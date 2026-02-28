прогноз на матч Лиги 1, ставка за 2.14

1 марта в 24-м туре чемпионата Франции по футболу сыграют «Мец» и «Брест». Начало игры — в 19:15 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз на матч Мец — Брест с коэффициентом для ставки за 2.14.

«Мец»

Турнирное положение: «Граулли» отчаянно сражаются за выживание. Команда находится на 18 месте турнирной таблицы.

При этом «Мец» на 10 очков отстает от спасительной 15 позиции. А вот забивает команда в среднем гол за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Граулли» вчистую уступили ПСЖ (0:3).

... × Реклама. 18+. FON.BET. Erid: 2W5zFGcB89N

До того команда была бита «Осером» (1:3). А вот поединок с «Лиллем» завершился подписанием мировой (0:0).

В пяти своих последних матчах команда разжилась всего одной ничьей. В этих поединках «Мец» забил 3 мяча, пропустив в свои ворота 12.

Прогнозы и ставки на Лигу 1

Состояние команды: «Граулли» нынче выглядят бледно. Команда уступила в двух своих последних поединках.

Причем «Мец» традиционно неудачно противостоит «Бресту». В пяти последних очных поединках команда победила один раз при четырех коллизиях.

«Брест»

Турнирное положение: «Пираты» окопались на экваторе табели о рангах. Команда пребывает на 11 месте турнирной таблицы.

Причем «Брест» на 7 очков отстает от шестой позиции. При этом команда в среднем забивает чаще гола за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела продуктивно. «Пираты» одолели «Марсель» (2:0).

До того команда не уступила «Лиллю» (1:1). А вот чуть ранее она сумела переиграть крепкий «Лорьян» (2:0).

При этом «Брест» в 5 своих последних поединках добыл 2 победы. Команда отличилась 7 забитыми мячами при 5 пропущенных в свои ворота.

Состояние команды: «Пираты» нынче несколько поднаторели в плане результатов. Команда не знает горечи поражений уже 4 матча кряду.

При этом «Брест» в среднем пропускает чаще одного мяча за матч. Да и Людовик Ажорк пока успел настрелять всего 5 мячей в чемпионате.

«Пираты» намереваются подтянуться к зоне еврокубков. Вот только на выезде команда набрала всего 9 очков в 11 поединках.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров «Брест» в этом матче выглядит предпочтительнее. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.14. Ничья оценена в 3.40, а победа оппонента — в скромные 3.60.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с немного разными коэффициентами — 2.00 и 1.81.

Прогноз: «Пираты» намерены подтянуться к еврозоне, к тому же «Мец» нынче откровенно не преуспевает в плане результатов.

2.14 П2 Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.14 на матч «Мец» — «Брест» принесёт прибыль 1140₽, общая выплата — 2140₽

Ставка: Победа «Бреста» за 2.14.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этой встрече соперники на двоих забьют больше двух мячей.

2.00 ТБ 2.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.00 на матч «Мец» — «Брест» принесёт прибыль 1000₽, общая выплата — 2000₽

Ставка: ТБ 2.5 за 2.00

Пять причин, почему ставка зайдет