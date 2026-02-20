прогноз на матч Бундеслиги, ставка за 2.45

21 февраля в 23-м туре чемпионата Германии по футболу сыграют «Унион» и «Байер». Начало игры — в 17:30 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз на матч Унион — Байер с коэффициентом для ставки за 2.45.

«Унион»

Турнирное положение: «Железные» ходят в середняках лиги. Команда находится на 10 месте турнирной таблицы.

При этом «Унион» на 6 очков опережает опасную зону. А вот забивает команда в среднем чаще гола за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Железные» были биты «Гамбургом» (2:3).

До того команда расписала мировую с «Айнтрахтом» (1:1). А вот поединок с «Хоффенхаймом» завершился коллизией (1:3).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 ничьих. В этих поединках «Унион» забил 5 мячей, пропустив в свои ворота 11.

Не сыграют: Йосип Юранович, Диогу Лейте — травмированы.

Состояние команды: «Железные» несколько приуныли в плане результатов. Команда не побеждает уже полтора месяца.

Причем «Унион» традиционно неудачно противостоит «Байеру». В пяти последних очных поединках команда уступила 4 раза при одном паритете.

Нет сомнений, что номинальные хозяева намерены подтянуться к топ-6. «Железные» уж точно не собираются лишь отсиживаться в тылах.

«Байер»

Турнирное положение: «Фармацевты» сражаются за попадание в Лигу чемпионов. Команда пребывает на 6 месте турнирной таблицы.

Причем «Байер» на 3 пункта отстает от топ-4. При этом команда в среднем забивает 2 гола за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно. «Фармацевты» сумели одолеть «Олимпиакос» (2:0).

До того команда учинила разгром «Санкт-Паули» (4:0). А вот чуть ранее она разошлась миром с «Боруссией» М (1:1).

При этом «Байер» в 5 своих последних поединках добыл 4 победы. Команда отличилась 13 забитыми мячами при 2 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: Элисс Бен-Сегир — травмирован.

Состояние команды: «Фармацевты» в последних матчах выглядели довольно выгодно. Команда победила дважды подряд.

При этом «Байер» в среднем пропускает чаще гола за матч. А вот в двух своих последних поединках команда оставила свои владения сухими.

Пока не столь эффективен Патрик Шик. Чешский форвард сумел настрелять лишь 7 мячей в текущем чемпионате.

Безусловно, номинальные гости будут действовать с позиции силы. «Фармацевты» твердо намерены продлить свой победный сериал.

Статистика для ставок

«Фармацевты» победили в 2 своих последних поединках

«Байер» в среднем забивает 2 мяча за матч

«Унион» не побеждает уже полтора месяца

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров «Байер» в этом матче выглядит предпочтительнее. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.45. Ничья оценена в 3.25, а победа оппонента — в скромные 2.85.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.86 и 1.83.

Прогноз: «Фармацевты» мотивированы закрепиться в лидирующей группе, и явно будут активно атаковать.

Номинальные гости нынче выглядят симпатично, да и «железные» давненько подзабыли вкус побед.

Ставка: Победа «Байера» за 2.45.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трех мячей.

Ставка: ТБ 3.5 за 3.10