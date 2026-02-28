1 марта в 24-м туре чемпионата Франции по футболу сыграют «Лорьян» и «Осер». Начало игры — в 19:15 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз на матч Лорьян — Осер с коэффициентом для ставки за 2.10.
«Лорьян»
Турнирное положение: «Мерлузовые» борются за попадание в еврокубки. Команда находится на 9 месте турнирной таблицы.
При этом «Лорьян» на 5 очков отстает от топ-6. А вот забивает команда в среднем чаще гола за матч.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела относительно удачно. «Мерлузовые» не уступили «Ницце» (3:3).
До того команда сумела переиграть «Анже» (2:0). А вот поединок с «Брестом» завершился обидным поражением (0:2).
В пяти своих последних матчах команда победила 3 раза. В этих поединках «Лорьян» забил 9 мячей, пропустив в свои ворота 6.
Состояние команды: «Мерлузовые» нынче выглядят довольно прилично. Команда не проигрывает 2 матча кряду.
Причем «Лорьян» традиционно сложно противостоит «Осеру». В пяти последних очных поединках команда победила 2 раза при двух коллизиях.
«Осер»
Турнирное положение: «Бургундцы» сражаются за выживание в элите. Команда пребывает на 16 месте турнирной таблицы.
Причем «Осер» на 6 очков отстает от спасительной 15 позиции. При этом команда в среднем забивает реже гола за матч.
Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Бургундцы» с треском уступили «Ренну» (0:3).
До того команда нанесла поражение «Мецу» (3:1). А вот чуть ранее она не смогла переиграть такой же кризисный «Париж» (0:0).
При этом «Осер» в 5 своих последних поединках добыл одну победу. Команда отличилась 3 забитыми мячами при 5 пропущенных в свои ворота.
Состояние команды: «Бургундцы» откровенно не впечатляют. Команде срочно нужно прибавлять в плане реализации.
При этом «Осер» в среднем пропускает чаще одного мяча за матч. Да и малиец Лассин Синайоко пока успел наколотить всего 6 мячей в чемпионате.
«Бургундцы» намереваются выбраться из подвала таблицы. Вот только на выезде команда набрала всего 6 очков в 11 поединках.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров «Лорьян» в этом матче выглядит предпочтительнее. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.10. Ничья оценена в 3.33, а победа оппонента — в скромные 3.80.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 2.25 и 1.62.
Прогноз: «Лорьян» намерен подтянуться к еврозоне, к тому же «Осер» нынче не преуспевает в плане игры и результатов.
Ставка: Победа «Лорьяна» за 2.10.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этой встрече соперники хотя бы по разу огорчат друг друга.
Ставка: Обе забьют за 2.00
Пять причин, почему ставка зайдет
- «Бургундцы» забили всего 7 мячей в 11 выездных поединках
- «Лорьян» не проигрывает 2 матча кряду
- «Бургундцы» в турнирной таблице выездных матчей пребывают на 16 месте
- «Мерлузовые» в родных стенах забивают в среднем 2 мяча за матч
- «Лорьян» дома в среднем набирает 2 балла за матч