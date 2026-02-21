прогноз на матч Лиги 1, ставка за 3.50

22 февраля в 23-м туре чемпионата Франции по футболу сыграют «Ницца» и «Лорьян». Начало игры — в 19:15 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз на матч Ницца — Лорьян с коэффициентом для ставки за 3.50.

«Ницца»

Турнирное положение: «Орлята» бьются за выживание в элитном дивизионе. Команда находится на 14 месте турнирной таблицы.

При этом «Ницца» на 6 очков оторвалась от опасной зоны. А вот забивает команда в среднем чаще гола за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Орлята» уступили «Лиону» (0:2).

... × Реклама. 18+. FON.BET. Erid: 2W5zFGcB89N

До того команда подписала мировую с «Монако» (0:0). Зато поединок с «Монпелье» завершился успехом (3:2).

В пяти своих последних матчах команда разжилась одной викторией. В этих поединках «Ницца» забила 5 мячей, пропустив в свои ворота 7.

Прогнозы и ставки на Лигу 1

Состояние команды: «Орлята» нынче пребывают явно не в лучших кондициях. Команда не забивает уже 2 матча подряд.

Причем «Ницца» традиционно удачно противостоит «Лорьяну». В пяти последних очных поединках команда победила 2 раза при одном поражении.

«Лорьян»

Турнирное положение: «Мерлузовые» сражаются за попадание в еврокубки. Команда пребывает на 9 месте турнирной таблицы.

Причем «Лорьян» на 3 очка отстает от зоны еврокубков. При этом команда в среднем забивает чаще одного гола за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела продуктивно. «Мерлузовые» переиграли «Анже» (2:0).

До того команда была бита «Брестом» (0:2). А вот чуть ранее она уверенно расправилась с нестабильным «Парижем» (2:0).

При этом «Лорьян» в 5 своих последних поединках добыл 4 победы. Команда отличилась 8 забитыми мячами при 3 пропущенных в свои ворота.

Состояние команды: «Мерлузовые» несколько улучшили свои результаты. Команда уже утвердилась в середняках лиги.

При этом «Лорьян» в среднем пропускает чаще гола за матч. Да и заветная первая шестерка находится на расстоянии одной победы.

Вполне-себе продуктивный сезон проводит Пабло Пажи. Форвард «мерлузовых» уже успел отличиться 7 мячами в чемпионате.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров «Ницца» в этом матче выглядит предпочтительнее. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.14. Ничья оценена в 3.50, а победа оппонента — в скромные 3.50.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с немного разными коэффициентами — 1.85 и 1.96.

Прогноз: «Лорьян» намерен подтянуться к топ-6, к тому же «Ницца» нынче находится в кризисе.

3.50 П2 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 3.50 на матч «Ницца» — «Лорьян» принесёт чистый выигрыш 2500₽, общая выплата — 3500₽

Ставка: Победа «Лорьяна» за 3.50.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке забить сможет только один из оппонентов.

2.10 Обе не забьют Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.10 на матч «Ницца» — «Лорьян» позволит вывести на карту выигрыш 1100₽, общая выплата — 2100₽

Ставка: Обе не забьют за 2.10

Пять причин, почему ставка зайдет