прогноз на матч Лиги 1, ставка за 2.10

1 марта в 24-м туре чемпионата Франции по футболу сыграют «Лорьян» и «Осер». Начало игры — в 19:15 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз на матч Лорьян — Осер с коэффициентом для ставки за 2.10.

«Лорьян»

Турнирное положение: «Мерлузовые» борются за попадание в еврокубки. Команда находится на 9 месте турнирной таблицы.

При этом «Лорьян» на 5 очков отстает от топ-6. А вот забивает команда в среднем чаще гола за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела относительно удачно. «Мерлузовые» не уступили «Ницце» (3:3).

До того команда сумела переиграть «Анже» (2:0). А вот поединок с «Брестом» завершился обидным поражением (0:2).

В пяти своих последних матчах команда победила 3 раза. В этих поединках «Лорьян» забил 9 мячей, пропустив в свои ворота 6.

Состояние команды: «Мерлузовые» нынче выглядят довольно прилично. Команда не проигрывает 2 матча кряду.

Причем «Лорьян» традиционно сложно противостоит «Осеру». В пяти последних очных поединках команда победила 2 раза при двух коллизиях.

«Осер»

Турнирное положение: «Бургундцы» сражаются за выживание в элите. Команда пребывает на 16 месте турнирной таблицы.

Причем «Осер» на 6 очков отстает от спасительной 15 позиции. При этом команда в среднем забивает реже гола за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Бургундцы» с треском уступили «Ренну» (0:3).

До того команда нанесла поражение «Мецу» (3:1). А вот чуть ранее она не смогла переиграть такой же кризисный «Париж» (0:0).

При этом «Осер» в 5 своих последних поединках добыл одну победу. Команда отличилась 3 забитыми мячами при 5 пропущенных в свои ворота.

Состояние команды: «Бургундцы» откровенно не впечатляют. Команде срочно нужно прибавлять в плане реализации.

При этом «Осер» в среднем пропускает чаще одного мяча за матч. Да и малиец Лассин Синайоко пока успел наколотить всего 6 мячей в чемпионате.

«Бургундцы» намереваются выбраться из подвала таблицы. Вот только на выезде команда набрала всего 6 очков в 11 поединках.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров «Лорьян» в этом матче выглядит предпочтительнее. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.10. Ничья оценена в 3.33, а победа оппонента — в скромные 3.80.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 2.25 и 1.62.

Прогноз: «Лорьян» намерен подтянуться к еврозоне, к тому же «Осер» нынче не преуспевает в плане игры и результатов.

Ставка: Победа «Лорьяна» за 2.10.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этой встрече соперники хотя бы по разу огорчат друг друга.

Ставка: Обе забьют за 2.00

