среднем пропускает чаще одного мяча за матч. Да и Людовик Ажорк пока успел настрелять всего 5 мячей в чемпионате.
«Пираты» намереваются подтянуться к зоне еврокубков. Вот только на выезде команда набрала всего 9 очков в 11 поединках.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров «Брест» в этом матче выглядит предпочтительнее. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.14. Ничья оценена в 3.40, а победа оппонента — в скромные 3.60.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с немного разными коэффициентами — 2.00 и 1.81.
Прогноз: «Пираты» намерены подтянуться к еврозоне, к тому же «Мец» нынче откровенно не преуспевает в плане результатов.
Ставка: Победа «Бреста» за 2.14.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этой встрече соперники на двоих забьют больше двух мячей.
Ставка: ТБ 2.5 за 2.00
Пять причин, почему ставка зайдет
- «Мец» забил всего 10 мячей в 11 домашних поединках
- «Мец» уступил в двух своих последних матчах
- «Пираты» одолели «Мец» в 4 последних очных поединках
- «Граулли» в родных стенах пропускают в среднем фактически 2 мяча за матч
- «Брест» не проигрывает уже 4 матча кряду