Словенцы забьют и пропустят в ответной игре ЛК?

прогноз на матч Лиги конференций, ставка за 2.05

Словенский «Целе» сыграет против «Дриты» из Косово в ответном матче стыкового раунда Лиги конференций. Поединок пройдёт 26 февраля, начало — в 20:45 по мск. Эксперт LiveSport.Ru Василий Рошкован подготовил прогноз на матч Целе — Дрита с коэффициентом для ставки за 2.05.

«Целе»

Путь в плей-офф: В основном этапе Лиги конференций «Целе» занял итоговое 13-е место, набрав 10 очков. Для выхода в стыковой раунд словенцы одержали победы в матчах против «Легии» (2:1), «Шемрок Роверс» (2:0), греческого АЕКа (3:1) и сыграли вничью с «Шелбурном» (0:0).

Последние матчи: «Целе» едва не упустил победу в поединке против «Дриты», обыграв соперника со счётом 3:2. В первом тайме словенцы забили два мяча благодаря усилиям Армандаса Кучиса и Милота Авдили. Затем «Целе» пропустил в ответ два гола, лишь на 94-й минуте словенцам удалось вырвать победу, решающий гол забил Матей Поплатник.

Не сыграют: С травмой колена из строя выбыли Жан Карничник и Марк Забуковник.

... × Реклама. 18+. FON.BET. Erid: 2W5zFGcB89N

Прогнозы и ставки на Лигу конференций

Состояние команды: В последних матчах «Целе» одержал победы над «Мурой» (5:1), «Радомлье» (3:1), сыграл вничью с «Марибором» (3:3) и проиграл «Олимпии» из Любляны (1:3).

«Дрита»

Путь в плей-офф: «Дрита» вышла в плей-офф Лиги конференций с 20-го места, набрав 8 очков. В основном этапе еврокубка косовары оказались сильнее «Шкендии» (1:0), «Шелбурна» (1:0) и сыграли вничью с «Омонией» (1:1), КуПСом (1:1).

Последние матчи: «Дрита» была близка к тому, чтобы сыграть вничью с «Целе». Косоварам удалось отыграть два мяча, но в самой концовке встречи команда пропустила гол (2:3).

Не сыграют: С травмой в лазарете «Дриты» находятся Ррон Бройя, Фатон Малоку и Хуан Меса.

Состояние команды: В последних матчах косовары одержали три победы и потерпели два поражения.

Статистика для ставок

«Целе» занял в Лиге конференций 13-е место

«Дрита» заняла в Лиге конференций 20-е место

«Целе» переиграл «Дриту» (3:2) в Лиге конференций

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: На победу «Целе» ставки принимаются букмекерами с коэффициентом 1.28. Ничья оценена в 5.80, а победа «Дриты» — в 10.50.

ТБ 3 и ТМ 3 принимаются с коэффициентом — 1.85 и 1.90.

Прогноз: В среднем за матч «Целе» забивает по 2—3 гола, можно сыграть на результативности словенского коллектива.

2.05 Индивидуальный тотал «Целе» больше 2.5 Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.05 на матч «Целе» — «Дрита» позволит вывести на карту выигрыш 1050₽, общая выплата — 2050₽

Ставка: Индивидуальный тотал «Целе» больше 2.5 с коэффициентом 2.05.

Прогноз: «Целе» в среднем за игру забивает по 3 гола, «Дрита» — по 2 мяча. Нет сомнений в том, что ответная игра стыкового раунда Лиги конференций получится такой же результативной, как и первая встреча.

1.85 ТБ 3 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.85 на матч «Целе» — «Дрита» принесёт чистый выигрыш 850₽, общая выплата — 1850₽

Ставка: ТБ 3 с коэффициентом 1.85.