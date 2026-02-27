прогноз на матч Первой лиги, ставка за 2.09

28 февраля в 22-м туре чемпионата России по футболу сыграют «Сокол» и «Челябинск». Матч начнется в 13:00 по мск. Редактор отдела Футбол Линар Мансуров подготовил прогноз на матч Сокол — Челябинск с коэффициентом для ставки за 2.09.

«Сокол»

Турнирное положение: Команда из Саратова идет на предпоследней, 17-й, строчке в турнирной таблице Первой лиги, имея в активе 16 очков после 21-го тура. Общая разница мячей — 10:22.

Последние матчи: в последнем поединке чемпионата «Сокол» проиграл в домашнем поединке «СКА-Хабаровску» со счетом 0:2.

В зимней паузе команда сыграла в двух товарищеских встречах. В первой была зафиксирована ничья против «КВД» (1:1), а во второй победа над «Тюменью» со счетом 5:2.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Сокол» в последних 12 официальных матчах одержал лишь одну победу. При этом саратовцы имеют худший показатель по забитым мячам в лиге (10), то есть у клуба всего 0,5 гола за матч в среднем по сезону. Сможет ли команда поставить забитые мячи на поток во второй половине чемпионата?

«Челябинск»

Турнирное положение: «Челябинск» находится на шестой строчке в турнирной таблице, набрав за 21 тур 32 балла при восьми победах, восьми матчах вничью и пяти поражениях. Общая разница мячей — 27:20.

Последние матчи: в последнем матче чемпионата уральский клуб проиграл лидеру чемпионата «Факелу» со счетом 0:2.

В зимнюю паузу команда сыграла целых восемь товарищеских поединков. «Челябинск» выиграл четыре встречи, два раза сыграл вничью и потерпел два поражения с общим счетом 8:11.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: отметим, что в товарищеских поединках команда выглядела солидно. У клуба в среднем по одному забитому мячу в поединке и по 1,5 пропущенных гола. В Первой лиге «Челябинск» входит в топ-5 команд по количеству забитых мячей (27).

Статистика для ставок

«Сокол» забил меньше всех в чемпионате (10)

«Челябинск» пропускает по сезону в среднем один мяч

В первом круге «Челябинск» обыграл «Сокол» со счетом 3:1

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Челябинск» — фаворит в предстоящем матче. Букмекеры дают на победу команды — 2.55. Ничья оценена в 2.90, победа оппонента — 2.85.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентами — 2.71 и 1.37.

Прогноз: Сыграем на тотале 2 мячей в поединке. Это основная ставка в матче.

Ставка: ТБ 2 мячей в поединке за 2.09.

Прогноз: «Челябинск» выглядит предпочтительнее и готов повторить сценарий матча в первом круге.

