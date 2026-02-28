прогноз на матч Лиги 1, ставка за 2.20

1 марта в 24-м туре чемпионата Франции по футболу сыграют «Лилль» и «Нант». Начало игры — в 19:15 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз на матч Лилль — Нант с коэффициентом для ставки за 2.20.

«Лилль»

Турнирное положение: «Доги» борются за попадание в Лигу чемпионов. Команда находится на 5 месте турнирной таблицы.

При этом «Лилль» на 3 очка отстает от искомой четвертой позиции. А вот забивает команда в среднем чаще гола за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Доги» в овертайме одолели «Црвену Звезду» (2:0).

До того команда нанесла поражение «Анже» (1:0). А вот поединок с теми же сербами завершился коллизией (0:1).

В пяти своих последних матчах команда победила два раза. В этих поединках «Лилль» забил 4 мяча, пропустив в свои ворота 2.

Прогнозы и ставки на Лигу 1

Состояние команды: «Доги» нынче несколько улучшили свои результаты. Команда победила 2 раза кряду, ни разу не пропустив в этих матчах.

Причем «Лилль» традиционно удачно противостоит «Нант». В пяти последних очных поединках команда победила 3 раза при одной коллизии.

«Нант»

Турнирное положение: «Канарейки» бьются за выживание в Лиге 1. Команда пребывает на 17 месте турнирной таблицы.

Причем «Нант» на 6 очков отстает от спасительной 15 позиции. При этом команда в среднем забивает один мяч за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно. «Канарейки» одолели «Гавр» (2:0).

До того команда была бита «Монако» (1:3). А вот чуть ранее она с минимальным счетом уступила «Лиону».

При этом «Нант» в 5 своих последних поединках добыл одну победу. Команда отличилась 5 забитыми мячами при 10 пропущенных в свои ворота.

Состояние команды: «Канарейки» только-только прервали свою пятиматчевую пораженческую серию. Команда потенциально способна еще прибавить.

При этом «Нант» в среднем пропускает фактически 2 гола за матч. Да и в нынешней диспозиции даже набранный балл будет подарком.

«Канарейки» намереваются выбраться из зоны вылета. Команда вполне способна отыскать свои шансы в контригре.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров «Лилль» в этом матче выглядит предпочтительнее. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.45. Ничья оценена в 4.50, а победа оппонента — в скромные 6.66.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с заметно разными коэффициентами — 1.74 и 2.05.

Прогноз: «Лилль» намерен подтянуться к зоне Лиги чемпионов, к тому же исторически успешно противостоит «Нанту».

Ставка: Фора «Лилля» -1.5 за 2.20.

Прогноз: более рискованный прогноз, что во втором тайме соперники подпишут мирное соглашение.

Ставка: Ничья во 2 тайме за 2.80

