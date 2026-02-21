22 февраля в 23-м туре чемпионата Франции по футболу сыграют «Ницца» и «Лорьян». Начало игры — в 19:15 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз на матч Ницца — Лорьян с коэффициентом для ставки за 3.50.
«Ницца»
Турнирное положение: «Орлята» бьются за выживание в элитном дивизионе. Команда находится на 14 месте турнирной таблицы.
При этом «Ницца» на 6 очков оторвалась от опасной зоны. А вот забивает команда в среднем чаще гола за матч.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Орлята» уступили «Лиону» (0:2).
До того команда подписала мировую с «Монако» (0:0). Зато поединок с «Монпелье» завершился успехом (3:2).
В пяти своих последних матчах команда разжилась одной викторией. В этих поединках «Ницца» забила 5 мячей, пропустив в свои ворота 7.
Состояние команды: «Орлята» нынче пребывают явно не в лучших кондициях. Команда не забивает уже 2 матча подряд.
Причем «Ницца» традиционно удачно противостоит «Лорьяну». В пяти последних очных поединках команда победила 2 раза при одном поражении.
«Лорьян»
Турнирное положение: «Мерлузовые» сражаются за попадание в еврокубки. Команда пребывает на 9 месте турнирной таблицы.
Причем «Лорьян» на 3 очка отстает от зоны еврокубков. При этом команда в среднем забивает чаще одного гола за матч.
Последние матчи: предыдущий поединок команда провела продуктивно. «Мерлузовые» переиграли «Анже» (2:0).
До того команда была бита «Брестом» (0:2). А вот чуть ранее она уверенно расправилась с нестабильным «Парижем» (2:0).
При этом «Лорьян» в 5 своих последних поединках добыл 4 победы. Команда отличилась 8 забитыми мячами при 3 пропущенных в свои ворота.
Состояние команды: «Мерлузовые» несколько улучшили свои результаты. Команда уже утвердилась в середняках лиги.
При этом «Лорьян» в среднем пропускает чаще гола за матч. Да и заветная первая шестерка находится на расстоянии одной победы.
Вполне-себе продуктивный сезон проводит Пабло Пажи. Форвард «мерлузовых» уже успел отличиться 7 мячами в чемпионате.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров «Ницца» в этом матче выглядит предпочтительнее. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.14. Ничья оценена в 3.50, а победа оппонента — в скромные 3.50.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с немного разными коэффициентами — 1.85 и 1.96.
Прогноз: «Лорьян» намерен подтянуться к топ-6, к тому же «Ницца» нынче находится в кризисе.
Ставка: Победа «Лорьяна» за 3.50.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке забить сможет только один из оппонентов.
Ставка: Обе не забьют за 2.10
Пять причин, почему ставка зайдет
- «Мерлузовые» в текущем календарном году уступили лишь один раз в 8 поединках
- В составе «Ниццы» имеются серьезные кадровые пробоины в виде травм форвардов Элье Ваи и Исака Янссона
- «Орлята» не забивают уже 2 матча подряд
- «Ницца» в среднем пропускает фактически 2 гола за матч
- «Орлята» набрали всего 16 очков в 11 домашних поединках