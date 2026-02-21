22 февраля в 23-м туре чемпионата Франции по футболу сыграют «Ницца» и «Лорьян». Начало игры — в 19:15 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз на матч Ницца — Лорьян с коэффициентом для ставки за 3.50.

Роман ПетренкоРоман ПетренкоФутбольный эксперт LiveSport.Ru

«Ницца»

Турнирное положение: «Орлята» бьются за выживание в элитном дивизионе.  Команда находится на 14 месте турнирной таблицы.

При этом «Ницца» на 6 очков оторвалась от опасной зоны.  А вот забивает команда в среднем чаще гола за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно.  «Орлята» уступили «Лиону» (0:2).

До того команда подписала мировую с «Монако» (0:0).  Зато поединок с «Монпелье» завершился успехом (3:2).

В пяти своих последних матчах команда разжилась одной викторией.  В этих поединках «Ницца» забила 5 мячей, пропустив в свои ворота 7.

Состояние команды: «Орлята» нынче пребывают явно не в лучших кондициях.  Команда не забивает уже 2 матча подряд.

Причем «Ницца» традиционно удачно противостоит «Лорьяну».  В пяти последних очных поединках команда победила 2 раза при одном поражении.

«Лорьян»

Турнирное положение: «Мерлузовые» сражаются за попадание в еврокубки.  Команда пребывает на 9 месте турнирной таблицы.

Причем «Лорьян» на 3 очка отстает от зоны еврокубков.  При этом команда в среднем забивает чаще одного гола за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела продуктивно.  «Мерлузовые» переиграли «Анже» (2:0).

До того команда была бита «Брестом» (0:2).  А вот чуть ранее она уверенно расправилась с нестабильным «Парижем» (2:0).

При этом «Лорьян» в 5 своих последних поединках добыл 4 победы.  Команда отличилась 8 забитыми мячами при 3 пропущенных в свои ворота.

Состояние команды: «Мерлузовые» несколько улучшили свои результаты.  Команда уже утвердилась в середняках лиги.

При этом «Лорьян» в среднем пропускает чаще гола за матч.  Да и заветная первая шестерка находится на расстоянии одной победы.

Вполне-себе продуктивный сезон проводит Пабло Пажи.  Форвард «мерлузовых» уже успел отличиться 7 мячами в чемпионате.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров «Ницца» в этом матче выглядит предпочтительнее.  На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.14.  Ничья оценена в 3.50, а победа оппонента — в скромные 3.50.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с немного разными коэффициентами — 1.85 и 1.96.

Прогноз: «Лорьян» намерен подтянуться к топ-6, к тому же «Ницца» нынче находится в кризисе.

Ставка: Победа «Лорьяна» за 3.50.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке забить сможет только один из оппонентов.

Ставка: Обе не забьют за 2.10

Пять причин, почему ставка зайдет

  • «Мерлузовые» в текущем календарном году уступили лишь один раз в 8 поединках
  • В составе «Ниццы» имеются серьезные кадровые пробоины в виде травм форвардов Элье Ваи и Исака Янссона
  • «Орлята» не забивают уже 2 матча подряд
  • «Ницца» в среднем пропускает фактически 2 гола за матч
  • «Орлята» набрали всего 16 очков в 11 домашних поединках